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Philips 7000 Serisi Buharlı Düzleştirici ile sahip olduğunuz her şey artık göz açıp kapayıncaya kadar giyilmeye hazır. Ayarlanabilir başlığı ve sivri buhar plakası ucu, kırışıklıkları her açıdan hızlı ve rahat bir şekilde giderir ve OptimalTemp ile yanma riskini ortadan kaldırır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gardırobunuzu açın
Philips 7000 Serisi Buharlı Düzleştirici ile sahip olduğunuz her şey artık göz açıp kapayıncaya kadar giyilmeye hazır. Ayarlanabilir başlığı ve sivri buhar plakası ucu, kırışıklıkları her açıdan hızlı ve rahat bir şekilde giderir ve OptimalTemp ile yanma riskini ortadan kaldırır. Tüm faydaları görün
Gardırobunuzu açın
Philips 7000 Serisi Buharlı Düzleştirici ile sahip olduğunuz her şey artık göz açıp kapayıncaya kadar giyilmeye hazır. Ayarlanabilir başlığı ve sivri buhar plakası ucu, kırışıklıkları her açıdan hızlı ve rahat bir şekilde giderir ve OptimalTemp ile yanma riskini ortadan kaldırır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gardırobunuzu açın
Philips 7000 Serisi Buharlı Düzleştirici ile sahip olduğunuz her şey artık göz açıp kapayıncaya kadar giyilmeye hazır. Ayarlanabilir başlığı ve sivri buhar plakası ucu, kırışıklıkları her açıdan hızlı ve rahat bir şekilde giderir ve OptimalTemp ile yanma riskini ortadan kaldırır. Tüm faydaları görün
Buharlı Düzleştirici
Toplam:
Yenilikçi ayarlanabilir başlık, kırışıklıkları istediğiniz açıda giderebileceğiniz anlamına gelir ve size dikey veya yatay buhar üretim seçeneği sunar; hangisini seçeceğiniz size kalmış!
Buhar plakasında bulunan sivri uç sayesinde düğmeler, yakalar ve pileler gibi ulaşılması zor bölgelerde kırışıklıkları ekstra hassasiyetle kolayca giderebilirsiniz.
İhtiyacınız olduğunda buhar üreticiniz sadece 30 saniye içinde kullanıma hazırdır. Işık, başlamaya hazır olduğunuzu belirtir, böylece kısa sürede bitirebilirsiniz. Son dakika kıyafet kararları için idealdir.
Ütülenebilir kumaşlarda yanık olmama garantisi veren OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sorunsuz buharla ütülemenin keyfini çıkarabilirsiniz.
28 g/dk'ya kadar kesintisiz güçlü buhar kumaş liflerini gevşetir, böylece kırışıklıklar hızlı bir şekilde düzleştirilebilir ve giysilerinizin en iyi şekilde görünmesi sağlanır.
Neyin kırışıklığını gidermeniz gerekirse gereksin her şey göreve bağlıdır. Değiştirilebilir 100 ml ve 200 ml su hazneleriyle tüm kıyafetinizin kırışıklığını tek seferde giderin.
7000 Serisi, kırışıklık gidermenin yanı sıra kıyafetleri (ve yumuşak mobilyaları, perdeleri, oyuncakları) havalandırır ve bakterileri %99,9 oranında yok ederek kokuları giderir *.
2 buhar ayarı: Buhar üretim sonuçlarından ödün vermeden su tasarrufu sağlayan ECO modu ve daha fazla buhar gücü sağlayan MAX modu.
7000 Serisi kompakt tasarımıyla giysilerinizi her zaman, her yerde buharla ütülemek için ideal çözümdür. Ütü masası kullanmanız gerekmez.
Çok katmanlı StyleMat, buharın nüfuz etmesini sağlayan ve yüzeylere ekstra koruma sağlayan pürüzsüz buhar desteği sağlar.
Giysileriniz ve çevre için nazik bakım: Giysilerinizi daha fazla giymek için hızlı bir şekilde havalandırın ve kokularını giderin. Henüz yıkanması gerekmeyecek giysilerinizi bir gün daha giymek için buharla ütüleyin ve havalandırın.
Dayanıklı, %70'e kadar daha uzun ömürlü**
Tasarım
Aksesuarlar dahil
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Teknoloji
Kolay kullanım
Sonucun kalitesi
Kolay kullanım
Boyut ve ağırlık
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