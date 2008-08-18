Genel Amaçlı Güç Koruması
Bu aşırı gerilim koruyucu esnek güç olanağı sağlar. En gelişmiş ve eksiksiz güç artırıcı olarak tasarlanan bu cihazın esnek kolları statik güç şeritlerini dinamik güç kaynağı cihazına dönüştürür. Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
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Genel Amaçlı Güç Koruması
Bu aşırı gerilim koruyucu esnek güç olanağı sağlar. En gelişmiş ve eksiksiz güç artırıcı olarak tasarlanan bu cihazın esnek kolları statik güç şeritlerini dinamik güç kaynağı cihazına dönüştürür. Tüm faydaları görün
Aşırı gerilim koruyucu
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Ürünün kullanım ömrü boyunca bağlı ekipmanlarınızı korur.
Bu yeni aşırı gerilim koruma teknolojisi, % 27 daha fazla aşırı gerilim koruması ve daha güvenli, daha güvenilir ve daha uzun süreli aşırı gerilim koruması için daha iyi ısı çıkışı sağlar.
Bu otomatik kapatma teknolojisi, cihaz kapasitesine ulaştığında bunu algılayarak ekipmanınıza giden elektriği otomatik olarak kapatır. Yokluğunuzda, sonradan ortaya çıkan aşırı gerilimlere karşı koruma sağlar
Dahili filtreleme teknolojisi, bileşenlerinizden en iyi performansı almanızı sağlar. Sinyal parazitlerine ve veri kaybına karşı korur. dB değeri ne kadar yüksekse gürültü azaltma o kadar iyi olur.
AC prizinden 1,4 m uzaklığa kadar üniteye güç sağlar.
Bu ana anahtar, aşırı gerilim koruyucudaki çıkışlara giden gücü kontrol eder.
Bu LED uyarısı, aşırı gerilim koruyucunun AC prizinden güç aldığını göstermek için yanar.
Bu LED uyarısı, aşırı gerilim koruyucunun düzgün bir şekilde çalıştığını göstermek için yanar.
Bu düz tasarım, daha fazla konumlandırma seçeneğine ve mobilyaların duvara daha yakın yerleştirilmesine olanak tanır.
Her birinde adaptör yeri bulunan ayrı kablolardaki beş çıkış, birden fazla cihazın karışıklık olmadan barındırılmasına olanak sağlar.
Dış Karton
Ambalaj boyutları
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