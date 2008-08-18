  • Peşin fiyatına 3 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Aşırı gerilim koruyucu

    SPR5500/10
    Bu ürün için destek alın
    • Genel Amaçlı Güç Koruması Genel Amaçlı Güç Koruması Genel Amaçlı Güç Koruması
      -{discount-value}

      Aşırı gerilim koruyucu

      SPR5500/10

      Genel Amaçlı Güç Koruması

      Bu aşırı gerilim koruyucu esnek güç olanağı sağlar. En gelişmiş ve eksiksiz güç artırıcı olarak tasarlanan bu cihazın esnek kolları statik güç şeritlerini dinamik güç kaynağı cihazına dönüştürür. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Aşırı gerilim koruyucu

      Genel Amaçlı Güç Koruması

      Bu aşırı gerilim koruyucu esnek güç olanağı sağlar. En gelişmiş ve eksiksiz güç artırıcı olarak tasarlanan bu cihazın esnek kolları statik güç şeritlerini dinamik güç kaynağı cihazına dönüştürür. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Dalgalanma koruyucuları

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Aşırı gerilim koruyucu

        Aşırı gerilim koruyucu

        - {discount-value}

        Toplam:

        recurring payment

        Genel Amaçlı Güç Koruması

        918 Jul/ 36.000 Amper

        • PowerSquid
        • 5 çıkış

        100.000 € değerinde ekipman garantisi

        Ürünün kullanım ömrü boyunca bağlı ekipmanlarınızı korur.

        V3 Gelişmiş Aşırı Gerilim Teknolojisi

        Bu yeni aşırı gerilim koruma teknolojisi, % 27 daha fazla aşırı gerilim koruması ve daha güvenli, daha güvenilir ve daha uzun süreli aşırı gerilim koruması için daha iyi ısı çıkışı sağlar.

        Power blocker

        Bu otomatik kapatma teknolojisi, cihaz kapasitesine ulaştığında bunu algılayarak ekipmanınıza giden elektriği otomatik olarak kapatır. Yokluğunuzda, sonradan ortaya çıkan aşırı gerilimlere karşı koruma sağlar

        40 dB EMI/RFI gürültü filtreleme

        Dahili filtreleme teknolojisi, bileşenlerinizden en iyi performansı almanızı sağlar. Sinyal parazitlerine ve veri kaybına karşı korur. dB değeri ne kadar yüksekse gürültü azaltma o kadar iyi olur.

        1,4 m güç kablosu

        AC prizinden 1,4 m uzaklığa kadar üniteye güç sağlar.

        Ana açma/kapama anahtarı

        Bu ana anahtar, aşırı gerilim koruyucudaki çıkışlara giden gücü kontrol eder.

        Güç gösterge lambası

        Bu LED uyarısı, aşırı gerilim koruyucunun AC prizinden güç aldığını göstermek için yanar.

        Koruma gösterge lambası

        Bu LED uyarısı, aşırı gerilim koruyucunun düzgün bir şekilde çalıştığını göstermek için yanar.

        Dik açılı fiş

        Bu düz tasarım, daha fazla konumlandırma seçeneğine ve mobilyaların duvara daha yakın yerleştirilmesine olanak tanır.

        5 esnek çıkış

        Her birinde adaptör yeri bulunan ayrı kablolardaki beş çıkış, birden fazla cihazın karışıklık olmadan barındırılmasına olanak sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Dış Karton

          Uzunluk
          50.5  cm
          Genişlik
          19.1  cm
          Brüt ağırlık
          3.856  kg
          Yükseklik
          32.7  cm
          Net ağırlık
          3.333  kg
          Dara ağırlığı
          .523  kg

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          48.3  cm
          Genişlik
          17.1  cm
          Derinlik
          10.2  cm
          Brüt ağırlık
          1.27  kg
          Net ağırlık
          1.111  kg
          Dara ağırlığı
          .159  kg

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            *
            *

            *

            * Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında tercihlerime ve davranışlarıma göre ticari elektronik ileti almak istiyorum ve kişisel verilerimin bu amaçla Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak işlenmesine izin veriyorum. İstediğim zaman kolayca ret hakkımı kullanabilirim!

            Bu ne anlama geliyor?

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Çevrimiçi Mağaza Desteği
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.