1080p'ye kadar çözünürlükleri destekler
Bileşenler arasında ses sinyallerinin aktarımı için daha iyi bir bağlantıya geçin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
1080p'ye kadar çözünürlükleri destekler
Bileşenler arasında ses sinyallerinin aktarımı için daha iyi bir bağlantıya geçin. Tüm faydaları görün
1080p'ye kadar çözünürlükleri destekler
Bileşenler arasında ses sinyallerinin aktarımı için daha iyi bir bağlantıya geçin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
1080p'ye kadar çözünürlükleri destekler
Bileşenler arasında ses sinyallerinin aktarımı için daha iyi bir bağlantıya geçin. Tüm faydaları görün
HDMI kablosu
Toplam:
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.
Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.
Bakır örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu, sinyal kaybına ve parazite karşı koruma sağlar.
Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.
Metal kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.
Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda hassasiyet sağlar.
HDTV'lerin milyonlarca renkten milyarlarca renge çıkmasını sağlayarak, 30 bit, 36 bit ve 48 bit (RGB ya da YCbCr) renk derinliklerini destekler. Artırılmış kontrast oranı sağlar. Yumuşak ton geçişleri ve renkler arası küçük geçişler için ekranda görülen renk şeritlerini ortadan kaldırır.
Kayıpsız sıkıştırılmış yeni dijital ses formatları Dolby TrueHD ve DTS-HD'yi destekler.
Ambalaj boyutları
Dış Karton