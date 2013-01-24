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Bileşenlerinizin en iyi performansa ulaşmasını sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, ses sinyallerini bileşenler arasında aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün dinleme deneyiminin tadını çıkarın
Bileşenlerinizin en iyi performansa ulaşmasını sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, ses sinyallerini bileşenler arasında aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Üstün dinleme deneyiminin tadını çıkarın
Bileşenlerinizin en iyi performansa ulaşmasını sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, ses sinyallerini bileşenler arasında aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün dinleme deneyiminin tadını çıkarın
Bileşenlerinizin en iyi performansa ulaşmasını sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, ses sinyallerini bileşenler arasında aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Hoparlör kablosu
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda doğruluk sağlar.
Daha yoğun bakır yapısı, daha iyi bir sinyal aktarımı sağlar.
Lifli iletken, gerilimi eşit şekilde dağıtarak hiçbir noktada aşırı yük oluşmamasını sağlar. Kolay yerleştirme için daha fazla esneklik sağlar.
Kalaylı bakır ve saf bakır iletkenler, kutupların kolayca tanımlanabilmesini sağlar.
Tak ve Çalıştır, yeni bir bileşeni kurabilmenizi veya ekleyebilmenizi ve bu bileşeni, karmaşık kurulum prosedürleri izlemeye veya teknik analiz yapmaya gerek kalmadan çalıştırabilmenizi sağlar.
Katlanabilir PVC kılıflar, yıpranmaya karşı dayanıklıdır ve üstün bir esneklik sağlar.
Çevre dostu malzemelerin kurşunsuz yapısı.
Ambalaj Verileri
İç Karton
Dış Karton