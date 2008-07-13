  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Stereo Y adaptörü

    SWA4553W/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güvenilir bir ses bağlantısı sağlayın Güvenilir bir ses bağlantısı sağlayın Güvenilir bir ses bağlantısı sağlayın
      -{discount-value}

      Stereo Y adaptörü

      SWA4553W/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Güvenilir bir ses bağlantısı sağlayın

      Stereo sesi mono sese dönüştürmek için bu konektöre güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Stereo Y adaptörü

      Güvenilir bir ses bağlantısı sağlayın

      Stereo sesi mono sese dönüştürmek için bu konektöre güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Güvenilir bir ses bağlantısı sağlayın

      Stereo sesi mono sese dönüştürmek için bu konektöre güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Stereo Y adaptörü

      Güvenilir bir ses bağlantısı sağlayın

      Stereo sesi mono sese dönüştürmek için bu konektöre güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Ses

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Stereo Y adaptörü

        Stereo Y adaptörü

        Toplam:

        Güvenilir bir ses bağlantısı sağlayın

        bu stereo "Y" kablosuyla

        • RCA (M)-2 RCA (F)

        Altın kaplama konektörlerle sinyal bozulması en aza indirilir

        Sinyal kaybını en aza indiren yüksek kaliteli konektörler.

        Saf bakır koruma

        Saf bakır koruma, sinyal kaybına karşı koruma sağlar.

        Hızlı tanıma için renk kodlu konektörler

        Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır

        Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

        Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

        Güvenli bağlantılar için kalıplı fiş

        Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar.

        Esnek PVC kılıf

        Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

        Kauçuk gerinim önleyici

        Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,22  kg
          Yükseklik
          8,5  cm
          Uzunluk
          13,5  cm
          Net ağırlık
          ,12  kg
          Dara ağırlığı
          ,1  kg
          Genişlik
          10,5  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,5  kg
          Yükseklik
          15  cm
          Uzunluk
          27,5  cm
          Net ağırlık
          ,72  kg
          Dara ağırlığı
          0,78  kg
          Genişlik
          24  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,4  cm
          Brüt ağırlık
          ,04  kg
          Yükseklik
          11,5  cm
          Net ağırlık
          ,02  kg
          Dara ağırlığı
          ,02  kg
          Genişlik
          9,5  cm

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.