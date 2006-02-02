  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Fiber optik kablo

    SWA5560/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mükemmel bir dinleme deneyimi oluşturun Mükemmel bir dinleme deneyimi oluşturun Mükemmel bir dinleme deneyimi oluşturun
      -{discount-value}

      Fiber optik kablo

      SWA5560/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Mükemmel bir dinleme deneyimi oluşturun

      Ekipmanınızı mükemmel performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, bileşenler arasında ses sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Fiber optik kablo

      Mükemmel bir dinleme deneyimi oluşturun

      Ekipmanınızı mükemmel performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, bileşenler arasında ses sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün

      Mükemmel bir dinleme deneyimi oluşturun

      Ekipmanınızı mükemmel performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, bileşenler arasında ses sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Fiber optik kablo

      Mükemmel bir dinleme deneyimi oluşturun

      Ekipmanınızı mükemmel performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, bileşenler arasında ses sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Ses

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Fiber optik kablo

        Fiber optik kablo

        Toplam:

        Mükemmel bir dinleme deneyimi oluşturun

        bu fiber optik kabloyla

        • 1,5 m

        İyi bir sinyal aktarımı için yüksek kaliteli dijital kablo

        Dijital teknoloji kullanan yüksek kaliteli kablo üstün bir sinyal aktarımı sağlar.

        Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

        Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

        Kullanım kolaylığı için tak ve çalıştır özelliği

        Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.

        Esnek PVC kılıf

        Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

        Kauçuk gerinim önleyici

        Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.

        Çevre dostu kurşunsuz yapı

        Çevre dostu malzemelerin kurşunsuz yapısı.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj Verileri

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 93288 2
          Miktar
          1
          Brüt ağırlık
          ,237  kg
          Dara ağırlığı
          0,01  kg
          Net ağırlık
          ,227  kg
          Uzunluk
          222  mm
          Genişlik
          159  mm
          Yükseklik
          64  mm

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95375 7
          Miktar
          4
          Brüt ağırlık
          1,04  kg
          Dara ağırlığı
          ,04  kg
          Net ağırlık
          1  kg
          Uzunluk
          234  mm
          Genişlik
          211  mm
          Yükseklik
          175  mm

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.