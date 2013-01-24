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- Multimedya kulaklık SHM2000
- Hızlı kurulum kılavuzu
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Webcam kolaylığı
Skype onayı sayesinde 1.3 MP çözünürlük, 3x dijital zoom ve gürültü azaltma özellikleriyle yüksek kaliteli görüntülü sohbet garanti. Tak ve kullan kolaylığı sayesinde bağlantıya geçmek son derece kolay; ayrıca bir Philips multimedya kulaklık da var. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Webcam kolaylığı
Skype onayı sayesinde 1.3 MP çözünürlük, 3x dijital zoom ve gürültü azaltma özellikleriyle yüksek kaliteli görüntülü sohbet garanti. Tak ve kullan kolaylığı sayesinde bağlantıya geçmek son derece kolay; ayrıca bir Philips multimedya kulaklık da var. Tüm faydaları görün
Webcam kolaylığı
Skype onayı sayesinde 1.3 MP çözünürlük, 3x dijital zoom ve gürültü azaltma özellikleriyle yüksek kaliteli görüntülü sohbet garanti. Tak ve kullan kolaylığı sayesinde bağlantıya geçmek son derece kolay; ayrıca bir Philips multimedya kulaklık da var. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Webcam kolaylığı
Skype onayı sayesinde 1.3 MP çözünürlük, 3x dijital zoom ve gürültü azaltma özellikleriyle yüksek kaliteli görüntülü sohbet garanti. Tak ve kullan kolaylığı sayesinde bağlantıya geçmek son derece kolay; ayrıca bir Philips multimedya kulaklık da var. Tüm faydaları görün
Web kamerası
Philips Online Mağaza fiyatı
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Web kameranız 1,3 Mega Piksel (enterp.) video ve fotoğraf çözünürlüğü sağlıyor. Böylece daha büyük boyutlarda basıldıklarında da güzel görünen yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz.
Arkanıza yaslanın ve saniyede 30 kare görüntü ile mükemmel görüntülemenin keyfini çıkarın. Size daha mükemmel video görüntüleri ve daha gelişmiş görüntülü sohbet deneyimi sağlar.
Her görüntü için mükemmel büyüklüğü bulmak için yakınlaştırın ya da uzaklaştırın. Görüntüye bakarken, zoom'u tamamen ekrandaki arayüzle kontrol ederek resmi mükemmel şekilde ayarlayabilirsiniz.
Son teknoloji ürünü kamera yazılımı yüzünüzü otomatik olarak algılar ve siz hareket ettiğinizde lensini hareket ettirir. Video konferans sırasında hareket etseniz bile görüntünün merkezinde kalırsınız. Bu özellik size kendinizi daha rahat ifade etme ve daha doğal sohbet etme imkanı sunar.
Kamerayı istediğiniz her yere yöneltebilmenizi sağlayan akıllı döner gövde ile web kamerası özgürlüğünün tadını çıkarın. Kamerayı herhangi bir yöne doğru 360° çevirerek, hiç hareket ettirmeden odanızın her yerini çekebilirsiniz.
Bu web kamerası Skype sertifikalıdır. Yani dünyanın herhangi bir yerine ücretsiz çağrı yaparken veya anlık mesaj gönderirken yüksek kalitede görüntü ve ses alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Bu mükemmel gürültü engelleme teknolojisi, arkaplandaki gürültüyü azaltır ve hem gürültülü, hem de sessiz ortamlarda konuşma netliğini artırır.
Web kameranızla birlikte bir Philips multimedya kulaklık gelmektedir. Kulaklıklı mikrofon, optimum ses kalitesi ve rahat kullanım sağlar.
Web kamerasının kurulumu ve kullanımı 1-2-3 kadar kolaydır. 1. Yazılımı yükleyin 2. Kamerayı takın 3. Anında görüntülü arama yapın
Web kamerası ve yazılımı, tüm anında mesajlaşma servisleri düşünülerek tasarlandı. Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger ve diğer servislere görüntü ekleyin.
Fotoğraf ve video klip çekmek, düzenlemek ve arşivlemek için kullanışlı bir yazılım. Fare ile birkaç kez tıklayarak, görüntülü mesajlar yaratabilecek ve gönderebileceksiniz. Bu yazılım paketinde, Philips web kameranızın tüm avantajlarından faydalanabilmeniz için gereken her şey var.
Bu düğmeye tek dokunuşla, web kameranız otomatik olarak fotoğraf çeker. E-postalara, web sayfalarına ya da belgelere ekleyerek fotoğraflarınızı paylaşmanın eğlenceli bir yoludur.
Çok işlevli stand ile web kamerasını monitör, dizüstü bilgisayar ya da masaya güvenli bir biçimde monte edebilirsiniz. Bu tasarım özellikle güvenlidir ve siz bir konuşmanın ortasındayken hareket etmez ya da düşmez.
Mekanik
Çözünürlük
Ses
Aksesuarlar
Ek özellikler
Yazılım
Sistem Gereksinimleri
Bağlantı
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