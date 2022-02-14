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    Buharlı Düzleştirici 7000 Serisi

    Buharlı Düzleştirici

    STH7060/80
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
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      Buharlı Düzleştirici 7000 Serisi Buharlı Düzleştirici

      STH7060/80
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      Gardırobunuzu açın

      Philips 7000 Serisi Buharlı Düzleştirici ile sahip olduğunuz her şey artık göz açıp kapayıncaya kadar giyilmeye hazır. Ayarlanabilir başlığı ve sivri buhar plakası ucu, kırışıklıkları her açıdan hızlı ve rahat bir şekilde giderir ve OptimalTemp ile yanma riskini ortadan kaldırır. Tüm faydaları görün

      Buharlı Düzleştirici 7000 Serisi Buharlı Düzleştirici

      Gardırobunuzu açın

      Philips 7000 Serisi Buharlı Düzleştirici ile sahip olduğunuz her şey artık göz açıp kapayıncaya kadar giyilmeye hazır. Ayarlanabilir başlığı ve sivri buhar plakası ucu, kırışıklıkları her açıdan hızlı ve rahat bir şekilde giderir ve OptimalTemp ile yanma riskini ortadan kaldırır. Tüm faydaları görün

      Gardırobunuzu açın

      Philips 7000 Serisi Buharlı Düzleştirici ile sahip olduğunuz her şey artık göz açıp kapayıncaya kadar giyilmeye hazır. Ayarlanabilir başlığı ve sivri buhar plakası ucu, kırışıklıkları her açıdan hızlı ve rahat bir şekilde giderir ve OptimalTemp ile yanma riskini ortadan kaldırır. Tüm faydaları görün

      Buharlı Düzleştirici 7000 Serisi Buharlı Düzleştirici

      Gardırobunuzu açın

      Philips 7000 Serisi Buharlı Düzleştirici ile sahip olduğunuz her şey artık göz açıp kapayıncaya kadar giyilmeye hazır. Ayarlanabilir başlığı ve sivri buhar plakası ucu, kırışıklıkları her açıdan hızlı ve rahat bir şekilde giderir ve OptimalTemp ile yanma riskini ortadan kaldırır. Tüm faydaları görün

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        Buharlı Düzleştirici 7000 Serisi

        Buharlı Düzleştirici 7000 Serisi

        Buharlı Düzleştirici

        - {discount-value}

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        Kullanışlı, hızlı ve etkili buharla ütüleme

        • Ayarlanabilir buhar üretici başlıklı
        Kolay ve keyifli buhar üretimi için ayarlanabilir başlık

        Kolay ve keyifli buhar üretimi için ayarlanabilir başlık

        Yenilikçi ayarlanabilir başlık, kırışıklıkları istediğiniz açıda giderebileceğiniz anlamına gelir ve size dikey veya yatay buhar üretim seçeneği sunar; hangisini seçeceğiniz size kalmış!

        Giysilerinizin herhangi bir bölgesine etkili bir şekilde ulaşmak için sivri uç

        Giysilerinizin herhangi bir bölgesine etkili bir şekilde ulaşmak için sivri uç

        Buhar plakasında bulunan sivri uç sayesinde düğmeler, yakalar ve pileler gibi ulaşılması zor bölgelerde kırışıklıkları ekstra hassasiyetle kolayca giderebilirsiniz.

        Yalnızca 30 saniyede buhar üretimine başlamaya hazır

        Yalnızca 30 saniyede buhar üretimine başlamaya hazır

        İhtiyacınız olduğunda buhar üreticiniz sadece 30 saniye içinde kullanıma hazırdır. Işık, başlamaya hazır olduğunuzu belirtir, böylece kısa sürede bitirebilirsiniz. Son dakika kıyafet kararları için idealdir.

        Sıfır yanık riski

        Sıfır yanık riski

        Ütülenebilir kumaşlarda yanık olmama garantisi veren OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sorunsuz buharla ütülemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

        Kesintisiz buhar, kırışıklıkları etkili bir şekilde düzleştirir

        Kesintisiz buhar, kırışıklıkları etkili bir şekilde düzleştirir

        28 g/dk'ya kadar kesintisiz güçlü buhar kumaş liflerini gevşetir, böylece kırışıklıklar hızlı bir şekilde düzleştirilebilir ve giysilerinizin en iyi şekilde görünmesi sağlanır.

