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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dinleme deneyiminizi geliştirin
Bileşenler arasında ses sinyali aktarımı yaparken yeni bir dinleme düzeyinin keyfini sürün. Olağanüstü yapısı, gelişmiş bir ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün
Dinleme deneyiminizi geliştirin
Bileşenler arasında ses sinyali aktarımı yaparken yeni bir dinleme düzeyinin keyfini sürün. Olağanüstü yapısı, gelişmiş bir ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dinleme deneyiminizi geliştirin
Bileşenler arasında ses sinyali aktarımı yaparken yeni bir dinleme düzeyinin keyfini sürün. Olağanüstü yapısı, gelişmiş bir ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün
Hoparlör kablosu
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda doğruluk sağlar.
Daha yoğun bakır yapısı, daha iyi bir sinyal aktarımı sağlar.
Kalaylı bakır ve saf bakır iletkenler, kutupların kolayca tanımlanabilmesini sağlar.
Tak ve Çalıştır, yeni bir bileşeni kurabilmenizi veya ekleyebilmenizi ve bu bileşeni, karmaşık kurulum prosedürleri izlemeye veya teknik analiz yapmaya gerek kalmadan çalıştırabilmenizi sağlar.
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.
Ambalaj
İç Karton
Dış Karton