  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    HDMI kablosu

    SWV3432W/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • 1080p'ye kadar çözünürlükleri destekler 1080p'ye kadar çözünürlükleri destekler 1080p'ye kadar çözünürlükleri destekler
      -{discount-value}

      HDMI kablosu

      SWV3432W/10
      Genel Derecelendirme / 5

      1080p'ye kadar çözünürlükleri destekler

      Bileşenler arasında ses sinyallerinin aktarımı için daha iyi bir bağlantıya geçin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      HDMI kablosu

      1080p'ye kadar çözünürlükleri destekler

      Bileşenler arasında ses sinyallerinin aktarımı için daha iyi bir bağlantıya geçin. Tüm faydaları görün

      1080p'ye kadar çözünürlükleri destekler

      Bileşenler arasında ses sinyallerinin aktarımı için daha iyi bir bağlantıya geçin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      HDMI kablosu

      1080p'ye kadar çözünürlükleri destekler

      Bileşenler arasında ses sinyallerinin aktarımı için daha iyi bir bağlantıya geçin. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Diğerleri

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        HDMI kablosu

        HDMI kablosu

        Toplam:

        1080p'ye kadar çözünürlükleri destekler

        bu yüksek hızlı HDMI 1.3a kablo ile

        • 1,5 m
        • Yüksek hızlı

        Esnek PVC kılıf

        Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

        Kauçuk gerinim önleyici

        Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.

        Bakır örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu

        Bakır örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu, sinyal kaybına ve parazite karşı koruma sağlar.

        Kullanım kolaylığı için tak ve çalıştır özelliği

        Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.

        Uzun süreli kullanım için koruyucu metal kaplama

        Metal kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.

        24 ayar altın kaplama konektörler sinyali iyileştirir

        24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.

        Güvenilir sinyal aktarımı için yüksek saflıkta bakır

        Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda hassasiyet sağlar.

        Deep Color™

        HDTV'lerin milyonlarca renkten milyarlarca renge çıkmasını sağlayarak, 30 bit, 36 bit ve 48 bit (RGB ya da YCbCr) renk derinliklerini destekler. Artırılmış kontrast oranı sağlar. Yumuşak ton geçişleri ve renkler arası küçük geçişler için ekranda görülen renk şeritlerini ortadan kaldırır.

        Lossless Audio™

        Kayıpsız sıkıştırılmış yeni dijital ses formatları Dolby TrueHD ve DTS-HD'yi destekler.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          26,5  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Derinlik
          2,8  cm
          Net ağırlık
          0,132  kg
          Brüt ağırlık
          0,184  kg
          Dara ağırlığı
          0,052  kg
          EAN
          87 12581 39325 0
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Blister

        • Dış Karton

          Uzunluk
          14,6  cm
          Genişlik
          11,43  cm
          Yükseklik
          30,73  cm
          Net ağırlık
          0,528  kg
          Brüt ağırlık
          1,04  kg
          Dara ağırlığı
          0,512  kg
          EAN
          87 12581 39740 1
          Kutudaki paket sayısı
          4

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.