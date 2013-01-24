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Taşınabilirim
Kolay kullanılan kaydırma tekerleğim, akıllı ve profesyonel olmam sayesinde beni gün boyu kolayca taşıyabilirsin. Dahası, gizli USB kablom sayesinde işyerini de düzenli tutabilirsin.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Taşınabilirim
Kolay kullanılan kaydırma tekerleğim, akıllı ve profesyonel olmam sayesinde beni gün boyu kolayca taşıyabilirsin. Dahası, gizli USB kablom sayesinde işyerini de düzenli tutabilirsin.
Taşınabilirim
Kolay kullanılan kaydırma tekerleğim, akıllı ve profesyonel olmam sayesinde beni gün boyu kolayca taşıyabilirsin. Dahası, gizli USB kablom sayesinde işyerini de düzenli tutabilirsin.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Taşınabilirim
Kolay kullanılan kaydırma tekerleğim, akıllı ve profesyonel olmam sayesinde beni gün boyu kolayca taşıyabilirsin. Dahası, gizli USB kablom sayesinde işyerini de düzenli tutabilirsin.
Kablo yönetim faresi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kablo farenin içinde saklanır
Philips optik teknolojisi, ekstra doğruluk ve tepki verme sağlar. Ahşap, plastik veya kağıt, birçok yüzeyde çalışabilirsiniz.
Kolay kablo yönetimi, dağınık kabloları toparlamanıza yardımcı olarak düzenli bir masanız olmasını sağlar ve kablo uzunluğu ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ayarlanabilir.
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Kontrol
Kablo yönetimi
Sensör
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