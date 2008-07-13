Güvenilir bir ses bağlantısı sağlayın
Stereo sesi mono sese dönüştürmek için bu konektöre güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenilir bir ses bağlantısı sağlayın
Stereo sesi mono sese dönüştürmek için bu konektöre güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Güvenilir bir ses bağlantısı sağlayın
Stereo sesi mono sese dönüştürmek için bu konektöre güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenilir bir ses bağlantısı sağlayın
Stereo sesi mono sese dönüştürmek için bu konektöre güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Stereo Y adaptörü
Toplam:
Sinyal kaybını en aza indiren yüksek kaliteli konektörler.
Saf bakır koruma, sinyal kaybına karşı koruma sağlar.
Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar.
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.
Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları