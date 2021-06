Daha çok detay, derinlik ve netlik için Pixel Plus 2

Pixel Plus 2 ile web kameranız her zaman son derece ayrıntılı, doğal görünümlü, keskin görüntüler üretecektir. Bunun nedeni bilgisayar videosuna eklenen yenilikçi TV görüntüleme teknolojisi Pixel Plus 2 işlemcisinin gücüdür. Satır ve piksel sayısını artırarak elde edilebilecek olan en iyi görüntüyü sağlar.