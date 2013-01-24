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    Dizüstü bilgisayar web kamerası

    SPZ6500/00
    • Dünya çapında web kameranız Dünya çapında web kameranız Dünya çapında web kameranız
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      Dizüstü bilgisayar web kamerası

      SPZ6500/00

      Dünya çapında web kameranız

      Gerçek 2 megapiksel ile yüksek kaliteli videoların ve fotoğrafların keyfini çıkarın. Otomatik odak özelliğim, manuel ayarlama olmadan net görüntüler sağlar ve geniş açı objektifim sizin ve ailenizin en iyi görüş alanına sığmanızı sağlar. Mükemmelim, hafif bir seyahat arkadaşıyım.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dizüstü bilgisayar web kamerası

      Dünya çapında web kameranız

      Gerçek 2 megapiksel ile yüksek kaliteli videoların ve fotoğrafların keyfini çıkarın. Otomatik odak özelliğim, manuel ayarlama olmadan net görüntüler sağlar ve geniş açı objektifim sizin ve ailenizin en iyi görüş alanına sığmanızı sağlar. Mükemmelim, hafif bir seyahat arkadaşıyım.

      Dünya çapında web kameranız

      Gerçek 2 megapiksel ile yüksek kaliteli videoların ve fotoğrafların keyfini çıkarın. Otomatik odak özelliğim, manuel ayarlama olmadan net görüntüler sağlar ve geniş açı objektifim sizin ve ailenizin en iyi görüş alanına sığmanızı sağlar. Mükemmelim, hafif bir seyahat arkadaşıyım.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dizüstü bilgisayar web kamerası

      Dünya çapında web kameranız

      Gerçek 2 megapiksel ile yüksek kaliteli videoların ve fotoğrafların keyfini çıkarın. Otomatik odak özelliğim, manuel ayarlama olmadan net görüntüler sağlar ve geniş açı objektifim sizin ve ailenizin en iyi görüş alanına sığmanızı sağlar. Mükemmelim, hafif bir seyahat arkadaşıyım.

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        Dizüstü bilgisayar web kamerası

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        Dünya çapında web kameranız

        Gerçek 2,0 megapiksel

        Titreşimsiz video için Dijital Doğal Hareket

        Titreşimsiz video için Dijital Doğal Hareket

        Philips, hareketli görüntü içeriğinde görünebilen sarsılma efektini ortadan kaldırmak için Dijital Doğal Hareket fonksiyonunu keşfetti. Dijital Doğal Hareket, resimdeki hareketi önceden tahmin eder ve hem yayınlanan hem de kayıtlı olan film malzemelerindeki sarsıntı hareketlerini düzeltir. Bunun sonucunda elde edilen düzgün hareket çıkışı ve mükemmel keskinlik görüntüleme deneyimini daha yüksek bir seviyeye taşır.

        Yüksek kaliteli video için gerçek 2 megapiksel

        Mega Piksel sayısı görüntü kalitesini belirleyen en önemli faktördür. 2,0 megapiksel CMOS sensör size daha önce hiçbir web kamerasının sunmadığı yüksek kaliteyi sunar.

        Skype yüksek kaliteli video sertifikalı

        Bu web kamerası Skype sertifikalıdır. Yani dünyanın herhangi bir yerine ücretsiz çağrı yaparken veya anlık mesaj gönderirken yüksek kalitede görüntü ve ses alacağınızdan emin olabilirsiniz.

        8 megapiksel gelişmiş görüntü çözünürlüğü

        Web kameranız 8 Mega Piksel (yazılımla geliştirilmiş) çözünürlükte fotoğraflarla size daha fazla ayrıntı sunar. Bu, yüksek çözünürlüklü poster boyutunda resimlerin yazdırılması için yeterlidir.

        Son derece net video ve fotoğraflar için otomatik odak

        Son derece net video ve fotoğraflar sağlar. Görüntü sensörü netlikte bir kayıp algıladığında, otomatik odaklama özelliği manuel olarak ayarlamaya gerek kalmadan merceği hızlı ve hassas biçimde yeniden ayarlar. Artık, Philips'in özel yeni odaklama algoritmasıyla daha da hızlı.

        Geniş açılı objektif, kareye daha fazla kişinin girmesini sağlar

        Yüksek kaliteli, geniş açılı cam objektif ile daha geniş bir görüş alanı elde edersiniz. Geniş açılı objektif, geniş açılı fotoğraf objektifi gibi çalışır ve video kalitesinden taviz vermeden daha fazla kişiyi kareye dahil edebilir.

        Daha çok detay, derinlik ve netlik için Pixel Plus 2

        Pixel Plus 2 ile web kameranız her zaman son derece ayrıntılı, doğal görünümlü, keskin görüntüler üretecektir. Bunun nedeni bilgisayar videosuna eklenen yenilikçi TV görüntüleme teknolojisi Pixel Plus 2 işlemcisinin gücüdür. Satır ve piksel sayısını artırarak elde edilebilecek olan en iyi görüntüyü sağlar.

