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    Hoparlör kablosu

    SWA2138/10
    Genel Derecelendirme / 5
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      Hoparlör kablosu

      SWA2138/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Güvenilir bir ses bağlantısı için bu hoparlör kablosuna güvenebilirsiniz. Kolay ve gizli kurulum için düz tasarım. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Hoparlör kablosu

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Güvenilir bir ses bağlantısı için bu hoparlör kablosuna güvenebilirsiniz. Kolay ve gizli kurulum için düz tasarım. Tüm faydaları görün

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Güvenilir bir ses bağlantısı için bu hoparlör kablosuna güvenebilirsiniz. Kolay ve gizli kurulum için düz tasarım. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Hoparlör kablosu

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Güvenilir bir ses bağlantısı için bu hoparlör kablosuna güvenebilirsiniz. Kolay ve gizli kurulum için düz tasarım. Tüm faydaları görün

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        Hoparlör kablosu

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        bu gizli hoparlör kablosu ile

        • 10 m
        • 16 kalibreli
        • Flat

        Güvenilir sinyal aktarımı için yüksek saflıkta bakır

        Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda doğruluk sağlar.

        Kutupların kolayca tanımlanabilmesi için işaretli kablolar

        Kablo üzerindeki işaretler, hoparlör ile radyo arasındaki doğru bağlantıları açıkça göstermektedir.

        Esnek PVC kılıf

        Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          ,64  kg
          Dara ağırlığı
          ,06  kg
          Net ağırlık
          ,58  kg
          Ürün uzunluğu
          27,3  cm
          Ürün genişliği
          146  mm
          Ürün yüksekliği
          44  mm

        • İç Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 93263 9
          Miktar
          4
          Brüt ağırlık
          2,86  kg
          Dara ağırlığı
          ,3  kg
          Net ağırlık
          2,56  kg
          Uzunluk
          280  mm
          Genişlik
          156  mm
          Yükseklik
          194  mm

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 93264 6
          Miktar
          24
          Brüt ağırlık
          17,76  kg
          Dara ağırlığı
          ,6  kg
          Net ağırlık
          17,16  kg
          Uzunluk
          498  mm
          Genişlik
          298  mm
          Yükseklik
          406  mm

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