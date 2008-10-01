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    SoundBar ve masaüstü TV standı

    STS8001/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • SoundBar ve flat TV'niz için özel olarak üretildi SoundBar ve flat TV'niz için özel olarak üretildi SoundBar ve flat TV'niz için özel olarak üretildi
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      SoundBar ve masaüstü TV standı

      STS8001/00
      Genel Derecelendirme / 5

      SoundBar ve flat TV'niz için özel olarak üretildi

      94 - 120 cm (37-47") boyutundaki Philips SoundBar ve flat TV'ler için özel olarak tasarlanmış şık masa üstü standı. Bu döner stand sayesinde, konsol üzerindeki Soundbar ve flat TV konumunu, esnek ve rahat bir sinema deneyimi yaşayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SoundBar ve masaüstü TV standı

      SoundBar ve flat TV'niz için özel olarak üretildi

      94 - 120 cm (37-47") boyutundaki Philips SoundBar ve flat TV'ler için özel olarak tasarlanmış şık masa üstü standı. Bu döner stand sayesinde, konsol üzerindeki Soundbar ve flat TV konumunu, esnek ve rahat bir sinema deneyimi yaşayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

      SoundBar ve flat TV'niz için özel olarak üretildi

      94 - 120 cm (37-47") boyutundaki Philips SoundBar ve flat TV'ler için özel olarak tasarlanmış şık masa üstü standı. Bu döner stand sayesinde, konsol üzerindeki Soundbar ve flat TV konumunu, esnek ve rahat bir sinema deneyimi yaşayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SoundBar ve masaüstü TV standı

      SoundBar ve flat TV'niz için özel olarak üretildi

      94 - 120 cm (37-47") boyutundaki Philips SoundBar ve flat TV'ler için özel olarak tasarlanmış şık masa üstü standı. Bu döner stand sayesinde, konsol üzerindeki Soundbar ve flat TV konumunu, esnek ve rahat bir sinema deneyimi yaşayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

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        SoundBar ve masaüstü TV standı

        SoundBar ve masaüstü TV standı

        Toplam:

        SoundBar ve flat TV'niz için özel olarak üretildi

        Yerleştirme esnekliğiyle masaüstü çözümü

        Yerleştirme esnekliğiyle masaüstü çözümü

        İdeal yükseklikte ve dönerek izleme rahatlığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır

        İdeal yükseklikte ve dönerek izleme rahatlığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır

        Hızlı, basit ve sorunsuz kurulum

        Hızlı, basit ve sorunsuz kurulum

        SoundBar ile en iyi uyum için 94-120 cm (37"-47") TV'leri destekler

        SoundBar ile en iyi uyum için 94-120 cm (37"-47") TV'leri destekler

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Desteklenen Philips SoundBar Modelleri
          • HTS6100
          • HTS8100
          • HTS8140
          • HTS8150
          Desteklenen TV Boyutları
          • 37" (94 cm)
          • 40" (102 cm)
          • 42" (107 cm)
          • 47" (119 cm)
          Renk
          Gümüş
          Kullanılan malzemeler
          • Alüminyum çerçeve
          • Taban - Cam

        • Boyutlar

          Ürün genişliği
          910  mm
          Ürün yüksekliği
          762  mm
          Ürün derinliği
          350  mm
          Ürün ağırlığı
          19,48  kg
          Ambalaj Genişliği
          925  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          190  mm
          Ambalaj Derinliği
          700  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          24,7  kg

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            • TV ve stand ayrı satılır

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