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Bileşenler arasında ses sinyallerinin aktarımı için daha iyi bir bağlantıya geçin. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Görüntü deneyiminizi geliştirin
Bileşenler arasında ses sinyallerinin aktarımı için daha iyi bir bağlantıya geçin. Tüm faydaları görün
Görüntü deneyiminizi geliştirin
Bileşenler arasında ses sinyallerinin aktarımı için daha iyi bir bağlantıya geçin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Görüntü deneyiminizi geliştirin
Bileşenler arasında ses sinyallerinin aktarımı için daha iyi bir bağlantıya geçin. Tüm faydaları görün
PAL adaptörü
Toplam:
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Tak ve Çalıştır, yeni bir bileşeni kurabilmenizi veya ekleyebilmenizi ve bu bileşeni, karmaşık kurulum prosedürleri izlemeye veya teknik analiz yapmaya gerek kalmadan çalıştırabilmenizi sağlar.
Metal kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.
Çevre dostu malzemelerin kurşunsuz yapısı.
Dış Karton
Boyutlar