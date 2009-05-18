LCD ve plazma TV'nizi temizleyin
TV'ler, plazma LCD ve bilgisayar ekranları için bu mikrofiber ekran bezini ve özel formüllü ekran temizleme jelini kullanın. Bu ekran temizleyici, ekranınızdaki parmak izlerini, lekeleri, kiri ve tozu temizlemek için mükemmel çözümdür. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
LCD ve plazma TV'nizi temizleyin
TV'ler, plazma LCD ve bilgisayar ekranları için bu mikrofiber ekran bezini ve özel formüllü ekran temizleme jelini kullanın. Bu ekran temizleyici, ekranınızdaki parmak izlerini, lekeleri, kiri ve tozu temizlemek için mükemmel çözümdür. Tüm faydaları görün
LCD ve plazma TV'nizi temizleyin
TV'ler, plazma LCD ve bilgisayar ekranları için bu mikrofiber ekran bezini ve özel formüllü ekran temizleme jelini kullanın. Bu ekran temizleyici, ekranınızdaki parmak izlerini, lekeleri, kiri ve tozu temizlemek için mükemmel çözümdür. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
LCD ve plazma TV'nizi temizleyin
TV'ler, plazma LCD ve bilgisayar ekranları için bu mikrofiber ekran bezini ve özel formüllü ekran temizleme jelini kullanın. Bu ekran temizleyici, ekranınızdaki parmak izlerini, lekeleri, kiri ve tozu temizlemek için mükemmel çözümdür. Tüm faydaları görün
Ekran temizleyici
Toplam:
Ekranınızda hiçbir şekilde tortu bırakmayan özel formüllü temizlik jeli ile lekesiz ekranın keyfini çıkarın.
Toz, kir ve parmak izlerini yok etmek için tasarlanmış bu tiftiksiz mikrofiber bezi kullanarak ekranınızı güvenli bir şekilde ve tamamıyla temizleyin.
Bu damlatmayan formül cama kolayca püskürtülebilir ve silinebilir. Kesinlikle damlatmaz ve ekipmanlarınız güvenli ve kuru kalır.
Bu tekrar kullanılabilir mikrofiber bez sabun ve suyla yıkanıp kurumaya bırakılabilir. Tekrar tekrar kullanabilirsiniz.
Ambalaj boyutları
İç Karton
Dış Karton