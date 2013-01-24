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    Hoparlör kablosu

    SWA6390/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Üstün dinleme deneyiminin tadını çıkarın Üstün dinleme deneyiminin tadını çıkarın Üstün dinleme deneyiminin tadını çıkarın
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      Hoparlör kablosu

      SWA6390/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Üstün dinleme deneyiminin tadını çıkarın

      Bileşenlerinizin en iyi performansa ulaşmasını sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, ses sinyallerini bileşenler arasında aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Hoparlör kablosu

      Üstün dinleme deneyiminin tadını çıkarın

      Bileşenlerinizin en iyi performansa ulaşmasını sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, ses sinyallerini bileşenler arasında aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün

      Üstün dinleme deneyiminin tadını çıkarın

      Bileşenlerinizin en iyi performansa ulaşmasını sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, ses sinyallerini bileşenler arasında aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Hoparlör kablosu

      Üstün dinleme deneyiminin tadını çıkarın

      Bileşenlerinizin en iyi performansa ulaşmasını sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, ses sinyallerini bileşenler arasında aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün

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        Hoparlör kablosu

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        bu 16 kalibreli hoparlör kablosuyla

        • 30 m
        • 16 kalibreli

        Güvenilir sinyal aktarımı için yüksek saflıkta bakır

        Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda doğruluk sağlar.

        Daha iyi sinyal aktarım için yoğun iletken

        Daha yoğun bakır yapısı, daha iyi bir sinyal aktarımı sağlar.

        Lifli iletken kablo ömrünü uzatır

        Lifli iletken, gerilimi eşit şekilde dağıtarak hiçbir noktada aşırı yük oluşmamasını sağlar. Kolay yerleştirme için daha fazla esneklik sağlar.

        Kutupların kolayca tanımlanabilmesi için renk kodlu kablolar

        Kalaylı bakır ve saf bakır iletkenler, kutupların kolayca tanımlanabilmesini sağlar.

        Daha kolay kurulum için Tak ve Çalıştır özelliği

        Tak ve Çalıştır, yeni bir bileşeni kurabilmenizi veya ekleyebilmenizi ve bu bileşeni, karmaşık kurulum prosedürleri izlemeye veya teknik analiz yapmaya gerek kalmadan çalıştırabilmenizi sağlar.

        Mükemmel esneklik için katlanabilir kılıflar

        Katlanabilir PVC kılıflar, yıpranmaya karşı dayanıklıdır ve üstün bir esneklik sağlar.

        Çevre dostu kurşunsuz yapı

        Çevre dostu malzemelerin kurşunsuz yapısı.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj Verileri

          Miktar
          1
          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 93147 2
          Brüt ağırlık
          1,36  kg
          Dara ağırlığı
          0,01  kg
          Net ağırlık
          1.35  kg
          Uzunluk
          124  mm
          Genişlik
          76  mm
          Yükseklik
          102  mm

        • İç Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95399 3
          Miktar
          6
          Brüt ağırlık
          2,7  kg
          Dara ağırlığı
          0,01  kg
          Net ağırlık
          2,69  kg
          Uzunluk
          262  mm
          Genişlik
          132  mm
          Yükseklik
          127  mm

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95400 6
          Miktar
          12
          Brüt ağırlık
          16,21  kg
          Dara ağırlığı
          0,01  kg
          Net ağırlık
          16,2  kg
          Uzunluk
          424  mm
          Genişlik
          285  mm
          Yükseklik
          274  mm

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