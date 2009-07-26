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    LCD duvara montaj aparatı

    SQM6175/10
    • Düz montaj Düz montaj Düz montaj
      -{discount-value}

      LCD duvara montaj aparatı

      SQM6175/10

      Düz montaj

      Bu "Düz montaj" TV duvar montaj elemanı sayesinde LCD TV'nizi her zaman duvara dik monte edebilirsiniz. Hafif, dayanıklı, hareket ettirmesi kolay ve karmaşıklık yaratmayan bu montaj elemanı, montaj sırasında hassas ölçümler yapma ihtiyacını da ortadan kaldırır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      LCD duvara montaj aparatı

      Düz montaj

      Bu "Düz montaj" TV duvar montaj elemanı sayesinde LCD TV'nizi her zaman duvara dik monte edebilirsiniz. Hafif, dayanıklı, hareket ettirmesi kolay ve karmaşıklık yaratmayan bu montaj elemanı, montaj sırasında hassas ölçümler yapma ihtiyacını da ortadan kaldırır.

      Düz montaj

      Bu "Düz montaj" TV duvar montaj elemanı sayesinde LCD TV'nizi her zaman duvara dik monte edebilirsiniz. Hafif, dayanıklı, hareket ettirmesi kolay ve karmaşıklık yaratmayan bu montaj elemanı, montaj sırasında hassas ölçümler yapma ihtiyacını da ortadan kaldırır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      LCD duvara montaj aparatı

      Düz montaj

      Bu "Düz montaj" TV duvar montaj elemanı sayesinde LCD TV'nizi her zaman duvara dik monte edebilirsiniz. Hafif, dayanıklı, hareket ettirmesi kolay ve karmaşıklık yaratmayan bu montaj elemanı, montaj sırasında hassas ölçümler yapma ihtiyacını da ortadan kaldırır.

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        LCD duvara montaj aparatı

        LCD duvara montaj aparatı

        Toplam:

        Düz montaj

        TV'yi kolay ve düz bir şekilde monte edin

        60 kg'a kadar olan cihazları destekler

        Bu destek, 60 kg'a kadar olan büyük boy TV'leri taşıyabilir.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Montaj malzemesi birlikte verilir
          Evet
          Kullanım Kılavuzu
          Duvara montaj kılavuzu

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          18,3  cm
          Genişlik
          62,5  cm
          Derinlik
          5,6  cm
          Net ağırlık
          0,990  kg
          Brüt ağırlık
          1,485  kg
          Dara ağırlığı
          0,495  kg
          EAN
          87 12581 49552 7
          Raf yerleşimi tipi
          Döşeme
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton

        • Dış Karton

          Uzunluk
          66,0  cm
          Genişlik
          40,4  cm
          Yükseklik
          19,8  cm
          Net ağırlık
          5,940  kg
          Brüt ağırlık
          10,003  kg
          Dara ağırlığı
          4,063  kg
          GTIN
          1 87 12581 49552 4
          Ambalaj sayısı
          6

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