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    Hoparlör kablosu

    SWA3539/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dinleme deneyiminizi geliştirin Dinleme deneyiminizi geliştirin Dinleme deneyiminizi geliştirin
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      Hoparlör kablosu

      SWA3539/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Dinleme deneyiminizi geliştirin

      Bileşenler arasında ses sinyali aktarımı yaparken yeni bir dinleme düzeyinin keyfini sürün. Olağanüstü yapısı, gelişmiş bir ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Hoparlör kablosu

      Dinleme deneyiminizi geliştirin

      Bileşenler arasında ses sinyali aktarımı yaparken yeni bir dinleme düzeyinin keyfini sürün. Olağanüstü yapısı, gelişmiş bir ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün

      Dinleme deneyiminizi geliştirin

      Bileşenler arasında ses sinyali aktarımı yaparken yeni bir dinleme düzeyinin keyfini sürün. Olağanüstü yapısı, gelişmiş bir ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Hoparlör kablosu

      Dinleme deneyiminizi geliştirin

      Bileşenler arasında ses sinyali aktarımı yaparken yeni bir dinleme düzeyinin keyfini sürün. Olağanüstü yapısı, gelişmiş bir ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün

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        Hoparlör kablosu

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        Dinleme deneyiminizi geliştirin

        bu hoparlör kablosu ile

        • 25 m
        • 16 kalibreli

        Güvenilir sinyal aktarımı için yüksek saflıkta bakır

        Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda doğruluk sağlar.

        Daha iyi sinyal aktarım için yoğun iletken

        Daha yoğun bakır yapısı, daha iyi bir sinyal aktarımı sağlar.

        Kutupların kolayca tanımlanabilmesi için renk kodlu kablolar

        Kalaylı bakır ve saf bakır iletkenler, kutupların kolayca tanımlanabilmesini sağlar.

        Daha kolay kurulum için Tak ve Çalıştır özelliği

        Tak ve Çalıştır, yeni bir bileşeni kurabilmenizi veya ekleyebilmenizi ve bu bileşeni, karmaşık kurulum prosedürleri izlemeye veya teknik analiz yapmaya gerek kalmadan çalıştırabilmenizi sağlar.

        Esnek PVC kılıf

        Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 93176 2
          Miktar
          1
          Brüt Ağırlık
          1.000  kg
          Dara Ağırlığı
          0,100  kg
          Net Ağırlık
          0,900  kg
          Uzunluk
          28,00  cm
          Genişlik
          16,00  cm
          Yükseklik
          8,00  cm

        • İç Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 99771 3
          Miktar
          2
          Brüt ağırlık
          2,330  kg
          Dara ağırlığı
          0,330  kg
          Net ağırlık
          2.000  kg
          Uzunluk (cm)
          25,70  cm
          Genişlik (cm)
          16.20  cm
          Yükseklik (cm)
          16.20  cm

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 93178 6
          Miktar
          12
          Brüt ağırlık
          14,000  kg
          Dara ağırlığı
          2.000  kg
          Net ağırlık
          12,000  kg
          Uzunluk (cm)
          51.00  cm
          Genişlik (cm)
          38.50  cm
          Yükseklik (cm)
          36,00  cm

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