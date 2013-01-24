Titreşimsiz video için Dijital Doğal Hareket

Philips, hareketli görüntü içeriğinde görünebilen sarsılma efektini ortadan kaldırmak için Dijital Doğal Hareket fonksiyonunu keşfetti. Dijital Doğal Hareket, resimdeki hareketi önceden tahmin eder ve hem yayınlanan hem de kayıtlı olan film malzemelerindeki sarsıntı hareketlerini düzeltir. Bunun sonucunda elde edilen düzgün hareket çıkışı ve mükemmel keskinlik görüntüleme deneyimini daha yüksek bir seviyeye taşır.