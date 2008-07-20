Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenler arasında güvenilir bir ses/video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenler arasında güvenilir bir ses/video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenler arasında güvenilir bir ses/video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenler arasında güvenilir bir ses/video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
PAL koaksiyel kablo
Toplam:
Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar.
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.
Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.
Saf bakır koruma, sinyal kaybına karşı koruma sağlar.
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Nikel kaplama konektörler, kablo ile konektör arasında temiz bir temas sağlayarak güvenilir bağlantı sunar.
Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda doğruluk sağlar.
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton