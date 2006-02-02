Dinleme deneyiminizi geliştirin
Bileşenler arasında ses sinyali aktarımı yaparken yeni bir dinleme düzeyinin keyfini sürün. Olağanüstü yapısı, gelişmiş bir ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dinleme deneyiminizi geliştirin
Bileşenler arasında ses sinyali aktarımı yaparken yeni bir dinleme düzeyinin keyfini sürün. Olağanüstü yapısı, gelişmiş bir ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün
Dinleme deneyiminizi geliştirin
Bileşenler arasında ses sinyali aktarımı yaparken yeni bir dinleme düzeyinin keyfini sürün. Olağanüstü yapısı, gelişmiş bir ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dinleme deneyiminizi geliştirin
Bileşenler arasında ses sinyali aktarımı yaparken yeni bir dinleme düzeyinin keyfini sürün. Olağanüstü yapısı, gelişmiş bir ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün
Dijital ses kablosu
Toplam:
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.
Çevre dostu malzemelerin kurşunsuz yapısı.
Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda doğruluk sağlar.
Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.
Bakır örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu, sinyal kaybına ve parazite karşı koruma sağlar.
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.
Metal kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.
Dış Karton
Boyutlar