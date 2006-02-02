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    HDMI kablosu

    SWV3545/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bu Yüksek Hızlı HDMI™ kablo ile Bu Yüksek Hızlı HDMI™ kablo ile Bu Yüksek Hızlı HDMI™ kablo ile
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      HDMI kablosu

      SWV3545/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Bu Yüksek Hızlı HDMI™ kablo ile

      Yeni Yüksek Hızlı HDMI™, 1080p'ye kadar çözünürlüklerle mümkün olan en iyi dijital ses ve videoyu sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      HDMI kablosu

      Bu Yüksek Hızlı HDMI™ kablo ile

      Yeni Yüksek Hızlı HDMI™, 1080p'ye kadar çözünürlüklerle mümkün olan en iyi dijital ses ve videoyu sağlar. Tüm faydaları görün

      Bu Yüksek Hızlı HDMI™ kablo ile

      Yeni Yüksek Hızlı HDMI™, 1080p'ye kadar çözünürlüklerle mümkün olan en iyi dijital ses ve videoyu sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      HDMI kablosu

      Bu Yüksek Hızlı HDMI™ kablo ile

      Yeni Yüksek Hızlı HDMI™, 1080p'ye kadar çözünürlüklerle mümkün olan en iyi dijital ses ve videoyu sağlar. Tüm faydaları görün

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        HDMI kablosu

        HDMI kablosu

        Toplam:

        Bu Yüksek Hızlı HDMI™ kablo ile

        1080p'ye kadar çözünürlükleri destekler

        • 5 m
        • Yüksek hızlı

        Deep Color™

        HDTV'lerin milyonlarca renkten milyarlarca renge çıkmasını sağlayarak, 30 bit, 36 bit ve 48 bit (RGB ya da YCbCr) renk derinliklerini destekler. Artırılmış kontrast oranı sağlar. Yumuşak ton geçişleri ve renkler arası küçük geçişler için ekranda görülen renk şeritlerini ortadan kaldırır.

        Lossless Audio™

        Kayıpsız sıkıştırılmış yeni dijital ses formatları Dolby TrueHD ve DTS-HD'yi destekler.

        24 ayar altın kaplama konektörler sinyali iyileştirir

        24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.

        Güvenilir sinyal aktarımı için yüksek saflıkta bakır

        Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda doğruluk sağlar.

        Bakır örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu

        Bakır örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu, sinyal kaybına ve parazite karşı koruma sağlar.

        Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

        Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

        Kullanım kolaylığı için tak ve çalıştır özelliği

        Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          0,380  kg
          Dara ağırlığı
          0,08  kg
          Net ağırlık
          0,300  kg
          Ürün uzunluğu
          23  cm
          Ürün genişliği
          140  mm
          Ürün yüksekliği
          55  mm

        • İç Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 12581 30846 9
          Miktar
          2
          Brüt ağırlık
          1,330  kg
          Dara ağırlığı
          0,570  kg
          Net ağırlık
          0,760  kg
          Uzunluk (cm)
          23,2  cm
          Genişlik (cm)
          14,2  cm
          Yükseklik (cm)
          11,2  cm

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 96122 6
          Miktar
          12
          Brüt ağırlık
          8  kg
          Dara ağırlığı
          3,440  kg
          Net ağırlık
          4,560  kg
          Uzunluk (cm)
          55,5  cm
          Genişlik (cm)
          30,0  cm
          Yükseklik (cm)
          26,5  cm

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