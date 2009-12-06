2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SPF1017/00
"..., o gün hiç durmadan gülmüştü!"
En sevdiğiniz anılarınızı Philips Photoframe ile yıl boyu canlı tutun. Kolay kullanılan ve çok geniş bir hafıza kapasitesine sahip olan bu kompakt çerçeve, evin her köşesine mükemmel bir uyum sağlar.
17,8 cm (7")
16:10 en-boy oranı
Eşsiz Philips imagen geliştirme teknolojisi, fotoğraflarınızı otomatik olarak rengi düzeltip en iyi kontrasta ayarlayacak şekilde analiz eder. imagen Pro, daha iyi renk hassasiyeti, renk derinliği ve akıllı kontrast için imagen'deki üç temel unsuru içeren daha gelişmiş bir geliştirme teknolojisidir. En önemlisi, imagen Pro gelişmiş cilt rengi kontrolü, net görüntüler ve hareketsiz görüntüler için çok önemli olan titreşimsiz fotoğraf görüntüleme sunar.
RadiantColor, tam ekrandan küçük fotoğrafların kenarlarındaki renkleri genişletip siyah çubukları ve en-boy oranı bozulmasını ortadan kaldırarak küçük fotoğrafların en iyi oran olan 4:3 oranında görüntülenmesini sağlayan, özel bir Philips teknolojisidir.
Fotoğrafları PhotoFrame'inize kopyalayarak harcamak istemediğiniz anlar için; slayt gösterisi herhangi bir USB sürücüden veya hafıza kartından otomatik olarak başlar.
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