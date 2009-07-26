Düz montaj
Bu "Düz montaj" TV duvar montaj elemanı sayesinde LCD TV'nizi her zaman duvara dik monte edebilirsiniz. Hafif, dayanıklı, hareket ettirmesi kolay ve karmaşıklık yaratmayan bu montaj elemanı, montaj sırasında hassas ölçümler yapma ihtiyacını da ortadan kaldırır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Düz montaj
Bu "Düz montaj" TV duvar montaj elemanı sayesinde LCD TV'nizi her zaman duvara dik monte edebilirsiniz. Hafif, dayanıklı, hareket ettirmesi kolay ve karmaşıklık yaratmayan bu montaj elemanı, montaj sırasında hassas ölçümler yapma ihtiyacını da ortadan kaldırır.
Düz montaj
Bu "Düz montaj" TV duvar montaj elemanı sayesinde LCD TV'nizi her zaman duvara dik monte edebilirsiniz. Hafif, dayanıklı, hareket ettirmesi kolay ve karmaşıklık yaratmayan bu montaj elemanı, montaj sırasında hassas ölçümler yapma ihtiyacını da ortadan kaldırır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Düz montaj
Bu "Düz montaj" TV duvar montaj elemanı sayesinde LCD TV'nizi her zaman duvara dik monte edebilirsiniz. Hafif, dayanıklı, hareket ettirmesi kolay ve karmaşıklık yaratmayan bu montaj elemanı, montaj sırasında hassas ölçümler yapma ihtiyacını da ortadan kaldırır.
LCD duvara montaj aparatı
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