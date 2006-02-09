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    DVD lens temizleyicisi

    SVC2520/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • DVD oynatıcıınızı temizleyin ve koruyun DVD oynatıcıınızı temizleyin ve koruyun DVD oynatıcıınızı temizleyin ve koruyun
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      DVD lens temizleyicisi

      SVC2520/10
      Genel Derecelendirme / 5

      DVD oynatıcıınızı temizleyin ve koruyun

      DVD oynatıcıınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. DVD oynatıcıın optik lazer lensini ve temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizler.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      DVD lens temizleyicisi

      DVD oynatıcıınızı temizleyin ve koruyun

      DVD oynatıcıınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. DVD oynatıcıın optik lazer lensini ve temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizler.

      DVD oynatıcıınızı temizleyin ve koruyun

      DVD oynatıcıınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. DVD oynatıcıın optik lazer lensini ve temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizler.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      DVD lens temizleyicisi

      DVD oynatıcıınızı temizleyin ve koruyun

      DVD oynatıcıınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. DVD oynatıcıın optik lazer lensini ve temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizler.

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        DVD lens temizleyicisi

        DVD lens temizleyicisi

        Toplam:

        DVD oynatıcıınızı temizleyin ve koruyun

        14 dilde sesli talimat

        14 dilde sesli talimat

        Bu kolay kullanımlı CD lens temizleyici kılavuzundaki sesli talimatlar, sunulan 14 dilden birinde temizleme işlemi boyunca size rehberlik eder.

        Güvenli kuru fırçalama temizlik sistemi

        Kuru fırçalama sistemi, SD/DVD oynatıcı lazer lenslerindeki tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizleyerek cihazı temiz ve optimum çalışır durumda korur.

        Teknik Özellikler

        • Depolama Ortamı

          Desteklenen formatlar
          • DVD-ROM
          • DVD/R
          • DVD/RW

        • Aksesuarlar

          Kullanım Kılavuzu
          14 dilde

        • Ambalaj Verileri

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95887 5
          Miktar
          1
          Brüt ağırlık
          ,12  kg
          Dara ağırlığı
          ,1  kg
          Net ağırlık
          ,02  kg
          Genişlik
          140  mm
          Yükseklik
          13  mm
          Uzunluk
          185  mm

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95889 9
          Miktar
          72
          Brüt ağırlık
          10,48  kg
          Dara ağırlığı
          ,86  kg
          Net ağırlık
          9,62  kg
          Genişlik
          350  mm
          Yükseklik
          360  mm
          Uzunluk
          430  mm

        • İç Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95888 2
          Miktar
          6
          Brüt ağırlık
          0,80  kg
          Dara ağırlığı
          ,12  kg
          Net ağırlık
          ,68  kg
          Genişlik
          110  mm
          Yükseklik
          160  mm
          Uzunluk
          200  mm

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