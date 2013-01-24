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    Web kamerası

    SPC315NC/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Skype'ta sohbeti başlatın Skype'ta sohbeti başlatın Skype'ta sohbeti başlatın
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      Web kamerası

      SPC315NC/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Skype'ta sohbeti başlatın

      Mükemmel Skype Web kamerası! Kullanımı kolaydır, harika görüntüler çeker ve ekosuz sohbet için bir kulaklığı vardır. Üstelik birkaç tıklamayla e-posta gönderebilir, fotoğraflarınızı ve video kliplerinizi düzenleyip arşivleyebilirsiniz. Görüntülü sohbet hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Web kamerası

      Skype'ta sohbeti başlatın

      Mükemmel Skype Web kamerası! Kullanımı kolaydır, harika görüntüler çeker ve ekosuz sohbet için bir kulaklığı vardır. Üstelik birkaç tıklamayla e-posta gönderebilir, fotoğraflarınızı ve video kliplerinizi düzenleyip arşivleyebilirsiniz. Görüntülü sohbet hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün

      Skype'ta sohbeti başlatın

      Mükemmel Skype Web kamerası! Kullanımı kolaydır, harika görüntüler çeker ve ekosuz sohbet için bir kulaklığı vardır. Üstelik birkaç tıklamayla e-posta gönderebilir, fotoğraflarınızı ve video kliplerinizi düzenleyip arşivleyebilirsiniz. Görüntülü sohbet hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Web kamerası

      Skype'ta sohbeti başlatın

      Mükemmel Skype Web kamerası! Kullanımı kolaydır, harika görüntüler çeker ve ekosuz sohbet için bir kulaklığı vardır. Üstelik birkaç tıklamayla e-posta gönderebilir, fotoğraflarınızı ve video kliplerinizi düzenleyip arşivleyebilirsiniz. Görüntülü sohbet hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün

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        Web kamerası

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        Skype'ta sohbeti başlatın

        • CIF
        • CMOS

        Multimedya kulaklık ve kulaklıklı mikrofon ile en yüksek ses kalitesi

        Web kameranızla birlikte bir Philips multimedya kulaklık gelmektedir. Kulaklıklı mikrofon, optimum ses kalitesi ve rahat kullanım sağlar.

        Skype çözünürlüğünde saniyede 30 kare görüntü

        Saniyede 30 kare görüntüyle atlamalı görüntüleri barındırmayan, doğal görünümlü ve tam hareketli görüntülerin keyfini çıkaracaksınız. Skype'ın kullandığı yenileme hızının aynısıyla görüntülü sohbet artık çok daha keyifli bir deneyim.

        Net görüntü için VGA çözünürlüğü (640x480)

        VGA (640 x 480), toplam görüntüyü oluşturmak için yaklaşık 300.000 pikselin kullanıldığı anlamına gelir. Bu VGA çözünürlüğü, belgelerde, web sayfalarında ve e-postalarda kullanım için net görüntüler sağlar.

        Süper görüntü kalitesi için otomatik görüntü iyileştirici

        Otomatik Görüntü İyileştirici, kamera ve görüntü ayarlarını var olan ışıkla otomatik olarak eşleştirerek web kameranızdan en iyi performansı almanıza yardımcı olur.

        Mükemmel çekim ve doğal görüntüler için yukarı aşağı dönen lens

        Mükemmel odaklama ve doğal görüntüler için dönen lens. Eğim ayarını değiştirmek için kameranın altına nesne koymanıza gerek olmadan hızlı ve kolay bir şekilde doğru kamera açısını elde edebilirsiniz.

        Monitör, dizüstü veya masa üstünde sabit montaj

        Çok fonksiyonlu ayak, web kameranızın her türlü monitör, dizüstü bilgisayar ya da düz yüzeyde kullanımını kolaylaştırır.

        Kurulum yöneticisiyle kolay kurulum

        Kullanışlı kurulum yöneticisiyle web kameranızı birkaç saniye içinde kurun. Sadece kolay ve adım adım talimatları izleyin, web kameranız bilgisayarınızla mükemmel olarak eşleşecektir.

