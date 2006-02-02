  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Dijital ses kablosu

    SWV3566/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dinleme deneyiminizi geliştirin Dinleme deneyiminizi geliştirin Dinleme deneyiminizi geliştirin
      -{discount-value}

      Dijital ses kablosu

      SWV3566/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Dinleme deneyiminizi geliştirin

      Bileşenler arasında ses sinyali aktarımı yaparken yeni bir dinleme düzeyinin keyfini sürün. Olağanüstü yapısı, gelişmiş bir ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dijital ses kablosu

      Dinleme deneyiminizi geliştirin

      Bileşenler arasında ses sinyali aktarımı yaparken yeni bir dinleme düzeyinin keyfini sürün. Olağanüstü yapısı, gelişmiş bir ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün

      Dinleme deneyiminizi geliştirin

      Bileşenler arasında ses sinyali aktarımı yaparken yeni bir dinleme düzeyinin keyfini sürün. Olağanüstü yapısı, gelişmiş bir ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dijital ses kablosu

      Dinleme deneyiminizi geliştirin

      Bileşenler arasında ses sinyali aktarımı yaparken yeni bir dinleme düzeyinin keyfini sürün. Olağanüstü yapısı, gelişmiş bir ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Ses

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Dijital ses kablosu

        Dijital ses kablosu

        Toplam:

        Dinleme deneyiminizi geliştirin

        bu dijital ses kablosuyla

        • 2,0 m

        Esnek PVC kılıf

        Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

        Çevre dostu kurşunsuz yapı

        Çevre dostu malzemelerin kurşunsuz yapısı.

        Güvenilir sinyal aktarımı için yüksek saflıkta bakır

        Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda doğruluk sağlar.

        Kauçuk gerinim önleyici

        Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.

        Bakır örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu

        Bakır örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu, sinyal kaybına ve parazite karşı koruma sağlar.

        Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

        Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

        Kullanım kolaylığı için tak ve çalıştır özelliği

        Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.

        Uzun süreli kullanım için koruyucu metal kaplama

        Metal kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 96080 9
          Miktar
          4
          Brüt ağırlık
          0,80  kg
          Dara ağırlığı
          ,2  kg
          Net ağırlık
          ,60  kg
          Uzunluk
          235  mm
          Genişlik
          152  mm
          Yükseklik
          153  mm

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          ,15  kg
          Dara ağırlığı
          0.05  kg
          Net ağırlık
          ,10  kg
          Ürün uzunluğu
          23  cm
          Ürün genişliği
          138  mm
          Ürün yüksekliği
          38  mm

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.