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    Ekran temizleyici

    SVC1116G/10
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      Ekran temizleyici

      SVC1116G/10
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        Ekran temizleyici

        Ekran temizleyici

        Toplam:

        Düz ekranları güvenle temizleyin

        • LCD/ LED/ Plazma

        İz bırakmayan temizleme sıvısı

        Ekranınızda hiçbir şekilde tortu bırakmayan özel formüllü temizleme sıvısı ile lekesiz ekranın keyfini çıkarın.

        Tozu gideren antistatik formül

        Bu temizleme sıvısının antistatik formülü, ekranınızdaki tozu ve kiri tamamen gidermenize yardımcı olur.

        Tiftiksiz mikrofiber bez yüzeyleri güvenli bir şekilde ve tamamıyla siler

        Toz, kir ve parmak izlerini yok etmek için tasarlanmış bu tiftiksiz mikrofiber bezi kullanarak ekranınızı güvenli bir şekilde ve tamamıyla temizleyin.

        Güvenli, damlatmayan formül

        Bu damlatmayan formül cama kolayca püskürtülebilir ve silinebilir. Kesinlikle damlatmaz ve ekipmanlarınız güvenli ve kuru kalır.

        Güvenli ve çevre dostu formül

        Bu temizleme sıvısının çevre dostu formülü, ekranınızı güvenli ve etkin bir şekilde temizlerken çevreyi korumanıza olanak sağlar.

        Tiftiksiz, tekrar kullanılabilir, yıkanabilir mikrofiber bez

        Bu tekrar kullanılabilir mikrofiber bez sabun ve suyla yıkanıp kurumaya bırakılabilir. Tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          İçindekiler
          Temizleme sıvısı, 200ml

        • Aksesuarlar

          Kullanım Kılavuzu
          15 dilde

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Yükseklik
          22,3  cm
          Genişlik
          13  cm
          Derinlik
          5,1  cm
          Net ağırlık
          0,256  kg
          Brüt ağırlık
          0,29  kg
          Dara ağırlığı
          0,034  kg
          EAN
          87 12581 56453 7
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          4
          Uzunluk
          21,3  cm
          Genişlik
          13,9  cm
          Yükseklik
          23,3  cm
          Brüt ağırlık
          1,275  kg
          Net ağırlık
          1,024  kg
          Dara ağırlığı
          0,251  kg
          EAN
          87 12581 57376 8

        • Dış Karton

          Uzunluk
          44,5  cm
          Genişlik
          30  cm
          Yükseklik
          26  cm
          Net ağırlık
          4,096  kg
          Brüt ağırlık
          5,71  kg
          Dara ağırlığı
          1,614  kg
          EAN
          87 12581 57370 6
          Ambalaj sayısı
          16

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