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    S-Video kablosu

    SWV4515W/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güvenilir bir bağlantı sağlayın Güvenilir bir bağlantı sağlayın Güvenilir bir bağlantı sağlayın
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      S-Video kablosu

      SWV4515W/10
      Genel Derecelendirme / 5

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      Bileşenler arasında güvenilir bir video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      S-Video kablosu

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      Bileşenler arasında güvenilir bir video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Bileşenler arasında güvenilir bir video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      S-Video kablosu

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Bileşenler arasında güvenilir bir video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        S-Video kablosu

        S-Video kablosu

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        bu S-video kablosu ile

        • 10 m

        Altın kaplama konektörlerle sinyal bozulması en aza indirilir

        Sinyal kaybını en aza indiren yüksek kaliteli konektörler.

        Saf bakır koruma

        Saf bakır koruma, sinyal kaybına karşı koruma sağlar.

        Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

        Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

        Güvenli bağlantılar için kalıplı fiş

        Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar.

        Esnek PVC kılıf

        Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          4
          EAN
          87 12581 41628 7
          Brüt ağırlık
          1,225  kg
          Yükseklik
          17  cm
          Uzunluk
          24,5  cm
          Net ağırlık
          0,88  kg
          Dara ağırlığı
          0,345  kg
          Genişlik
          20,5  cm

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          EAN
          87 12581 41629 4
          Brüt ağırlık
          7,36  kg
          Yükseklik
          36,83  cm
          Uzunluk
          64,77  cm
          Net ağırlık
          5.28  kg
          Dara ağırlığı
          2,08  kg
          Genişlik
          26,035  cm

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          87 12581 41619 5
          Derinlik
          3  cm
          Brüt ağırlık
          0,24  kg
          Yükseklik
          23,5  cm
          Net ağırlık
          0,22  kg
          Dara ağırlığı
          0,02  kg
          Genişlik
          19,5  cm

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