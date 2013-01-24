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    Web kamerası

    SPC535NC/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Webcam kolaylığı Webcam kolaylığı Webcam kolaylığı
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      Web kamerası

      SPC535NC/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Webcam kolaylığı

      Skype onayı sayesinde 1.3 MP çözünürlük, 3x dijital zoom ve gürültü azaltma özellikleriyle yüksek kaliteli görüntülü sohbet garanti. Tak ve kullan kolaylığı sayesinde bağlantıya geçmek son derece kolay; ayrıca bir Philips multimedya kulaklık da var. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Web kamerası

      Webcam kolaylığı

      Skype onayı sayesinde 1.3 MP çözünürlük, 3x dijital zoom ve gürültü azaltma özellikleriyle yüksek kaliteli görüntülü sohbet garanti. Tak ve kullan kolaylığı sayesinde bağlantıya geçmek son derece kolay; ayrıca bir Philips multimedya kulaklık da var. Tüm faydaları görün

      Webcam kolaylığı

      Skype onayı sayesinde 1.3 MP çözünürlük, 3x dijital zoom ve gürültü azaltma özellikleriyle yüksek kaliteli görüntülü sohbet garanti. Tak ve kullan kolaylığı sayesinde bağlantıya geçmek son derece kolay; ayrıca bir Philips multimedya kulaklık da var. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Web kamerası

      Webcam kolaylığı

      Skype onayı sayesinde 1.3 MP çözünürlük, 3x dijital zoom ve gürültü azaltma özellikleriyle yüksek kaliteli görüntülü sohbet garanti. Tak ve kullan kolaylığı sayesinde bağlantıya geçmek son derece kolay; ayrıca bir Philips multimedya kulaklık da var. Tüm faydaları görün

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        Web kamerası

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        • Easy

        Ekstra görüntü kalitesi için 1,3 Mega Piksel çözünürlük (enterp.)

        Web kameranız 1,3 Mega Piksel (enterp.) video ve fotoğraf çözünürlüğü sağlıyor. Böylece daha büyük boyutlarda basıldıklarında da güzel görünen yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz.

        Saniyede 30 kare görüntü ile mükemmel görüntüler

        Arkanıza yaslanın ve saniyede 30 kare görüntü ile mükemmel görüntülemenin keyfini çıkarın. Size daha mükemmel video görüntüleri ve daha gelişmiş görüntülü sohbet deneyimi sağlar.

        Süper yakın çekimler için 3x dijital zoom

        Her görüntü için mükemmel büyüklüğü bulmak için yakınlaştırın ya da uzaklaştırın. Görüntüye bakarken, zoom'u tamamen ekrandaki arayüzle kontrol ederek resmi mükemmel şekilde ayarlayabilirsiniz.

        Yüz takibi yüzünüzü otomatik olarak takip eder.

        Son teknoloji ürünü kamera yazılımı yüzünüzü otomatik olarak algılar ve siz hareket ettiğinizde lensini hareket ettirir. Video konferans sırasında hareket etseniz bile görüntünün merkezinde kalırsınız. Bu özellik size kendinizi daha rahat ifade etme ve daha doğal sohbet etme imkanı sunar.

        Döner gövde ile kamerayı bulunduğunuz her yere yöneltebilirsiniz

        Kamerayı istediğiniz her yere yöneltebilmenizi sağlayan akıllı döner gövde ile web kamerası özgürlüğünün tadını çıkarın. Kamerayı herhangi bir yöne doğru 360° çevirerek, hiç hareket ettirmeden odanızın her yerini çekebilirsiniz.

        Skype Onaylı

        Bu web kamerası Skype sertifikalıdır. Yani dünyanın herhangi bir yerine ücretsiz çağrı yaparken veya anlık mesaj gönderirken yüksek kalitede görüntü ve ses alacağınızdan emin olabilirsiniz.

        Gürültü azaltma, konuşma netliğini artırır

        Bu mükemmel gürültü engelleme teknolojisi, arkaplandaki gürültüyü azaltır ve hem gürültülü, hem de sessiz ortamlarda konuşma netliğini artırır.

        Multimedya kulaklık ve kulaklıklı mikrofon ile en yüksek ses kalitesi

        Web kameranızla birlikte bir Philips multimedya kulaklık gelmektedir. Kulaklıklı mikrofon, optimum ses kalitesi ve rahat kullanım sağlar.

