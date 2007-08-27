Güvenilir bir bağlantı sağlayın
TV'niz ile bilgisayarınız arasında video sinyalleri aktarmak için bu VGA kablosuna güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
TV'niz ile bilgisayarınız arasında video sinyalleri aktarmak için bu VGA kablosuna güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
TV'niz ile bilgisayarınız arasında video sinyalleri aktarmak için bu VGA kablosuna güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
TV'niz ile bilgisayarınız arasında video sinyalleri aktarmak için bu VGA kablosuna güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
VGA kablosu
Toplam:
Konektörleri parmaklarınızı kolayca çevirin. Tornavida veya araç gerekmez.
Kalıplı uçlar yıpranmayı engeller ve kablonun ömrünü uzatır.
Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.
Çevre dostu malzemelerin kurşunsuz yapısı.
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton