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    PAL konektör uçları

    SWV2141W/10
    Genel Derecelendirme / 5
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      PAL konektör uçları

      SWV2141W/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Ekipmanlarınız arasında ses/video sinyalleri aktarımı için bu konektöre güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      PAL konektör uçları

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Ekipmanlarınız arasında ses/video sinyalleri aktarımı için bu konektöre güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Ekipmanlarınız arasında ses/video sinyalleri aktarımı için bu konektöre güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      PAL konektör uçları

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Ekipmanlarınız arasında ses/video sinyalleri aktarımı için bu konektöre güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        PAL konektör uçları

        PAL konektör uçları

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        bu PAL konektörle

        • Erkek

        Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

        Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

        Uzun süreli kullanım için koruyucu metal kaplama

        Metal kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.

        Güvenilir temas için nikel kaplama konektörler

        Nikel kaplama konektörler, kablo ile konektör arasında temiz bir temas sağlayarak güvenilir bağlantı sunar.

        Kaliteli yapı tasarımı

        Kaliteli yapı, uzun süre kullanılacak ürünler üretebilmek için yalnızca en iyi malzemeler kullanmaktadır.

        Güvenli bağlantılar için kalıplı fiş

        Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar.

        Teknik Özellikler

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,152  kg
          Yükseklik
          10,5  cm
          Uzunluk
          13,3  cm
          Net ağırlık
          ,036  kg
          Dara ağırlığı
          ,116  kg
          Genişlik
          8,5  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,116  kg
          Yükseklik
          22,9  cm
          Uzunluk
          26,7  cm
          Net ağırlık
          ,216  kg
          Dara ağırlığı
          ,9  kg
          Genişlik
          14,6  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,2  cm
          Brüt ağırlık
          ,02  kg
          Yükseklik
          11,5  cm
          Net ağırlık
          ,006  kg
          Dara ağırlığı
          ,014  kg
          Genişlik
          9,5  cm

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