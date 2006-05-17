Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenler arasında güvenilir bir ses bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenler arasında güvenilir bir ses bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenler arasında güvenilir bir ses bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenler arasında güvenilir bir ses bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kulaklık uzatma kablosu
Toplam:
Nikel kaplama konektörler, kablo ile konektör arasında temiz bir temas sağlayarak güvenilir bağlantı sunar.
Saf bakır koruma, sinyal kaybına karşı koruma sağlar.
Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar.
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.
Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.
Ambalaj
İç Karton
Dış Karton