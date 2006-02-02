Mükemmel bir dinleme deneyimi oluşturun
Ekipmanınızı mükemmel performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, bileşenler arasında ses sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel bir dinleme deneyimi oluşturun
Ekipmanınızı mükemmel performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, bileşenler arasında ses sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Mükemmel bir dinleme deneyimi oluşturun
Ekipmanınızı mükemmel performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, bileşenler arasında ses sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel bir dinleme deneyimi oluşturun
Ekipmanınızı mükemmel performans noktasına taşıyın. Bu üstün kaliteli kablo, bileşenler arasında ses sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Fiber optik kablo
Toplam:
Dijital teknoloji kullanan yüksek kaliteli kablo üstün bir sinyal aktarımı sağlar.
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.
Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.
Çevre dostu malzemelerin kurşunsuz yapısı.
Ambalaj Verileri
Dış Karton