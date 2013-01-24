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Arkadaşlarınız ve aileniz ile çevrimiçi iletişim hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kolay kullanımlı web kamerası ile Skype, Windows Live Messenger ve diğer ücretsiz servisleri kullanarak görüntülü sohbet edebilirsiniz. Sisteme dahil olan kulaklığı her zaman kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Şimdi canlı sohbet edin!
Arkadaşlarınız ve aileniz ile çevrimiçi iletişim hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kolay kullanımlı web kamerası ile Skype, Windows Live Messenger ve diğer ücretsiz servisleri kullanarak görüntülü sohbet edebilirsiniz. Sisteme dahil olan kulaklığı her zaman kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Şimdi canlı sohbet edin!
Arkadaşlarınız ve aileniz ile çevrimiçi iletişim hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kolay kullanımlı web kamerası ile Skype, Windows Live Messenger ve diğer ücretsiz servisleri kullanarak görüntülü sohbet edebilirsiniz. Sisteme dahil olan kulaklığı her zaman kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Web kamerası
Philips Online Mağaza fiyatı
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Arkanıza yaslanın ve saniyede 30 kare görüntü ile mükemmel görüntülemenin keyfini çıkarın. Size daha mükemmel video görüntüleri ve daha gelişmiş görüntülü sohbet deneyimi sağlar.
VGA (640 x 480), toplam görüntüyü oluşturmak için yaklaşık 300.000 pikselin kullanıldığı anlamına gelir. Bu VGA çözünürlüğü, belgelerde, web sayfalarında ve e-postalarda kullanım için net görüntüler sağlar.
Kullanışlı pivot bağlantısıyla kolay web kamerası özgürlüğünün keyfini çıkarın. Web kamerasını hiç hareket ettirmeden, sadece kamerayı herhangi bir yönde 360° çevirerek odanın her yerini filme alabilirsiniz.
Kulaklık kulağınıza kolayca uyar, mikrofon kolay kaydetme için ağzınızın altındaki kablonun üstündedir. Bu dahili mikrofonlu ve kullanışlı kulaklıkla anında ekosuz görüntü alın.
Web kamerası ve yazılımı, tüm anında mesajlaşma servisleri düşünülerek tasarlandı. Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger ve diğer servislere görüntü ekleyin.
Kullanışlı kurulum yöneticisiyle web kameranızı birkaç saniye içinde kurun. Sadece kolay ve adım adım talimatları izleyin, web kameranız bilgisayarınızla mükemmel olarak eşleşecektir.
Çok fonksiyonlu ayak, web kameranızın her türlü monitör, dizüstü bilgisayar ya da düz yüzeyde kullanımını kolaylaştırır.
Bu düğmeye tek dokunuşla, web kameranız otomatik olarak fotoğraf çeker. E-postalara, web sayfalarına ya da belgelere ekleyerek fotoğraflarınızı paylaşmanın eğlenceli bir yoludur.
Bu web kamerası mevcut olan tüm ücretsiz ve profesyonel görüntüleme yazılımlarıyla birlikte çalışır. Videonuzdan bir fotoğraf veya sabit resim çekin ve herhangi bir görüntü programıyla açın.
Video ve fotoğraf çekimi
Mekanik
Aksesuarlar
Yazılım
Sistem Gereksinimleri
Bağlantı
Boyutlar
Ambalaj Verileri
Dış Karton