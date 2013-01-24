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    Web kamerası

    SPC225NC/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      Web kamerası

      SPC225NC/00
      Genel Derecelendirme / 5

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      Arkadaşlarınız ve aileniz ile çevrimiçi iletişim hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kolay kullanımlı web kamerası ile Skype, Windows Live Messenger ve diğer ücretsiz servisleri kullanarak görüntülü sohbet edebilirsiniz. Sisteme dahil olan kulaklığı her zaman kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Web kamerası

      Şimdi canlı sohbet edin!

      Arkadaşlarınız ve aileniz ile çevrimiçi iletişim hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kolay kullanımlı web kamerası ile Skype, Windows Live Messenger ve diğer ücretsiz servisleri kullanarak görüntülü sohbet edebilirsiniz. Sisteme dahil olan kulaklığı her zaman kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Şimdi canlı sohbet edin!

      Arkadaşlarınız ve aileniz ile çevrimiçi iletişim hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kolay kullanımlı web kamerası ile Skype, Windows Live Messenger ve diğer ücretsiz servisleri kullanarak görüntülü sohbet edebilirsiniz. Sisteme dahil olan kulaklığı her zaman kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Web kamerası

      Şimdi canlı sohbet edin!

      Arkadaşlarınız ve aileniz ile çevrimiçi iletişim hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kolay kullanımlı web kamerası ile Skype, Windows Live Messenger ve diğer ücretsiz servisleri kullanarak görüntülü sohbet edebilirsiniz. Sisteme dahil olan kulaklığı her zaman kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        • CIF
        • CMOS

        Saniyede 30 kare görüntü ile mükemmel görüntüler

        Arkanıza yaslanın ve saniyede 30 kare görüntü ile mükemmel görüntülemenin keyfini çıkarın. Size daha mükemmel video görüntüleri ve daha gelişmiş görüntülü sohbet deneyimi sağlar.

        Net görüntü için VGA çözünürlüğü (640x480)

        VGA (640 x 480), toplam görüntüyü oluşturmak için yaklaşık 300.000 pikselin kullanıldığı anlamına gelir. Bu VGA çözünürlüğü, belgelerde, web sayfalarında ve e-postalarda kullanım için net görüntüler sağlar.

        Kamerayı pivot bağlantısı üzerinde 360° derece döndürün

        Kullanışlı pivot bağlantısıyla kolay web kamerası özgürlüğünün keyfini çıkarın. Web kamerasını hiç hareket ettirmeden, sadece kamerayı herhangi bir yönde 360° çevirerek odanın her yerini filme alabilirsiniz.

        Ekosuz sohbet için mikrofonlu, kulak içi kulaklık

        Kulaklık kulağınıza kolayca uyar, mikrofon kolay kaydetme için ağzınızın altındaki kablonun üstündedir. Bu dahili mikrofonlu ve kullanışlı kulaklıkla anında ekosuz görüntü alın.

        Tüm anında mesajlaşma servisleriyle uyumludur

        Web kamerası ve yazılımı, tüm anında mesajlaşma servisleri düşünülerek tasarlandı. Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger ve diğer servislere görüntü ekleyin.

        Kurulum yöneticisiyle kolay kurulum

        Kullanışlı kurulum yöneticisiyle web kameranızı birkaç saniye içinde kurun. Sadece kolay ve adım adım talimatları izleyin, web kameranız bilgisayarınızla mükemmel olarak eşleşecektir.

        Monitör, dizüstü veya masa üstünde sabit montaj

        Çok fonksiyonlu ayak, web kameranızın her türlü monitör, dizüstü bilgisayar ya da düz yüzeyde kullanımını kolaylaştırır.

        Fotoğraf çekme düğmesi, anında muhteşem fotoğraflar çekmenize olanak verir

        Bu düğmeye tek dokunuşla, web kameranız otomatik olarak fotoğraf çeker. E-postalara, web sayfalarına ya da belgelere ekleyerek fotoğraflarınızı paylaşmanın eğlenceli bir yoludur.

        Tüm mevcut görüntüleme yazılımlarıyla uyumlu

        Bu web kamerası mevcut olan tüm ücretsiz ve profesyonel görüntüleme yazılımlarıyla birlikte çalışır. Videonuzdan bir fotoğraf veya sabit resim çekin ve herhangi bir görüntü programıyla açın.

        Teknik Özellikler

        • Video ve fotoğraf çekimi

          Sensör
          CMOS
          Sensör çözünürlüğü
          CIF
          Video çözünürlüğü
          CIF
          Fotoğraf çözünürlüğü
          CIF
          Maks. oynatım hızı
          30  fps
          Mercek
          F2.2, D54°
          Beyaz dengesi
          2600 – 7600 k
          Renk derinliği
          24  bit

        • Mekanik

          Dizüstü bilgisayar bağlantısı
          Evet
          LCD bağlantısı
          Evet
          CRT standı
          Evet
          Masa üstü standı
          Evet
          Dahili dijital mikrofon
          Hayır
          Fotoğraf çekme düğmesi
          Evet

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Kullanım Kılavuzu
          • Multimedya kulaklık SHM2000

        • Yazılım

          Video ekleme özelliği
          • Yahoo! Messenger
          • AOL Messenger
          • Skype
          • ICQ
          • QQ
          • Windows Live Messenger

        • Sistem Gereksinimleri

          İşletim Sistemi
          • Microsoft Windows 98
          • Microsoft Windows ME
          • Microsoft Windows 2000
          • Microsoft Windows XP
          • Microsoft Windows Vista Home
          • Microsoft Windows Vista
          İşlemci
          Pentium II 500MHz veya üstü
          RAM hafıza
          128 MB RAM
          Ses kartı
          Evet
          USB
          Boş USB portu
          İnternet bağlantısı
          Evet
          Sabit disk alanı
          200 MB
          CD-ROM veya DVD-ROM Sürücü
          Evet

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          1,5
          PC Bağlantısı
          USB 1.1

        • Boyutlar

          Ürün derinliği
          75  mm
          Ürün yüksekliği
          125  mm
          Ürün genişliği
          35  mm
          Ürün ağırlığı (g)
          82

        • Ambalaj Verileri

          12NC
          867000028287
          EAN/UPC/GTIN
          87 12581 32418 6
          Miktar
          1
          Yükseklik
          188  mm
          Uzunluk
          231  mm
          Genişlik
          93  mm
          Brüt ağırlık
          0,376  kg
          Dara ağırlığı
          0,275  kg

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 12581 33417 8
          Miktar
          6
          Uzunluk
          400  mm
          Yükseklik
          275  mm
          Genişlik
          301  mm
          Brüt ağırlık
          3,06  kg
          Dara ağırlığı
          2,336  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kullanım Kılavuzu
        • Multimedya kulaklık SHM2000

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