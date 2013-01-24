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    RCA fişler

    SWA2566/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güvenilir bir bağlantı sağlayın Güvenilir bir bağlantı sağlayın Güvenilir bir bağlantı sağlayın
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      RCA fişler

      SWA2566/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Fono fişleri değiştirirken güvenli bir bağlantı için bu RCA konektörlere güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      RCA fişler

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Fono fişleri değiştirirken güvenli bir bağlantı için bu RCA konektörlere güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Fono fişleri değiştirirken güvenli bir bağlantı için bu RCA konektörlere güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      RCA fişler

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Fono fişleri değiştirirken güvenli bir bağlantı için bu RCA konektörlere güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        RCA fişler

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        • Erkek

        Güvenilir temas için nikel kaplama konektörler

        Nikel kaplama konektörler, kablo ile konektör arasında temiz bir temas sağlayarak güvenilir bağlantı sunar.

        Hızlı tanıma için renk kodlu konektörler

        Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır

        Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

        Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

        Güvenli bağlantılar için kalıplı fiş

        Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar.

        Kauçuk gerinim önleyici

        Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 97794 4
          Miktar
          1
          Brüt Ağırlık
          0,022  kg
          Dara Ağırlığı
          0,010  kg
          Net Ağırlık
          0,012  kg
          Uzunluk
          11,50  cm
          Genişlik
          9,50  cm
          Yükseklik
          1,50  cm

        • İç Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 98123 1
          Miktar
          6
          Brüt ağırlık
          0,134  kg
          Dara ağırlığı
          0,059  kg
          Net ağırlık
          0,075  kg
          Uzunluk (cm)
          6,00  cm
          Genişlik (cm)
          5.70  cm
          Yükseklik (cm)
          10,50  cm

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 98124 8
          Miktar
          72
          Brüt ağırlık
          2,650  kg
          Dara ağırlığı
          2,200  kg
          Net ağırlık
          0,450  kg
          Uzunluk (cm)
          25,00  cm
          Genişlik (cm)
          17,00  cm
          Yükseklik (cm)
          33,50  cm

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