        Çift dahili mikrofon, stereo deneyimini zenginleştirir

        Sesinizin doğallığını koruyarak kristal netliğinde stereo olarak duyulmasını sağlayın. Çift dahili yönlendirmeli mikrofon ve Philips patentli ses yayma teknolojisi, gürültü ve yankı içermeyen sanal bir bölge oluşturur. Sadece kullanıcının sesi alınırken, diğer sesler en aza indirgenir.

        Gürültü engelleme ve yankı azaltma

        Bu mükemmel gürültü engelleme teknolojisi, arka plandaki gürültüyü azaltır ve hem gürültülü, hem de sessiz ortamlarda konuşma netliğini artırır. Aynı zamanda yankıyı azaltarak karşı tarafın sizi daha iyi duyabilmesini sağlar.

        Birlikte verilen bağlantı, dizüstü bilgisayarınıza ve monitörünüze kolayca sabitlenir

        Birlikte verilen bağlantı, dizüstü bilgisayar ve LCD monitöre uyar.

        Çizilmeye dayanıklı koruyucu objektif kapağı

        Koruyucu objektif kapağını standart donanım olarak sunan ilk web kamerası. Seyahat sırasında yüksek kaliteli, beş elemanlı cam objektifi toza ve çizilmelere karşı korur.

        Teknik Özellikler

        • Mekanik

          Sensör
          2.0 MP CMOS
          Objektif görüntü açısı
          70 derece
          Objektif maksimum diyaframı
          F:2.0
          Beyaz dengesi
          2600 - 7600 k
          Objektif yapısı
          5 elemanlı
          Otomatik odak
          Evet
          Minimum aydınlatma
          < 2 lüks
          Veri formatı
          YUY2, MJPEG
          Renk derinliği
          16 bit

        • Çözünürlük

          Video çözünürlüğü
          2,0 MP
          Fotoğraf çözünürlüğü
          2,0 MP
          Enterpolasyonlu fotoğraf çözünürlüğü
          8,0 MP
          Maksimum kare hızı
          90 kare/saniye

        • Ses

          Mikrofon
          İki dahili mikrofon
          Gürültü azaltma
          Evet
          Yankı azaltma
          Evet
          Stereo ses
          Evet

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          Birlikte verilen bağlantı

        • Ek özellikler

          Dijital zoom
          8x
          Yüz izleme
          Evet
          Keyifli video özellikleri
          • Arkaplanı değiştirin
          • Eğlence çerçevesi
          • Eğlence logosu
          • Eğlence efekti
          Pixel Plus 2
          Evet
          Dijital Doğal Hareket
          Evet
          Fotoğraf çekme düğmesi
          Evet
          Açma/kapatma faaliyet LED'i
          Evet

        • Yazılım

          Özel yazılım
          Philips CamSuite
          WebCam Viewer
          WebCam Companion
          Video ekleme özelliği
          • Skype
          • Windows Live Messenger
          • Yahoo! Messenger
          • AOL Instant Messenger

        • Sistem Gereksinimleri

          İşletim Sistemi
          • Microsoft Windows XP (SP2)
          • Microsoft Windows Vista
          İşlemci
          Intel Pentium® 4 2,4 GHz veya eşdeğeri AMD® işlemci
          RAM hafıza
          512 MB RAM veya üzeri
          Sabit disk alanı
          300-700 MB
          USB
          Boş USB portu
          CD-ROM veya DVD-ROM Sürücü
          Evet

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          80 santimetre
          Arayüz
          USB 2.0
          Güç
          USB kablosu ile sağlanır
          USB video sınıfı
          UVC

        • Ürün boyutları

          Genişlik
          6,47  cm
          Yükseklik
          3  cm
          Derinlik
          2,66  cm
          Ağırlık
          0,064  kg
          Genişlik (stand ile birlikte)
          6,47  cm
          Yükseklik (sehpa ile)
          5  cm
          Derinlik (sehpa ile)
          5,5  cm
          Ağırlık (stand ile)
          0,07  kg

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          17,5  cm
          Genişlik
          14,5  cm
          Derinlik
          6  cm
          Net ağırlık
          0,1  kg
          Brüt ağırlık
          0,305  kg
          Dara ağırlığı
          0,205  kg
          EAN
          87 12581 50012 2
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket

        • Dış Karton

          Uzunluk
          25,6  cm
          Genişlik
          18,8  cm
          Yükseklik
          16,3  cm
          Net ağırlık
          0,4  kg
          Brüt ağırlık
          2,4  kg
          Dara ağırlığı
          2  kg
          EAN
          87 12581 50059 7
          Ambalaj sayısı
          4

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