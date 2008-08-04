Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenler arasında güvenilir bir bağlantı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenler arasında güvenilir bir bağlantı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenler arasında güvenilir bir bağlantı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenler arasında güvenilir bir bağlantı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Scart kablosu
Toplam:
Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar.
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.
Saf bakır koruma, sinyal kaybına karşı koruma sağlar.
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Kaliteli yapı, uzun süre kullanılacak ürünler üretebilmek için yalnızca en iyi malzemeler kullanmaktadır.
Nikel kaplama konektörler, kablo ile konektör arasında temiz bir temas sağlayarak güvenilir bağlantı sunar.
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton