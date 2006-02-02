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    Komponent video kablosu

    SWV3506/10
    Genel Derecelendirme / 5
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      Komponent video kablosu

      SWV3506/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Görüntü deneyiminizi geliştirin

      Bileşenler arasında daha iyi bir ses/video bağlantısına geçin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Komponent video kablosu

      Görüntü deneyiminizi geliştirin

      Bileşenler arasında daha iyi bir ses/video bağlantısına geçin. Tüm faydaları görün

      Görüntü deneyiminizi geliştirin

      Bileşenler arasında daha iyi bir ses/video bağlantısına geçin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Komponent video kablosu

      Görüntü deneyiminizi geliştirin

      Bileşenler arasında daha iyi bir ses/video bağlantısına geçin. Tüm faydaları görün

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        Komponent video kablosu

        Komponent video kablosu

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        bu komponent video kablosuyla

        • 5 m

        24 ayar altın kaplama konektörler sinyali iyileştirir

        24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.

        Güvenilir sinyal aktarımı için yüksek saflıkta bakır

        Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda doğruluk sağlar.

        Bakır örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu

        Bakır örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu, sinyal kaybına ve parazite karşı koruma sağlar.

        Hızlı tanıma için renk kodlu konektörler

        Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır

        Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

        Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

        Kullanım kolaylığı için tak ve çalıştır özelliği

        Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.

        Uzun süreli kullanım için koruyucu metal kaplama

        Metal kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.

        Esnek PVC kılıf

        Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

        Kauçuk gerinim önleyici

        Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95025 1
          Miktar
          1
          Brüt Ağırlık
          0,770  kg
          Dara Ağırlığı
          0,160  kg
          Net Ağırlık
          0,610  kg
          Uzunluk
          28,00  cm
          Genişlik
          18,00  cm
          Yükseklik
          7.00  cm

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 96511 8
          Miktar
          16
          Brüt ağırlık
          12,76  kg
          Dara ağırlığı
          0,50  kg
          Net ağırlık
          12,26  kg
          Uzunluk
          575  mm
          Genişlik
          370  mm
          Yükseklik
          305  mm

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