        Kolay kurulum ve kullanım

        Web kamerasının kurulumu ve kullanımı 1-2-3 kadar kolaydır. 1. Yazılımı yükleyin 2. Kamerayı takın 3. Anında görüntülü arama yapın

        Tüm anında mesajlaşma servisleriyle uyumludur

        Web kamerası ve yazılımı, tüm anında mesajlaşma servisleri düşünülerek tasarlandı. Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger ve diğer servislere görüntü ekleyin.

        VLounge ile görüntüleri alın, arşivleyin ve yönetin

        Fotoğraf ve video klip çekmek, düzenlemek ve arşivlemek için kullanışlı bir yazılım. Fare ile birkaç kez tıklayarak, görüntülü mesajlar yaratabilecek ve gönderebileceksiniz. Bu yazılım paketinde, Philips web kameranızın tüm avantajlarından faydalanabilmeniz için gereken her şey var.

        Fotoğraf çekme düğmesi, anında muhteşem fotoğraflar çekmenize olanak verir

        Bu düğmeye tek dokunuşla, web kameranız otomatik olarak fotoğraf çeker. E-postalara, web sayfalarına ya da belgelere ekleyerek fotoğraflarınızı paylaşmanın eğlenceli bir yoludur.

        Monitör, dizüstü bilgisayar ya da masaya güvenli bir biçimde sabitlenir

        Çok işlevli stand ile web kamerasını monitör, dizüstü bilgisayar ya da masaya güvenli bir biçimde monte edebilirsiniz. Bu tasarım özellikle güvenlidir ve siz bir konuşmanın ortasındayken hareket etmez ya da düşmez.

        Teknik Özellikler

        • Mekanik

          Sensör
          VGA CMOS
          Objektif maksimum diyaframı
          F:2,6
          Objektif görüntü açısı
          50 derece
          Objektif yapısı
          3 elementli
          Beyaz dengesi
          2600 - 7600 k
          Minimum aydınlatma
          < 5 lüks
          Veri formatı
          YUY2, MJPEG
          Renk derinliği
          24 bit

        • Çözünürlük

          Video çözünürlüğü
          VGA
          Fotoğraf çözünürlüğü
          VGA
          Aralıklı video çözünürlüğü
          1,3 MP
          Enterpolasyonlu fotoğraf çözünürlüğü
          1,3 MP
          Maksimum kare hızı
          30 kare/saniye

        • Ses

          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Gürültü azaltma
          Evet

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Hızlı kurulum kılavuzu
          • Multimedya kulaklık SHM2000

        • Ek özellikler

          Dijital zoom
          3x
          Yüz izleme
          Evet
          Fotoğraf çekme düğmesi
          Evet
          Açma/kapatma faaliyet LED'i
          Evet

        • Yazılım

          VLounge
          Premium
          Video ekleme özelliği
          • Skype
          • Windows Live Messenger
          • Yahoo! Messenger
          • AOL Instant Messenger

        • Sistem Gereksinimleri

          İşletim Sistemi
          • Microsoft Windows XP (SP2)
          • Microsoft Windows Vista
          İşlemci
          Pentium® III, 850 Mhz veya eşdeğeri
          RAM hafıza
          256 MB RAM
          Sabit disk alanı
          200 MB
          USB
          Boş USB portu
          CD-ROM veya DVD-ROM Sürücü
          Evet

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          1,5 metre
          Arayüz
          • USB 1.1
          • USB 2.0
          USB video sınıfı
          UVC
          Güç
          USB kablosu ile sağlanır

        • Ürün boyutları

          Genişlik
          3,7  cm
          Yükseklik
          5  cm
          Derinlik
          1,7  cm
          Genişlik (stand ile birlikte)
          3,7  cm
          Yükseklik (sehpa ile)
          7,1  cm
          Derinlik (sehpa ile)
          6,2  cm
          Ağırlık (stand ile)
          0,0905  kg

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          87 12581 42339 1
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Yükseklik
          19  cm
          Genişlik
          19  cm
          Derinlik
          9  cm
          Net ağırlık
          0,181  kg
          Brüt ağırlık
          0,49  kg
          Dara ağırlığı
          0,309  kg

        • Dış Karton

          EAN
          87 12581 42358 2
          Ambalaj sayısı
          6
          Uzunluk
          40  cm
          Genişlik
          28,8  cm
          Yükseklik
          22,3  cm
          Net ağırlık
          1,086  kg
          Brüt ağırlık
          3,676  kg
          Dara ağırlığı
          2,59  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Multimedya kulaklık SHM2000
        • Hızlı kurulum kılavuzu

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