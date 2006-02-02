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    Stereo Y adaptörü

    SWA2551/10
    Genel Derecelendirme / 5
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      Stereo Y adaptörü

      SWA2551/10
      Genel Derecelendirme / 5

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      Tek kulaklık jakını ikiye çevirir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Stereo Y adaptörü

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      Tek kulaklık jakını ikiye çevirir. Tüm faydaları görün

      Müziğinizi paylaşın

      Tek kulaklık jakını ikiye çevirir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Stereo Y adaptörü

      Müziğinizi paylaşın

      Tek kulaklık jakını ikiye çevirir. Tüm faydaları görün

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        Stereo Y adaptörü

        Stereo Y adaptörü

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        bu stereo "Y" adaptörüyle

        • 3,5 mm (M) - (2) 3,5 mm (F)

        Saf bakır koruma

        Saf bakır koruma, sinyal kaybına karşı koruma sağlar.

        Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

        Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

        Güvenli bağlantılar için kalıplı fiş

        Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar.

        Güvenilir temas için nikel kaplama konektörler

        Nikel kaplama konektörler, kablo ile konektör arasında temiz bir temas sağlayarak güvenilir bağlantı sunar.

        Kaliteli yapı tasarımı

        Kaliteli yapı, uzun süre kullanılacak ürünler üretebilmek için yalnızca en iyi malzemeler kullanmaktadır.

        Teknik Özellikler

        • İç Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 96061 8
          Miktar
          6
          Brüt ağırlık
          0,09  kg
          Dara ağırlığı
          ,061  kg
          Net ağırlık
          ,029  kg
          Uzunluk
          165  mm
          Genişlik
          54  mm
          Yükseklik
          76,2  mm

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 96109 7
          Miktar
          12
          Brüt ağırlık
          ,24  kg
          Dara ağırlığı
          ,17  kg
          Net ağırlık
          ,07  kg
          Uzunluk
          171,5  mm
          Genişlik
          114,3  mm
          Yükseklik
          88,9  mm

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          ,012  kg
          Dara ağırlığı
          ,006  kg
          Net ağırlık
          0,01  kg
          Ürün uzunluğu
          14,6  cm
          Ürün genişliği
          70  mm
          Ürün yüksekliği
          15  mm

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