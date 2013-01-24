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Fono fişleri değiştirirken güvenli bir bağlantı için bu RCA konektörlere güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Fono fişleri değiştirirken güvenli bir bağlantı için bu RCA konektörlere güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Fono fişleri değiştirirken güvenli bir bağlantı için bu RCA konektörlere güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Fono fişleri değiştirirken güvenli bir bağlantı için bu RCA konektörlere güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
RCA fişler
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Nikel kaplama konektörler, kablo ile konektör arasında temiz bir temas sağlayarak güvenilir bağlantı sunar.
Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar.
Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.
Ambalaj
İç Karton
Dış Karton