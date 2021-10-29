Cilt seviyesine son derece yakın ama bir o kadar hassas

Philips S9000 Prestige ile 7 günlük sakalda bile oldukça pürüzsüz ve yakın bir tıraş deneyimi yaşayın. SkinIQ teknolojisiyle donatılmış tıraş makinesi, her zaman ihtiyacınız olan tıraş deneyimini algılar ve size uyum sağlar. Tüm faydaları görün