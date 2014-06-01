Ekran temizleyici
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Ekranınızda hiçbir şekilde tortu bırakmayan özel formüllü temizleme sıvısı ile lekesiz ekranın keyfini çıkarın.
Bu temizleme sıvısının antistatik formülü, ekranınızdaki tozu ve kiri tamamen gidermenize yardımcı olur.
Toz, kir ve parmak izlerini yok etmek için tasarlanmış bu tiftiksiz mikrofiber bezi kullanarak ekranınızı güvenli bir şekilde ve tamamıyla temizleyin.
Bu damlatmayan formül cama kolayca püskürtülebilir ve silinebilir. Kesinlikle damlatmaz ve ekipmanlarınız güvenli ve kuru kalır.
Bu temizleme sıvısının çevre dostu formülü, ekranınızı güvenli ve etkin bir şekilde temizlerken çevreyi korumanıza olanak sağlar.
Bu tekrar kullanılabilir mikrofiber bez sabun ve suyla yıkanıp kurumaya bırakılabilir. Tekrar tekrar kullanabilirsiniz.
Teknik spesifikasyonlar
Aksesuarlar
Ambalaj boyutları
İç Karton
Dış Karton