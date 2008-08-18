Görüntü deneyiminizi geliştirin
Ekipmanlarınız arasında video sinyalleri aktarımı sağlamak amacıyla daha iyi bir bağlantıya terfi edin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Görüntü deneyiminizi geliştirin
Ekipmanlarınız arasında video sinyalleri aktarımı sağlamak amacıyla daha iyi bir bağlantıya terfi edin. Tüm faydaları görün
Görüntü deneyiminizi geliştirin
Ekipmanlarınız arasında video sinyalleri aktarımı sağlamak amacıyla daha iyi bir bağlantıya terfi edin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Görüntü deneyiminizi geliştirin
Ekipmanlarınız arasında video sinyalleri aktarımı sağlamak amacıyla daha iyi bir bağlantıya terfi edin. Tüm faydaları görün
DVI kablosu
Toplam:
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.
Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda doğruluk sağlar.
Bakır örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu, sinyal kaybına ve parazite karşı koruma sağlar.
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.
Metal kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.
Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.
Ambalaj
İç Karton
Dış Karton