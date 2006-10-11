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    Komponent video kablosu

    SWV2126W/10
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      Komponent video kablosu

      SWV2126W/10

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      Komponent video kablosu

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Bileşenler arasında video sinyali aktarımında mükemmel bir bağlantı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Bileşenler arasında video sinyali aktarımında mükemmel bir bağlantı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Komponent video kablosu

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Bileşenler arasında video sinyali aktarımında mükemmel bir bağlantı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Komponent video kablosu

        Komponent video kablosu

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        Güvenilir bir bağlantı sağlayın

        bu komponent video kablosuyla

        • 1,5 m

        Hızlı tanıma için renk kodlu konektörler

        Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır

        Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

        Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

        Güvenli bağlantılar için kalıplı fiş

        Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar.

        Esnek PVC kılıf

        Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

        Kauçuk gerinim önleyici

        Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.

        Güvenilir temas için nikel kaplama konektörler

        Nikel kaplama konektörler, kablo ile konektör arasında temiz bir temas sağlayarak güvenilir bağlantı sunar.

        Kaliteli yapı tasarımı

        Kaliteli yapı, uzun süre kullanılacak ürünler üretebilmek için yalnızca en iyi malzemeler kullanmaktadır.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj Verileri

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 99507 8
          Miktar
          1

        • İç Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 99945 8
          Miktar
          4
          Uzunluk
          245  mm
          Genişlik
          155  mm
          Yükseklik
          102  mm
          Brüt ağırlık
          0,62  kg
          Net ağırlık
          0,48  kg
          Dara ağırlığı
          0,14  kg

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 99946 5
          Miktar
          24
          Uzunluk
          340  mm
          Genişlik
          340  mm
          Yükseklik
          265  mm
          Brüt ağırlık
          4,30  kg
          Net ağırlık
          2,88  kg
          Dara ağırlığı
          1,42  kg

        • Boyutlar

          Ürün uzunluğu
          23,5  cm
          Ürün genişliği
          95  mm
          Ürün yüksekliği
          37  mm
          Brüt ağırlık
          0,14  kg
          Net ağırlık
          0,12  kg
          Dara ağırlığı
          0,02  kg

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