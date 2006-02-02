Üstün dinleme deneyiminin tadını çıkarın
Bileşenlerinizin en iyi performansa ulaşmasını sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, ses sinyallerini bileşenler arasında aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün dinleme deneyiminin tadını çıkarın
Bileşenlerinizin en iyi performansa ulaşmasını sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, ses sinyallerini bileşenler arasında aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Üstün dinleme deneyiminin tadını çıkarın
Bileşenlerinizin en iyi performansa ulaşmasını sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, ses sinyallerini bileşenler arasında aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün dinleme deneyiminin tadını çıkarın
Bileşenlerinizin en iyi performansa ulaşmasını sağlayın. Bu üstün kaliteli kablo, ses sinyallerini bileşenler arasında aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Dijital koaksiyel kablo
Toplam:
Dijital teknoloji kullanan yüksek kaliteli kablo üstün bir sinyal aktarımı sağlar.
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.
4 kesimli konektörler, cihazınız ile kablo arasında güvenli bağlantı sağlar.
Bu koruyucu alüminyum tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için elektromanyetik parazite karşı koruma sağlar.
Bu oksijensiz bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle en yüksek doğruluğu sağlar.
Bakır bloklarından oluşan bu koruyucu tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için radyo frekansı parazitlerini engeller.
Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.
Dayanıklı pirinç kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.
Katlanabilir PVC kılıflar, yıpranmaya karşı dayanıklıdır ve üstün bir esneklik sağlar.
Ambalaj Verileri
İç Karton
Dış Karton