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    PAL adaptörü

    SWV3558/10
    Genel Derecelendirme / 5
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      PAL adaptörü

      SWV3558/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Görüntü deneyiminizi geliştirin

      Bileşenler arasında ses sinyallerinin aktarımı için daha iyi bir bağlantıya geçin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      PAL adaptörü

      Görüntü deneyiminizi geliştirin

      Bileşenler arasında ses sinyallerinin aktarımı için daha iyi bir bağlantıya geçin. Tüm faydaları görün

      Görüntü deneyiminizi geliştirin

      Bileşenler arasında ses sinyallerinin aktarımı için daha iyi bir bağlantıya geçin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      PAL adaptörü

      Görüntü deneyiminizi geliştirin

      Bileşenler arasında ses sinyallerinin aktarımı için daha iyi bir bağlantıya geçin. Tüm faydaları görün

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        PAL adaptörü

        PAL adaptörü

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        bu Pal adaptörüyle

        • 9 mm(M) - 9,52 mm(F)

        24 ayar altın kaplama konektörler sinyali iyileştirir

        24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.

        24 ayar altın kaplama konektörler sinyali iyileştirir

        24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.

        Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

        Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

        Daha kolay kurulum için Tak ve Çalıştır özelliği

        Tak ve Çalıştır, yeni bir bileşeni kurabilmenizi veya ekleyebilmenizi ve bu bileşeni, karmaşık kurulum prosedürleri izlemeye veya teknik analiz yapmaya gerek kalmadan çalıştırabilmenizi sağlar.

        Uzun süreli kullanım için koruyucu metal kaplama

        Metal kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.

        Çevre dostu kurşunsuz yapı

        Çevre dostu malzemelerin kurşunsuz yapısı.

        Teknik Özellikler

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 93436 7
          Miktar
          60
          Brüt ağırlık
          2,90  kg
          Dara ağırlığı
          0,50  kg
          Net ağırlık
          2,40  kg
          Uzunluk
          590  mm
          Genişlik
          400  mm
          Yükseklik
          200  mm

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          ,04  kg
          Dara ağırlığı
          ,03  kg
          Net ağırlık
          0,01  kg
          Ürün uzunluğu
          17,6  cm
          Ürün genişliği
          124  mm
          Ürün yüksekliği
          45  mm

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