Bu Yüksek Hızlı HDMI™ kablo ile
Yeni Yüksek Hızlı HDMI™, 1080p'ye kadar çözünürlüklerle mümkün olan en iyi dijital ses ve videoyu sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu Yüksek Hızlı HDMI™ kablo ile
Yeni Yüksek Hızlı HDMI™, 1080p'ye kadar çözünürlüklerle mümkün olan en iyi dijital ses ve videoyu sağlar. Tüm faydaları görün
Bu Yüksek Hızlı HDMI™ kablo ile
Yeni Yüksek Hızlı HDMI™, 1080p'ye kadar çözünürlüklerle mümkün olan en iyi dijital ses ve videoyu sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu Yüksek Hızlı HDMI™ kablo ile
Yeni Yüksek Hızlı HDMI™, 1080p'ye kadar çözünürlüklerle mümkün olan en iyi dijital ses ve videoyu sağlar. Tüm faydaları görün
HDMI kablosu
Toplam:
HDTV'lerin milyonlarca renkten milyarlarca renge çıkmasını sağlayarak, 30 bit, 36 bit ve 48 bit (RGB ya da YCbCr) renk derinliklerini destekler. Artırılmış kontrast oranı sağlar. Yumuşak ton geçişleri ve renkler arası küçük geçişler için ekranda görülen renk şeritlerini ortadan kaldırır.
Kayıpsız sıkıştırılmış yeni dijital ses formatları Dolby TrueHD ve DTS-HD'yi destekler.
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.
Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda doğruluk sağlar.
Bakır örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu, sinyal kaybına ve parazite karşı koruma sağlar.
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.
Boyutlar
İç Karton
Dış Karton