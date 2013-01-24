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    Stereo Y kablosu

    SWA2527/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güvenilir bir bağlantı sağlayın Güvenilir bir bağlantı sağlayın Güvenilir bir bağlantı sağlayın
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      Stereo Y kablosu

      SWA2527/10
      Genel Derecelendirme / 5

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      Stereo Y kablosu

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Bileşenler arasında güvenilir bir ses bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Bileşenler arasında güvenilir bir ses bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Stereo Y kablosu

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Bileşenler arasında güvenilir bir ses bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Stereo Y kablosu

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        bu stereo "Y" kablosuyla

        • 1,5 m
        • 3,5 mm(E) - 2 RCA(E)

        Güvenilir sinyal aktarımı için yüksek saflıkta bakır

        Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda doğruluk sağlar.

        Saf bakır koruma

        Saf bakır koruma, sinyal kaybına karşı koruma sağlar.

        Hızlı tanıma için renk kodlu konektörler

        Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır

        Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

        Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

        Güvenli bağlantılar için kalıplı fiş

        Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar.

        Esnek PVC kılıf

        Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

        Kauçuk gerinim önleyici

        Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 96107 3
          Miktar
          12
          Brüt ağırlık
          1,74  kg
          Dara ağırlığı
          ,4  kg
          Net ağırlık
          1,34  kg
          Uzunluk
          240  mm
          Genişlik
          187,5  mm
          Yükseklik
          220  mm

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          ,11  kg
          Dara ağırlığı
          ,02  kg
          Net ağırlık
          0,09  kg
          Ürün uzunluğu
          28,5  cm
          Ürün genişliği
          175  mm
          Ürün yüksekliği
          30  mm

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