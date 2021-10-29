Cilt seviyesine son derece yakın ama bir o kadar hassas
Philips S9000 Prestige ile 7 günlük sakalda bile oldukça pürüzsüz ve yakın bir tıraş deneyimi yaşayın. SkinIQ teknolojisiyle donatılmış tıraş makinesi, her zaman ihtiyacınız olan tıraş deneyimini algılar ve size uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Cilt seviyesine son derece yakın ama bir o kadar hassas
Philips S9000 Prestige ile 7 günlük sakalda bile oldukça pürüzsüz ve yakın bir tıraş deneyimi yaşayın. SkinIQ teknolojisiyle donatılmış tıraş makinesi, her zaman ihtiyacınız olan tıraş deneyimini algılar ve size uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Cilt seviyesine son derece yakın ama bir o kadar hassas
Philips S9000 Prestige ile 7 günlük sakalda bile oldukça pürüzsüz ve yakın bir tıraş deneyimi yaşayın. SkinIQ teknolojisiyle donatılmış tıraş makinesi, her zaman ihtiyacınız olan tıraş deneyimini algılar ve size uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Cilt seviyesine son derece yakın ama bir o kadar hassas
Philips S9000 Prestige ile 7 günlük sakalda bile oldukça pürüzsüz ve yakın bir tıraş deneyimi yaşayın. SkinIQ teknolojisiyle donatılmış tıraş makinesi, her zaman ihtiyacınız olan tıraş deneyimini algılar ve size uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi, 9000 Serisi
Toplam:
NanoTech Dual Precision bıçaklar, dakikada 165.000'e varan kesme hareketiyle cilt seviyesine oldukça yakın bir kesme performansı sergiler. Guide & Cut Sistemi ile yeniden tasarlanan ve nano parçacıklarla sertleştirilmiş 72 kendiliğinden bilenen bıçak, mükemmel yakınlık için ekstra güçlü ve keskin kenarlara sahiptir.
Tıraş başlıklarıyla cildiniz arasında bulunan koruyucu kaplama, santimetre kare başına hidrofilik özellikli 500.000 mikrotek boncuktan üretilmiştir ve maksimum cilt konforu için cildiniz üzerinde %50* oranında daha pürüzsüz bir kayma sağlar.
Yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlayan tamamen esnek başlıklarla zor kılları bile yakalar. Sonuç, son derece pürüzsüz ve konforlu bir tıraştır.
Maksimum verimlilik için maksimum dönme hareketi sağlayan Philips'in en gelişmiş dijital motoru, yüz hatları veya kıl yoğunluğu ne olursa olsun hassas bir tıraş sağlar.
Elektrikli tıraş makinesi, saniyede 500 kez kıl yoğunluğunu okuyan akıllı yüz kılı sensörüne sahiptir. Teknoloji, zahmetsiz ve hassas bir tıraş için kesme gücünü kıl yoğunluğuna göre otomatik olarak ayarlar.
Tıraş makinenizin hızını ayarlayın ve tıraş rutininizi kendi cildinize ve tercihlerinize göre kişiselleştirin.
Islak alanlarda kablo takmak geçmişte kaldı. Kablosuz şarj için elektrikli tıraş makinenizi Qi şarj pedine yerleştirmeniz yeterli.
Islak ve kuru tıraş makinesi, tercihinize uyum sağlar. Rahat bir kuru tıraş deneyimi yaşayın ya da en sevdiğiniz köpük veya jelle birlikte ferahlatıcı ıslak tıraş olun.
SmartClick Sakal Şekillendirici ile istediğiniz mükemmel sakal stilini oluşturmak için 5 uzunluk ayarından birini seçin. Sakal Şekillendiricinin yuvarlak uçları ve tarakları cilt tahrişini önlemek üzere tasarlanmıştır.
ProtecTrim teknolojisi ve düzelticinin özel olarak tasarlanmış açısı, burun ve kulak kıllarını kolay ve rahat bir şekilde düzeltmenizi sağlar.
S9000 Prestige Tıraş Makinesi, Qi şarj pedi ve aksesuarlarıyla birlikte saklama çantasında sizin için özenle hazırlanmış olarak gelir. Seyahatte veya kullanmadığınızda güvenle saklayabilirsiniz.
Elektrikli tıraş makinenizi kolayca temizleyin. Tek bir düğmeye dokunarak tıraş makinesi başlığını kolayca çıkarın ve suda durulayın.
Güç
Tasarım
Kullanım kolaylığı
Aksesuarlar
Tıraş Performansı
Servis
Dayanıklılık
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