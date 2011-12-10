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    Kablosuz dizüstü bilgisayar faresi

    SPM6800/10
    • Kablosuz kolaylığı Kablosuz kolaylığı Kablosuz kolaylığı
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      Mac

      Kablosuz dizüstü bilgisayar faresi

      SPM6800/10

      Kablosuz kolaylığı

      Rahat kullanım sağlayan kaydırma tekerleğiyle akıllı ve profesyonel bir tasarıma sahip olan bu kablosuz farenin düşük pil seviyesi göstergesi sayesinde işiniz kesinlikle yarıda kalmaz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kablosuz dizüstü bilgisayar faresi

      Kablosuz kolaylığı

      Rahat kullanım sağlayan kaydırma tekerleğiyle akıllı ve profesyonel bir tasarıma sahip olan bu kablosuz farenin düşük pil seviyesi göstergesi sayesinde işiniz kesinlikle yarıda kalmaz. Tüm faydaları görün

      Kablosuz kolaylığı

      Rahat kullanım sağlayan kaydırma tekerleğiyle akıllı ve profesyonel bir tasarıma sahip olan bu kablosuz farenin düşük pil seviyesi göstergesi sayesinde işiniz kesinlikle yarıda kalmaz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kablosuz dizüstü bilgisayar faresi

      Kablosuz kolaylığı

      Rahat kullanım sağlayan kaydırma tekerleğiyle akıllı ve profesyonel bir tasarıma sahip olan bu kablosuz farenin düşük pil seviyesi göstergesi sayesinde işiniz kesinlikle yarıda kalmaz. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz dizüstü bilgisayar faresi

        Kablosuz dizüstü bilgisayar faresi

        Toplam:

        Kablosuz kolaylığı

        Gerçekten Kolay

        • kablosuz
        Parazitsiz 2,4 GHz kablosuz bağlantı

        Parazitsiz 2,4 GHz kablosuz bağlantı

        Bu ürününün bağlantısı dengeli bir kablosuz çözümle sağlanmaktadır

        Saklanabilir küçük dongle

        Saklanabilir küçük dongle

        Ürünün dongle'ı ürünün içinde saklanacak kadar küçüktür. İsterseniz dongle'ı çıkarmadan USB portunda bırakabilirsiniz.

        Düşük pil gücü göstergesi güç seviyesi hakkında bilgi verir

        Düşük pil gücü göstergesi güç seviyesi hakkında bilgi verir

        Güç azaldığında, düşük pil gücü göstergesi yanar.

        Yüksek performanslı LED optik tam kontrolü garantiler

        Yüksek performanslı LED optik tam kontrolü garantiler

        Philips optik teknolojisi, ekstra doğruluk ve tepki verme sağlar. Ahşap, plastik veya kağıt, birçok yüzeyde çalışabilirsiniz.

        MAC ve PC ile birlikte kullanılabilir

        MAC ve PC ile birlikte kullanılabilir

        Kullanımı kolay kaydırma tekerleği

        Kullanıcının tek bir parmağıyla kolayca yukarı ve aşağı ilerlemesine olanak sağlar.

        İki amaçlı seyahat çantası, ekranı da temizler

        Seyahat çantası sadece ürünü saklama amaçlı değil, aynı zamanda ekran temizleyici olarak da kullanılabilir.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Kablosuz
          Evet
          Tak ve Çalıştır
          Evet
          Arayüz
          • USB 1.1
          • USB 2.0

        • Sensör

          Fare hassasiyetleri
          DPI 1200
          Optik
          Evet

        • Kontrol

          Kaydırma tekerleği
          Evet

        • Güç

          Pil sayısı
          2
          Pil tipi
          AA

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • 2 x AA Pil
          • IFU / Kullanım Kılavuzu
          Kese
          İki amaçlı seyahat çantası, ekranı da temizler

        • Çevre Dostu Teknik Özellikler

          Düşük Güçte Bekleme
          Evet
          Yasaklanmış İçerik Bildirimi
          • Üretici
          • Ambalaj
          Ambalaj malzemesi
          RPET

        • Sistem Gereksinimleri

          Mac OS
          Mac OS X 10.2.8 ve üzeri
          İşletim Sistemi
          • Microsoft Windows 2000
          • Microsoft Windows ME
          • Microsoft Windows Vista
          • Microsoft Windows XP
          • Windows 7
          USB
          Boş USB portu

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kese
        • 2 x AA Pil
        • Kullanım kılavuzu

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            • Çalma süresi için pil ömrü tahminidir ve uygulama durumuna bağlı olarak değişebilir. Pil ömrünü optimize etmek için kullanıcı, LCD arka aydınlatmasını minimum seviyeye ayarlamalı, kulaklıkları bağlamalı (dahili hoparlörlerle değil) ve orta ses seviyesinde dinlemeli ve ürünü oda sıcaklığında kullanmalıdır.
            • Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
            • Mac ve Mac logosu, Apple Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

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