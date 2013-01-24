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Dünya çapında web kameranız
Gerçek 2 megapiksel ile yüksek kaliteli videoların ve fotoğrafların keyfini çıkarın. Otomatik odak özelliğim, manuel ayarlama olmadan net görüntüler sağlar ve geniş açı objektifim sizin ve ailenizin en iyi görüş alanına sığmanızı sağlar. Mükemmelim, hafif bir seyahat arkadaşıyım.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dünya çapında web kameranız
Gerçek 2 megapiksel ile yüksek kaliteli videoların ve fotoğrafların keyfini çıkarın. Otomatik odak özelliğim, manuel ayarlama olmadan net görüntüler sağlar ve geniş açı objektifim sizin ve ailenizin en iyi görüş alanına sığmanızı sağlar. Mükemmelim, hafif bir seyahat arkadaşıyım.
Dünya çapında web kameranız
Gerçek 2 megapiksel ile yüksek kaliteli videoların ve fotoğrafların keyfini çıkarın. Otomatik odak özelliğim, manuel ayarlama olmadan net görüntüler sağlar ve geniş açı objektifim sizin ve ailenizin en iyi görüş alanına sığmanızı sağlar. Mükemmelim, hafif bir seyahat arkadaşıyım.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dünya çapında web kameranız
Gerçek 2 megapiksel ile yüksek kaliteli videoların ve fotoğrafların keyfini çıkarın. Otomatik odak özelliğim, manuel ayarlama olmadan net görüntüler sağlar ve geniş açı objektifim sizin ve ailenizin en iyi görüş alanına sığmanızı sağlar. Mükemmelim, hafif bir seyahat arkadaşıyım.
Dizüstü bilgisayar web kamerası
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips, hareketli görüntü içeriğinde görünebilen sarsılma efektini ortadan kaldırmak için Dijital Doğal Hareket fonksiyonunu keşfetti. Dijital Doğal Hareket, resimdeki hareketi önceden tahmin eder ve hem yayınlanan hem de kayıtlı olan film malzemelerindeki sarsıntı hareketlerini düzeltir. Bunun sonucunda elde edilen düzgün hareket çıkışı ve mükemmel keskinlik görüntüleme deneyimini daha yüksek bir seviyeye taşır.
Mega Piksel sayısı görüntü kalitesini belirleyen en önemli faktördür. 2,0 megapiksel CMOS sensör size daha önce hiçbir web kamerasının sunmadığı yüksek kaliteyi sunar.
Bu web kamerası Skype sertifikalıdır. Yani dünyanın herhangi bir yerine ücretsiz çağrı yaparken veya anlık mesaj gönderirken yüksek kalitede görüntü ve ses alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Web kameranız 8 Mega Piksel (yazılımla geliştirilmiş) çözünürlükte fotoğraflarla size daha fazla ayrıntı sunar. Bu, yüksek çözünürlüklü poster boyutunda resimlerin yazdırılması için yeterlidir.
Son derece net video ve fotoğraflar sağlar. Görüntü sensörü netlikte bir kayıp algıladığında, otomatik odaklama özelliği manuel olarak ayarlamaya gerek kalmadan merceği hızlı ve hassas biçimde yeniden ayarlar. Artık, Philips'in özel yeni odaklama algoritmasıyla daha da hızlı.
Yüksek kaliteli, geniş açılı cam objektif ile daha geniş bir görüş alanı elde edersiniz. Geniş açılı objektif, geniş açılı fotoğraf objektifi gibi çalışır ve video kalitesinden taviz vermeden daha fazla kişiyi kareye dahil edebilir.
Pixel Plus 2 ile web kameranız her zaman son derece ayrıntılı, doğal görünümlü, keskin görüntüler üretecektir. Bunun nedeni bilgisayar videosuna eklenen yenilikçi TV görüntüleme teknolojisi Pixel Plus 2 işlemcisinin gücüdür. Satır ve piksel sayısını artırarak elde edilebilecek olan en iyi görüntüyü sağlar.
Sesinizin doğallığını koruyarak kristal netliğinde stereo olarak duyulmasını sağlayın. Çift dahili yönlendirmeli mikrofon ve Philips patentli ses yayma teknolojisi, gürültü ve yankı içermeyen sanal bir bölge oluşturur. Sadece kullanıcının sesi alınırken, diğer sesler en aza indirgenir.
Bu mükemmel gürültü engelleme teknolojisi, arka plandaki gürültüyü azaltır ve hem gürültülü, hem de sessiz ortamlarda konuşma netliğini artırır. Aynı zamanda yankıyı azaltarak karşı tarafın sizi daha iyi duyabilmesini sağlar.
Birlikte verilen bağlantı, dizüstü bilgisayar ve LCD monitöre uyar.
Koruyucu objektif kapağını standart donanım olarak sunan ilk web kamerası. Seyahat sırasında yüksek kaliteli, beş elemanlı cam objektifi toza ve çizilmelere karşı korur.
Mekanik
Çözünürlük
Ses
Aksesuarlar
Ek özellikler
Yazılım
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