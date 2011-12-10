Kutudaki diğer öğeler
- Kese
- 2 x AA Pil
- Kullanım kılavuzu
Kablosuz kolaylığı
Rahat kullanım sağlayan kaydırma tekerleğiyle akıllı ve profesyonel bir tasarıma sahip olan bu kablosuz farenin düşük pil seviyesi göstergesi sayesinde işiniz kesinlikle yarıda kalmaz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz kolaylığı
Rahat kullanım sağlayan kaydırma tekerleğiyle akıllı ve profesyonel bir tasarıma sahip olan bu kablosuz farenin düşük pil seviyesi göstergesi sayesinde işiniz kesinlikle yarıda kalmaz. Tüm faydaları görün
Kablosuz kolaylığı
Rahat kullanım sağlayan kaydırma tekerleğiyle akıllı ve profesyonel bir tasarıma sahip olan bu kablosuz farenin düşük pil seviyesi göstergesi sayesinde işiniz kesinlikle yarıda kalmaz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz kolaylığı
Rahat kullanım sağlayan kaydırma tekerleğiyle akıllı ve profesyonel bir tasarıma sahip olan bu kablosuz farenin düşük pil seviyesi göstergesi sayesinde işiniz kesinlikle yarıda kalmaz. Tüm faydaları görün
Kablosuz dizüstü bilgisayar faresi
Toplam:
Bu ürününün bağlantısı dengeli bir kablosuz çözümle sağlanmaktadır
Ürünün dongle'ı ürünün içinde saklanacak kadar küçüktür. İsterseniz dongle'ı çıkarmadan USB portunda bırakabilirsiniz.
Güç azaldığında, düşük pil gücü göstergesi yanar.
Philips optik teknolojisi, ekstra doğruluk ve tepki verme sağlar. Ahşap, plastik veya kağıt, birçok yüzeyde çalışabilirsiniz.
Kullanıcının tek bir parmağıyla kolayca yukarı ve aşağı ilerlemesine olanak sağlar.
Seyahat çantası sadece ürünü saklama amaçlı değil, aynı zamanda ekran temizleyici olarak da kullanılabilir.
Bağlantı
Sensör
Kontrol
Güç
Aksesuarlar
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Sistem Gereksinimleri