Canlı ve doğal cilt tonları için imagen Pro

Eşsiz Philips imagen geliştirme teknolojisi, fotoğraflarınızı otomatik olarak rengi düzeltip en iyi kontrasta ayarlayacak şekilde analiz eder. imagen Pro, daha iyi renk hassasiyeti, renk derinliği ve akıllı kontrast için imagen'deki üç temel unsuru içeren daha gelişmiş bir geliştirme teknolojisidir. En önemlisi, imagen Pro gelişmiş cilt rengi kontrolü, net görüntüler ve hareketsiz görüntüler için çok önemli olan titreşimsiz fotoğraf görüntüleme sunar.