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SoundBar ve flat TV'niz için özel olarak üretildi
94 - 120 cm (37-47") boyutundaki Philips SoundBar ve flat TV'ler için özel olarak tasarlanmış şık masa üstü standı. Bu döner stand sayesinde, konsol üzerindeki Soundbar ve flat TV konumunu, esnek ve rahat bir sinema deneyimi yaşayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
SoundBar ve flat TV'niz için özel olarak üretildi
94 - 120 cm (37-47") boyutundaki Philips SoundBar ve flat TV'ler için özel olarak tasarlanmış şık masa üstü standı. Bu döner stand sayesinde, konsol üzerindeki Soundbar ve flat TV konumunu, esnek ve rahat bir sinema deneyimi yaşayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
SoundBar ve flat TV'niz için özel olarak üretildi
94 - 120 cm (37-47") boyutundaki Philips SoundBar ve flat TV'ler için özel olarak tasarlanmış şık masa üstü standı. Bu döner stand sayesinde, konsol üzerindeki Soundbar ve flat TV konumunu, esnek ve rahat bir sinema deneyimi yaşayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
SoundBar ve flat TV'niz için özel olarak üretildi
94 - 120 cm (37-47") boyutundaki Philips SoundBar ve flat TV'ler için özel olarak tasarlanmış şık masa üstü standı. Bu döner stand sayesinde, konsol üzerindeki Soundbar ve flat TV konumunu, esnek ve rahat bir sinema deneyimi yaşayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
SoundBar ve masaüstü TV standı
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