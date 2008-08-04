Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Ekipmanlarınız arasında ses/video sinyalleri aktarımı için bu konektöre güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Ekipmanlarınız arasında ses/video sinyalleri aktarımı için bu konektöre güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Ekipmanlarınız arasında ses/video sinyalleri aktarımı için bu konektöre güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Ekipmanlarınız arasında ses/video sinyalleri aktarımı için bu konektöre güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
PAL konektör uçları
Toplam:
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Metal kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.
Nikel kaplama konektörler, kablo ile konektör arasında temiz bir temas sağlayarak güvenilir bağlantı sunar.
Kaliteli yapı, uzun süre kullanılacak ürünler üretebilmek için yalnızca en iyi malzemeler kullanmaktadır.
Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar.
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları