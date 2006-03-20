Mükemmel bir dinleme deneyimi oluşturun
Parçalarınızın üstün performans vermesini sağlayın. Bu üstün kaliteli scart-stereo ses kablosu, parçalar arasında ses sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel bir dinleme deneyimi oluşturun
Parçalarınızın üstün performans vermesini sağlayın. Bu üstün kaliteli scart-stereo ses kablosu, parçalar arasında ses sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Mükemmel bir dinleme deneyimi oluşturun
Parçalarınızın üstün performans vermesini sağlayın. Bu üstün kaliteli scart-stereo ses kablosu, parçalar arasında ses sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel bir dinleme deneyimi oluşturun
Parçalarınızın üstün performans vermesini sağlayın. Bu üstün kaliteli scart-stereo ses kablosu, parçalar arasında ses sinyallerini aktarmak için en iyi bağlantıyı sağlar. Tüm faydaları görün
Scart-stereo ses kablosu
Toplam:
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.
4 kesimli konektörler, cihazınız ile kablo arasında güvenli bağlantı sağlar.
Bu koruyucu alüminyum tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için elektromanyetik parazite karşı koruma sağlar.
Bu oksijensiz bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle en yüksek doğruluğu sağlar.
Bakır bloklarından oluşan bu koruyucu tabaka, daha gelişmiş bir sinyal kalitesi için radyo frekansı parazitlerini engeller.
Köpük Polietilen (FPE) Dielektrik, sinyal kayıplarını önleyen üstün bir yalıtım malzemesidir.
Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır
Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.
Metal kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.
Katlanabilir PVC kılıflar, yıpranmaya karşı dayanıklıdır ve üstün bir esneklik sağlar.
Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.
Ambalaj Verileri
Dış Karton