        Skype ve diğer mesajlaşma servisleriyle mükemmel uyum

        Web kamerası ve yazılımı, Skype ve diğer tüm mesajlaşma sistemleri düşünülerek tasarlandı. Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger ve diğer ücretsiz mesajlaşma servislerine video ekleyin. Ayrıca, çok kişili video konferansı için Windows Messenger ve NetMeeting ile birlikte çalışır ve geleceğe dönük olarak tasarlanmıştır.

        Tüm mevcut görüntüleme yazılımlarıyla uyumlu

        Bu web kamerası mevcut olan tüm ücretsiz ve profesyonel görüntüleme yazılımlarıyla birlikte çalışır. Videonuzdan bir fotoğraf veya sabit resim çekin ve herhangi bir görüntü programıyla açın.

        Fotoğraf çekme düğmesi, anında muhteşem fotoğraflar çekmenize olanak verir

        Bu düğmeye tek dokunuşla, web kameranız otomatik olarak fotoğraf çeker. E-postalara, web sayfalarına ya da belgelere ekleyerek fotoğraflarınızı paylaşmanın eğlenceli bir yoludur.

        VLounge ile görüntü ve V-postaları alın, arşivleyin ve yönetin

        Fotoğraf ve video klip çekmek, düzenlemek ve arşivlemek için kullanışlı bir yazılım. Fare ile birkaç kez tıklayarak, görüntülü mesajlar yaratabilecek ve gönderebileceksiniz. Bu yazılım paketinde, Philips web kameranızın tüm avantajlarından faydalanabilmeniz için gereken her şey var.

        Anında çalıştırma için VLounge Hızlı Erişim tuşu

        VLounge uygulamasını başlatmak için sadece Hızlı Erişim düğmesine basmanız yeterli

        Teknik Özellikler

        • Video ve fotoğraf çekimi

          Sensör
          CMOS
          Sensör çözünürlüğü
          QVGA
          Video çözünürlüğü
          QVGA
          Fotoğraf çözünürlüğü
          QVGA
          Aralıklı fotoğraf çözünürlüğü
          VGA
          Maks. oynatım hızı
          30  fps
          Mercek
          f: 6 mm, F2.8, D42°
          Beyaz dengesi
          2600 – 7600 k
          Min. aydınlık
          < 10 lüks
          Renk derinliği
          24  bit

        • Mekanik

          Dizüstü bilgisayar bağlantısı
          Evet
          LCD bağlantısı
          Evet
          CRT standı
          Evet
          Masa üstü standı
          Evet
          Dahili dijital mikrofon
          Hayır
          Hızlı erişim tuşu
          Evet
          Fotoğraf çekme düğmesi
          Evet

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Hızlı kurulum kılavuzu
          • Kullanım Kılavuzu
          • Multimedya kulaklık

        • Yazılım

          Video ekleme özelliği
          • MSN Messenger
          • Yahoo! Messenger
          • AOL Messenger
          • Skype

        • Sistem Gereksinimleri

          İşletim Sistemi
          • Microsoft Windows 98
          • Microsoft Windows ME
          • Microsoft Windows 2000
          • Microsoft Windows XP
          İşlemci
          Pentium II 500MHz veya üstü
          RAM hafıza
          128 MB RAM
          Ses kartı
          Evet
          USB
          Boş USB portu
          İnternet bağlantısı
          Evet
          Sabit disk alanı
          200 MB
          CD-ROM veya DVD-ROM Sürücü
          Evet

        • Bağlanabilirlik

          Kablo uzunluğu
          1,5 m
          PC Bağlantısı
          USB 1.1

        • Boyutlar

          Ürün derinliği
          74  mm
          Ürün yüksekliği
          142  mm
          Ürün ağırlığı (g)
          120
          Ürün genişliği
          74  mm

        • Ambalaj Verileri

          12NC
          908210008674
          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 97758 6
          Brüt ağırlık
          0,436  kg
          Yükseklik
          190  mm
          Uzunluk
          190  mm
          Genişlik
          90  mm
          Miktar
          1
          Dara ağırlığı
          0,316  kg

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 97980 1
          Miktar
          6
          Brüt ağırlık
          3,156  kg
          Dara ağırlığı
          2,436  kg
          Uzunluk
          387  mm
          Genişlik
          285  mm
          Yükseklik
          208  mm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Hızlı kurulum kılavuzu
        • Kullanım Kılavuzu
        • Multimedya kulaklık

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