        Tek seferde daha fazla buhar için 100 ml/200 ml değiştirilebilir hazneler

        Tek seferde daha fazla buhar için 100 ml/200 ml değiştirilebilir hazneler

        Neyin kırışıklığını gidermeniz gerekirse gereksin her şey göreve bağlıdır. Değiştirilebilir 100 ml ve 200 ml su hazneleriyle tüm kıyafetinizin kırışıklığını tek seferde giderin.

        Havalandırmak ve kokuları gidermek için bakterileri %99,9 oranında yok eder*

        Havalandırmak ve kokuları gidermek için bakterileri %99,9 oranında yok eder*

        7000 Serisi, kırışıklık gidermenin yanı sıra kıyafetleri (ve yumuşak mobilyaları, perdeleri, oyuncakları) havalandırır ve bakterileri %99,9 oranında yok ederek kokuları giderir *.

        2 buhar ayarı: Farklı ihtiyaçlarınız için ECO ve MAX modları

        2 buhar ayarı: Farklı ihtiyaçlarınız için ECO ve MAX modları

        2 buhar ayarı: Buhar üretim sonuçlarından ödün vermeden su tasarrufu sağlayan ECO modu ve daha fazla buhar gücü sağlayan MAX modu.

        Giysilerinizi istediğiniz zaman, istediğiniz yerde buharla ütüleyin. Ütü masası kullanmanız gerekmez.

        Giysilerinizi istediğiniz zaman, istediğiniz yerde buharla ütüleyin. Ütü masası kullanmanız gerekmez.

        7000 Serisi kompakt tasarımıyla giysilerinizi her zaman, her yerde buharla ütülemek için ideal çözümdür. Ütü masası kullanmanız gerekmez.

        Her yerde etkili buhar üretimi için StyleMat buhar desteği

        Her yerde etkili buhar üretimi için StyleMat buhar desteği

        Çok katmanlı StyleMat, buharın nüfuz etmesini sağlayan ve yüzeylere ekstra koruma sağlayan pürüzsüz buhar desteği sağlar.

        Giysilerinizi daha az yıkamak için havalandırın ve kokularını giderin

        Giysilerinizi daha az yıkamak için havalandırın ve kokularını giderin

        Giysileriniz ve çevre için nazik bakım: Giysilerinizi daha fazla giymek için hızlı bir şekilde havalandırın ve kokularını giderin. Henüz yıkanması gerekmeyecek giysilerinizi bir gün daha giymek için buharla ütüleyin ve havalandırın.

        Dayanıklı, %70'e kadar daha uzun ömürlü**

        Dayanıklı, %70'e kadar daha uzun ömürlü**

        Dayanıklı, %70'e kadar daha uzun ömürlü**

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Aksesuarlar dahil

          Ekstra koruma için eldiven
          Evet
          StyleMat
          Evet

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          Evet  g/min
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Yatay buhar püskürtme
          Evet

        • Teknoloji

          OptimalTEMP teknolojisi
          Evet
          Ütülenebilir tüm kumaşlar için
          Evet
          Sıfır yanık garantisi
          Evet

        • Kolay kullanım

          Su haznesi kapasitesi
          100 ml/200  ml
          Açma/kapama düğmesi
          Evet
          Çıkarılabilir su haznesi
          Evet
          Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
          Evet
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Kullanıma hazır
          Işıklı gösterge

        • Sonucun kalitesi

          Buhar plakası
          Metal
          Gerilim
          220-240 V
          Güç
          1500W

        • Kolay kullanım

          Isınma süresi
          30 saniye
          Güç kablosu uzunluğu
          2,5 m

        • Boyut ve ağırlık

          Ürün boyutları (GxYxU)
          129x141x355 mm

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            Yorumlar

            • Üçüncü taraf kuruluş tarafından Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için 1 dakika buhar püskürtme süresiyle test edilmiştir.
            • *Şirket içi Philips test raporuna göre Philips GC362 ile karşılaştırıldığında
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