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    Kablo yönetim faresi

    SPM5900/10
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      Kablo yönetim faresi

      SPM5900/10

      Taşınabilirim

      Kolay kullanılan kaydırma tekerleğim, akıllı ve profesyonel olmam sayesinde beni gün boyu kolayca taşıyabilirsin. Dahası, gizli USB kablom sayesinde işyerini de düzenli tutabilirsin.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kablo yönetim faresi

      Taşınabilirim

      Kolay kullanılan kaydırma tekerleğim, akıllı ve profesyonel olmam sayesinde beni gün boyu kolayca taşıyabilirsin. Dahası, gizli USB kablom sayesinde işyerini de düzenli tutabilirsin.

      Taşınabilirim

      Kolay kullanılan kaydırma tekerleğim, akıllı ve profesyonel olmam sayesinde beni gün boyu kolayca taşıyabilirsin. Dahası, gizli USB kablom sayesinde işyerini de düzenli tutabilirsin.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kablo yönetim faresi

      Taşınabilirim

      Kolay kullanılan kaydırma tekerleğim, akıllı ve profesyonel olmam sayesinde beni gün boyu kolayca taşıyabilirsin. Dahası, gizli USB kablom sayesinde işyerini de düzenli tutabilirsin.

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        Kablo yönetim faresi

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        Gizli USB kablosu seçeneği

        Gizli USB kablosu seçeneği

        Kablo farenin içinde saklanır

        Yüksek performanslı LED optik tam kontrolü garantiler

        Yüksek performanslı LED optik tam kontrolü garantiler

        Philips optik teknolojisi, ekstra doğruluk ve tepki verme sağlar. Ahşap, plastik veya kağıt, birçok yüzeyde çalışabilirsiniz.

        Kese

        Kese

        Kablo uzunluğu değişebilir

        Kolay kablo yönetimi, dağınık kabloları toparlamanıza yardımcı olarak düzenli bir masanız olmasını sağlar ve kablo uzunluğu ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ayarlanabilir.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Tak ve Çalıştır
          Evet
          Kablo uzunluğu
          600 mm
          Arayüz
          • USB 1.1
          • USB 2.0
          Kablolu
          Evet

        • Kontrol

          Kaydırma tekerleği
          Evet

        • Kablo yönetimi

          Gizli USB kablosu
          Evet

        • Sensör

          Optik
          Evet
          Fare hassasiyetleri
          DPI 1200

        • Sistem Gereksinimleri

          İşletim Sistemi
          • Microsoft Windows 2000
          • Microsoft Windows ME
          • Microsoft Windows Vista
          • Microsoft Windows XP
          • Windows 7
          Mac OS
          Mac OS X 10.2.8 ve üzeri
          USB
          Boş USB portu

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kese
        • IFU / kullanım Kılavuzu

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