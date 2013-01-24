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Skype'ta sohbeti başlatın
Mükemmel Skype Web kamerası! Kullanımı kolaydır, harika görüntüler çeker ve ekosuz sohbet için bir kulaklığı vardır. Üstelik birkaç tıklamayla e-posta gönderebilir, fotoğraflarınızı ve video kliplerinizi düzenleyip arşivleyebilirsiniz. Görüntülü sohbet hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Skype'ta sohbeti başlatın
Mükemmel Skype Web kamerası! Kullanımı kolaydır, harika görüntüler çeker ve ekosuz sohbet için bir kulaklığı vardır. Üstelik birkaç tıklamayla e-posta gönderebilir, fotoğraflarınızı ve video kliplerinizi düzenleyip arşivleyebilirsiniz. Görüntülü sohbet hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün
Skype'ta sohbeti başlatın
Mükemmel Skype Web kamerası! Kullanımı kolaydır, harika görüntüler çeker ve ekosuz sohbet için bir kulaklığı vardır. Üstelik birkaç tıklamayla e-posta gönderebilir, fotoğraflarınızı ve video kliplerinizi düzenleyip arşivleyebilirsiniz. Görüntülü sohbet hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Skype'ta sohbeti başlatın
Mükemmel Skype Web kamerası! Kullanımı kolaydır, harika görüntüler çeker ve ekosuz sohbet için bir kulaklığı vardır. Üstelik birkaç tıklamayla e-posta gönderebilir, fotoğraflarınızı ve video kliplerinizi düzenleyip arşivleyebilirsiniz. Görüntülü sohbet hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün
Web kamerası
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Web kameranızla birlikte bir Philips multimedya kulaklık gelmektedir. Kulaklıklı mikrofon, optimum ses kalitesi ve rahat kullanım sağlar.
Saniyede 30 kare görüntüyle atlamalı görüntüleri barındırmayan, doğal görünümlü ve tam hareketli görüntülerin keyfini çıkaracaksınız. Skype'ın kullandığı yenileme hızının aynısıyla görüntülü sohbet artık çok daha keyifli bir deneyim.
VGA (640 x 480), toplam görüntüyü oluşturmak için yaklaşık 300.000 pikselin kullanıldığı anlamına gelir. Bu VGA çözünürlüğü, belgelerde, web sayfalarında ve e-postalarda kullanım için net görüntüler sağlar.
Otomatik Görüntü İyileştirici, kamera ve görüntü ayarlarını var olan ışıkla otomatik olarak eşleştirerek web kameranızdan en iyi performansı almanıza yardımcı olur.
Mükemmel odaklama ve doğal görüntüler için dönen lens. Eğim ayarını değiştirmek için kameranın altına nesne koymanıza gerek olmadan hızlı ve kolay bir şekilde doğru kamera açısını elde edebilirsiniz.
Çok fonksiyonlu ayak, web kameranızın her türlü monitör, dizüstü bilgisayar ya da düz yüzeyde kullanımını kolaylaştırır.
Kullanışlı kurulum yöneticisiyle web kameranızı birkaç saniye içinde kurun. Sadece kolay ve adım adım talimatları izleyin, web kameranız bilgisayarınızla mükemmel olarak eşleşecektir.
Web kamerası ve yazılımı, Skype ve diğer tüm mesajlaşma sistemleri düşünülerek tasarlandı. Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger ve diğer ücretsiz mesajlaşma servislerine video ekleyin. Ayrıca, çok kişili video konferansı için Windows Messenger ve NetMeeting ile birlikte çalışır ve geleceğe dönük olarak tasarlanmıştır.
Bu web kamerası mevcut olan tüm ücretsiz ve profesyonel görüntüleme yazılımlarıyla birlikte çalışır. Videonuzdan bir fotoğraf veya sabit resim çekin ve herhangi bir görüntü programıyla açın.
Bu düğmeye tek dokunuşla, web kameranız otomatik olarak fotoğraf çeker. E-postalara, web sayfalarına ya da belgelere ekleyerek fotoğraflarınızı paylaşmanın eğlenceli bir yoludur.
Fotoğraf ve video klip çekmek, düzenlemek ve arşivlemek için kullanışlı bir yazılım. Fare ile birkaç kez tıklayarak, görüntülü mesajlar yaratabilecek ve gönderebileceksiniz. Bu yazılım paketinde, Philips web kameranızın tüm avantajlarından faydalanabilmeniz için gereken her şey var.
VLounge uygulamasını başlatmak için sadece Hızlı Erişim düğmesine basmanız yeterli
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