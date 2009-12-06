ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Tek ürün çekimi
  • Sol ön üst ürün fotoğrafı
  • Tek ürün çekimi
  • Sol ön üst ürün fotoğrafı

Üretimden kaldırıldı

Dijital PhotoFrame

SPF1017/00

"..., o gün hiç durmadan gülmüştü!"

En sevdiğiniz anılarınızı Philips Photoframe ile yıl boyu canlı tutun. Kolay kullanılan ve çok geniş bir hafıza kapasitesine sahip olan bu kompakt çerçeve, evin her köşesine mükemmel bir uyum sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

"..., o gün hiç durmadan gülmüştü!"

  • 17,8 cm (7")

  • 16:10 en-boy oranı

Canlı ve doğal cilt tonları için imagen Pro

Eşsiz Philips imagen geliştirme teknolojisi, fotoğraflarınızı otomatik olarak rengi düzeltip en iyi kontrasta ayarlayacak şekilde analiz eder. imagen Pro, daha iyi renk hassasiyeti, renk derinliği ve akıllı kontrast için imagen'deki üç temel unsuru içeren daha gelişmiş bir geliştirme teknolojisidir. En önemlisi, imagen Pro gelişmiş cilt rengi kontrolü, net görüntüler ve hareketsiz görüntüler için çok önemli olan titreşimsiz fotoğraf görüntüleme sunar.

RadiantColor ile eski anılara yeni bir parlaklık katın

RadiantColor, tam ekrandan küçük fotoğrafların kenarlarındaki renkleri genişletip siyah çubukları ve en-boy oranı bozulmasını ortadan kaldırarak küçük fotoğrafların en iyi oran olan 4:3 oranında görüntülenmesini sağlayan, özel bir Philips teknolojisidir.

USB veya hafıza kartından otomatik slayt gösterisi

Fotoğrafları PhotoFrame'inize kopyalayarak harcamak istemediğiniz anlar için; slayt gösterisi herhangi bir USB sürücüden veya hafıza kartından otomatik olarak başlar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları