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    Ekran temizleyici

    SVC2543W/10
    • LCD ve plazma TV'nizi temizleyin LCD ve plazma TV'nizi temizleyin LCD ve plazma TV'nizi temizleyin
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      Ekran temizleyici

      SVC2543W/10

      LCD ve plazma TV'nizi temizleyin

      TV'ler, plazma LCD ve bilgisayar ekranları için bu mikrofiber ekran bezini ve özel formüllü ekran temizleme jelini kullanın. Bu ekran temizleyici, ekranınızdaki parmak izlerini, lekeleri, kiri ve tozu temizlemek için mükemmel çözümdür. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Ekran temizleyici

      LCD ve plazma TV'nizi temizleyin

      TV'ler, plazma LCD ve bilgisayar ekranları için bu mikrofiber ekran bezini ve özel formüllü ekran temizleme jelini kullanın. Bu ekran temizleyici, ekranınızdaki parmak izlerini, lekeleri, kiri ve tozu temizlemek için mükemmel çözümdür. Tüm faydaları görün

      LCD ve plazma TV'nizi temizleyin

      TV'ler, plazma LCD ve bilgisayar ekranları için bu mikrofiber ekran bezini ve özel formüllü ekran temizleme jelini kullanın. Bu ekran temizleyici, ekranınızdaki parmak izlerini, lekeleri, kiri ve tozu temizlemek için mükemmel çözümdür. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Ekran temizleyici

      LCD ve plazma TV'nizi temizleyin

      TV'ler, plazma LCD ve bilgisayar ekranları için bu mikrofiber ekran bezini ve özel formüllü ekran temizleme jelini kullanın. Bu ekran temizleyici, ekranınızdaki parmak izlerini, lekeleri, kiri ve tozu temizlemek için mükemmel çözümdür. Tüm faydaları görün

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        Ekran temizleyici

        Ekran temizleyici

        Toplam:

        LCD ve plazma TV'nizi temizleyin

        bu lekesiz temizleme sistemi ile

        • Plazma/LCD

        Bu leke yapmayan temizlik jeli ile lekesiz ekranlar

        Ekranınızda hiçbir şekilde tortu bırakmayan özel formüllü temizlik jeli ile lekesiz ekranın keyfini çıkarın.

        Tiftiksiz mikrofiber bez yüzeyleri güvenli bir şekilde ve tamamıyla siler

        Toz, kir ve parmak izlerini yok etmek için tasarlanmış bu tiftiksiz mikrofiber bezi kullanarak ekranınızı güvenli bir şekilde ve tamamıyla temizleyin.

        Güvenli, damlatmayan formül

        Bu damlatmayan formül cama kolayca püskürtülebilir ve silinebilir. Kesinlikle damlatmaz ve ekipmanlarınız güvenli ve kuru kalır.

        Tiftiksiz, tekrar kullanılabilir, yıkanabilir mikrofiber bez

        Bu tekrar kullanılabilir mikrofiber bez sabun ve suyla yıkanıp kurumaya bırakılabilir. Tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          6,4  cm
          Brüt ağırlık
          0,321  kg
          Yükseklik
          22,2  cm
          Net ağırlık
          0,272  kg
          Dara ağırlığı
          0,049  kg
          Genişlik
          12,8  cm
          EAN
          87 12581 46273 4
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          1,173  kg
          Yükseklik
          9,5  cm
          Uzunluk
          27,3  cm
          Net ağırlık
          0,816  kg
          Dara ağırlığı
          0,357  kg
          Genişlik
          24  cm
          EAN
          87 12581 46275 8
          Ambalaj sayısı
          3

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          7,678  kg
          Yükseklik
          30,9  cm
          Uzunluk
          49,8  cm
          Net ağırlık
          4,896  kg
          Dara ağırlığı
          2.782  kg
          Genişlik
          29,1  cm
          EAN
          87 12581 46274 1
          Ambalaj sayısı
          18

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