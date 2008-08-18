Görüntü deneyiminizi geliştirin
Ekipmanlarınız arasında ses/video sinyalleri aktarımı sağlamak amacıyla daha iyi bir bağlantıya terfi edin. Kolay ve gizli kurulum için yassı tasarımlı. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Görüntü deneyiminizi geliştirin
Ekipmanlarınız arasında ses/video sinyalleri aktarımı sağlamak amacıyla daha iyi bir bağlantıya terfi edin. Kolay ve gizli kurulum için yassı tasarımlı. Tüm faydaları görün
Görüntü deneyiminizi geliştirin
Ekipmanlarınız arasında ses/video sinyalleri aktarımı sağlamak amacıyla daha iyi bir bağlantıya terfi edin. Kolay ve gizli kurulum için yassı tasarımlı. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Görüntü deneyiminizi geliştirin
Ekipmanlarınız arasında ses/video sinyalleri aktarımı sağlamak amacıyla daha iyi bir bağlantıya terfi edin. Kolay ve gizli kurulum için yassı tasarımlı. Tüm faydaları görün
Scart kablosu
Toplam:
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.
4 kesimli konektörler, cihazınız ile kablo arasında güvenli bağlantı sağlar.
Bakır örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu, sinyal kaybına ve parazite karşı koruma sağlar.
Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.
Metal kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.
Yaylı gerilim önleyici kablonun kolayca idare edilebilmesini sağlayarak kullanım ömrünü uzatır.
Ambalaj
İç Karton
Dış Karton