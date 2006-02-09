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DVD oynatıcıınızı temizleyin ve koruyun
DVD oynatıcıınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. DVD oynatıcıın optik lazer lensini ve temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizler.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
DVD oynatıcıınızı temizleyin ve koruyun
DVD oynatıcıınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. DVD oynatıcıın optik lazer lensini ve temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizler.
DVD oynatıcıınızı temizleyin ve koruyun
DVD oynatıcıınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. DVD oynatıcıın optik lazer lensini ve temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizler.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
DVD oynatıcıınızı temizleyin ve koruyun
DVD oynatıcıınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. DVD oynatıcıın optik lazer lensini ve temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizler.
DVD lens temizleyicisi
Toplam:
Bu kolay kullanımlı CD lens temizleyici kılavuzundaki sesli talimatlar, sunulan 14 dilden birinde temizleme işlemi boyunca size rehberlik eder.
Kuru fırçalama sistemi, SD/DVD oynatıcı lazer lenslerindeki tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizleyerek cihazı temiz ve optimum çalışır durumda korur.
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