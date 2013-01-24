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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Güvenilir bir ses bağlantısı için bu hoparlör kablosuna güvenebilirsiniz. Kolay ve gizli kurulum için düz tasarım. Tüm faydaları görün
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Güvenilir bir ses bağlantısı için bu hoparlör kablosuna güvenebilirsiniz. Kolay ve gizli kurulum için düz tasarım. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Güvenilir bir ses bağlantısı için bu hoparlör kablosuna güvenebilirsiniz. Kolay ve gizli kurulum için düz tasarım. Tüm faydaları görün
Hoparlör kablosu
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda doğruluk sağlar.
Kablo üzerindeki işaretler, hoparlör ile radyo arasındaki doğru bağlantıları açıkça göstermektedir.
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.
Boyutlar
İç Karton
Dış Karton