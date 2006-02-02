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    Ses uzatma kablosu

    SWA3521/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dinleme deneyiminizi geliştirin Dinleme deneyiminizi geliştirin Dinleme deneyiminizi geliştirin
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      Ses uzatma kablosu

      SWA3521/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Dinleme deneyiminizi geliştirin

      Bileşenler arasında ses sinyali aktarımı yaparken yeni bir dinleme düzeyinin keyfini sürün. Olağanüstü yapısı, gelişmiş bir ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Ses uzatma kablosu

      Dinleme deneyiminizi geliştirin

      Bileşenler arasında ses sinyali aktarımı yaparken yeni bir dinleme düzeyinin keyfini sürün. Olağanüstü yapısı, gelişmiş bir ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün

      Dinleme deneyiminizi geliştirin

      Bileşenler arasında ses sinyali aktarımı yaparken yeni bir dinleme düzeyinin keyfini sürün. Olağanüstü yapısı, gelişmiş bir ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Ses uzatma kablosu

      Dinleme deneyiminizi geliştirin

      Bileşenler arasında ses sinyali aktarımı yaparken yeni bir dinleme düzeyinin keyfini sürün. Olağanüstü yapısı, gelişmiş bir ses performansı sağlar. Tüm faydaları görün

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        Ses uzatma kablosu

        Ses uzatma kablosu

        Toplam:

        Dinleme deneyiminizi geliştirin

        bu ses uzatma kablosuyla

        • 1,5 m

        24 ayar altın kaplama konektörler sinyali iyileştirir

        24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi sinyal kalitesini sağlar.

        Bakır örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu

        Bakır örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu, sinyal kaybına ve parazite karşı koruma sağlar.

        Hızlı tanıma için renk kodlu konektörler

        Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır

        Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

        Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

        Kullanım kolaylığı için tak ve çalıştır özelliği

        Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini sağlar.

        Güvenli bağlantılar için kalıplı fiş

        Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar.

        Esnek PVC kılıf

        Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

        Kauçuk gerinim önleyici

        Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 93155 7
          Miktar
          1
          Brüt Ağırlık
          0,230  kg
          Dara Ağırlığı
          0,060  kg
          Net Ağırlık
          0,170  kg
          Uzunluk
          28,00  cm
          Genişlik
          17,50  cm
          Yükseklik
          3,30  cm

        • İç Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 99726 3
          Miktar
          4
          Brüt ağırlık
          1.170  kg
          Dara ağırlığı
          0.250  kg
          Net ağırlık
          0,920  kg
          Uzunluk (cm)
          28,20  cm
          Genişlik (cm)
          17.70  cm
          Yükseklik (cm)
          13,40  cm

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 93156 4
          Miktar
          24
          Brüt ağırlık
          6,990  kg
          Dara ağırlığı
          1,470  kg
          Net ağırlık
          5,520  kg
          Uzunluk (cm)
          55,50  cm
          Genişlik (cm)
          30,00  cm
          Yükseklik (cm)
          31.00  cm

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