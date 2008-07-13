Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenler arasında güvenilir bir video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenler arasında güvenilir bir video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenler arasında güvenilir bir video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenler arasında güvenilir bir video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
S-Video kablosu
Toplam:
Sinyal kaybını en aza indiren yüksek kaliteli konektörler.
Saf bakır koruma, sinyal kaybına karşı koruma sağlar.
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar.
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları