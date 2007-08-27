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    VGA kablosu

    SWV2712W/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güvenilir bir bağlantı sağlayın Güvenilir bir bağlantı sağlayın Güvenilir bir bağlantı sağlayın
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      VGA kablosu

      SWV2712W/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      TV'niz ile bilgisayarınız arasında video sinyalleri aktarmak için bu VGA kablosuna güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      VGA kablosu

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      TV'niz ile bilgisayarınız arasında video sinyalleri aktarmak için bu VGA kablosuna güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      TV'niz ile bilgisayarınız arasında video sinyalleri aktarmak için bu VGA kablosuna güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      VGA kablosu

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      TV'niz ile bilgisayarınız arasında video sinyalleri aktarmak için bu VGA kablosuna güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        VGA kablosu

        VGA kablosu

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        VGA kablosu

        • DB15 (M)/DB15 (M) konektörler
        • 1,5 m
        • Gri

        Elle döndürülen kalıplı vidalar

        Konektörleri parmaklarınızı kolayca çevirin. Tornavida veya araç gerekmez.

        Uzun ömür için kalıplı uçlar

        Kalıplı uçlar yıpranmayı engeller ve kablonun ömrünü uzatır.

        Kauçuk gerinim önleyici

        Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.

        Çevre dostu kurşunsuz yapı

        Çevre dostu malzemelerin kurşunsuz yapısı.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          87 12581 36374 1
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Derinlik
          3,8  cm
          Brüt ağırlık
          0,148  kg
          Yükseklik
          23,6  cm
          Net ağırlık
          0,1301  kg
          Dara ağırlığı
          0,0179  kg
          Genişlik
          9,6  cm

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          EAN
          87 12581 36375 8
          Brüt ağırlık
          4,42  kg
          Yükseklik
          30  cm
          Uzunluk
          40  cm
          Net ağırlık
          3,1224  kg
          Dara ağırlığı
          1,2976  kg
          Genişlik
          26,7  cm

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          4
          EAN
          87 12581 36376 5
          Brüt ağırlık
          0,68  kg
          Yükseklik
          9  cm
          Uzunluk
          24,2  cm
          Net ağırlık
          0,5204  kg
          Dara ağırlığı
          0,1596  kg
          Genişlik
          18,8  cm

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