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    Hoparlör kablosu

    SWA2105/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güvenilir bir bağlantı sağlayın Güvenilir bir bağlantı sağlayın Güvenilir bir bağlantı sağlayın
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      Hoparlör kablosu

      SWA2105/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Hoparlörlerinizle radyonuz arasında güvenilir bir ses bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Hoparlör kablosu

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Hoparlörlerinizle radyonuz arasında güvenilir bir ses bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Hoparlörlerinizle radyonuz arasında güvenilir bir ses bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Hoparlör kablosu

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Hoparlörlerinizle radyonuz arasında güvenilir bir ses bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Hoparlör kablosu

        Hoparlör kablosu

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        bu hoparlör kablosu ile

        • 10 m
        • 18 kalibreli

        Güvenilir sinyal aktarımı için yüksek saflıkta bakır

        Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda doğruluk sağlar.

        Daha kolay kurulum için Tak ve Çalıştır özelliği

        Tak ve Çalıştır, yeni bir bileşeni kurabilmenizi veya ekleyebilmenizi ve bu bileşeni, karmaşık kurulum prosedürleri izlemeye veya teknik analiz yapmaya gerek kalmadan çalıştırabilmenizi sağlar.

        Esnek PVC kılıf

        Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

        Saf bakır koruma

        Saf bakır koruma, sinyal kaybına karşı koruma sağlar.

        Hızlı tanıma için renk kodlu konektörler

        Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır

        Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

        Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

        Güvenli bağlantılar için kalıplı fiş

        Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar.

        Kauçuk gerinim önleyici

        Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj Verileri

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895932301
          Brüt ağırlık
          11111  kg

        • İç Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 93231 8
          Miktar
          8
          Brüt ağırlık
          1,8  kg
          Dara ağırlığı
          0,20  kg
          Net ağırlık
          1,6  kg
          Uzunluk
          212  mm
          Genişlik
          121  mm
          Yükseklik
          240  mm

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 93232 5
          Miktar
          48
          Brüt ağırlık
          10,10  kg
          Dara ağırlığı
          0,5  kg
          Net ağırlık
          9,6  kg
          Uzunluk
          430  mm
          Genişlik
          380  mm
          Yükseklik
          270  mm

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          0,20  kg
          Dara ağırlığı
          ,02  kg
          Net ağırlık
          ,18  kg
          Ürün uzunluğu
          22,23  cm
          Ürün genişliği
          108  mm
          Ürün yüksekliği
          25,4  mm

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