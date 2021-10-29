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    Shaver S9000 Prestige

    Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi, 9000 Serisi

    SP9872/22
    Genel Derecelendirme / 5
    • Cilt seviyesine son derece yakın ama bir o kadar hassas Cilt seviyesine son derece yakın ama bir o kadar hassas Cilt seviyesine son derece yakın ama bir o kadar hassas
      -{discount-value}

      Shaver S9000 Prestige Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi, 9000 Serisi

      SP9872/22
      Genel Derecelendirme / 5

      Cilt seviyesine son derece yakın ama bir o kadar hassas

      Philips S9000 Prestige ile 7 günlük sakalda bile oldukça pürüzsüz ve yakın bir tıraş deneyimi yaşayın. SkinIQ teknolojisiyle donatılmış tıraş makinesi, her zaman ihtiyacınız olan tıraş deneyimini algılar ve size uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Shaver S9000 Prestige Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi, 9000 Serisi

      Cilt seviyesine son derece yakın ama bir o kadar hassas

      Philips S9000 Prestige ile 7 günlük sakalda bile oldukça pürüzsüz ve yakın bir tıraş deneyimi yaşayın. SkinIQ teknolojisiyle donatılmış tıraş makinesi, her zaman ihtiyacınız olan tıraş deneyimini algılar ve size uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Cilt seviyesine son derece yakın ama bir o kadar hassas

      Philips S9000 Prestige ile 7 günlük sakalda bile oldukça pürüzsüz ve yakın bir tıraş deneyimi yaşayın. SkinIQ teknolojisiyle donatılmış tıraş makinesi, her zaman ihtiyacınız olan tıraş deneyimini algılar ve size uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Shaver S9000 Prestige Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi, 9000 Serisi

      Cilt seviyesine son derece yakın ama bir o kadar hassas

      Philips S9000 Prestige ile 7 günlük sakalda bile oldukça pürüzsüz ve yakın bir tıraş deneyimi yaşayın. SkinIQ teknolojisiyle donatılmış tıraş makinesi, her zaman ihtiyacınız olan tıraş deneyimini algılar ve size uyum sağlar. Tüm faydaları görün

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        Shaver S9000 Prestige

        Shaver S9000 Prestige

        Islak ve kuru elektrikli tıraş makinesi, 9000 Serisi

        - {discount-value}

        Toplam:

        Cilt seviyesine son derece yakın ama bir o kadar hassas

        SkinIQ Teknolojisiyle

        • NanoTech Dual Precision bıçaklar
        • Hidro SkinGlide kaplama
        • Ultraflex Askı Sistemi
        • Tam dönüşlü dijital motor
        • 7 yıl motor ve pil ömrü
        Son derece yakın cilt teması için ekstra güçlü, keskin kenarlara sahip bıçaklar

        Son derece yakın cilt teması için ekstra güçlü, keskin kenarlara sahip bıçaklar

        NanoTech Dual Precision bıçaklar, dakikada 165.000'e varan kesme hareketiyle cilt seviyesine oldukça yakın bir kesme performansı sergiler. Guide & Cut Sistemi ile yeniden tasarlanan ve nano parçacıklarla sertleştirilmiş 72 kendiliğinden bilenen bıçak, mükemmel yakınlık için ekstra güçlü ve keskin kenarlara sahiptir.

        Üstün cilt konforu için özel olarak geliştirilmiş en iyi kaplamamız

        Üstün cilt konforu için özel olarak geliştirilmiş en iyi kaplamamız

        Tıraş başlıklarıyla cildiniz arasında bulunan koruyucu kaplama, santimetre kare başına hidrofilik özellikli 500.000 mikrotek boncuktan üretilmiştir ve maksimum cilt konforu için cildiniz üzerinde %50* oranında daha pürüzsüz bir kayma sağlar.

        Yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlayarak zor kılları yakalar

        Yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlayarak zor kılları yakalar

        Yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlayan tamamen esnek başlıklarla zor kılları bile yakalar. Sonuç, son derece pürüzsüz ve konforlu bir tıraştır.

        Yüksek hızda tıraş verimliliği

        Yüksek hızda tıraş verimliliği

        Maksimum verimlilik için maksimum dönme hareketi sağlayan Philips'in en gelişmiş dijital motoru, yüz hatları veya kıl yoğunluğu ne olursa olsun hassas bir tıraş sağlar.

        Sakalları toparlama gücüne sahip tıraş makinesi

        Sakalları toparlama gücüne sahip tıraş makinesi

        Elektrikli tıraş makinesi, saniyede 500 kez kıl yoğunluğunu okuyan akıllı yüz kılı sensörüne sahiptir. Teknoloji, zahmetsiz ve hassas bir tıraş için kesme gücünü kıl yoğunluğuna göre otomatik olarak ayarlar.

        Tıraş deneyiminizi kişiselleştirin

        Tıraş deneyiminizi kişiselleştirin

        Tıraş makinenizin hızını ayarlayın ve tıraş rutininizi kendi cildinize ve tercihlerinize göre kişiselleştirin.

        Kullanışlı kablosuz şarj

        Kullanışlı kablosuz şarj

        Islak alanlarda kablo takmak geçmişte kaldı. Kablosuz şarj için elektrikli tıraş makinenizi Qi şarj pedine yerleştirmeniz yeterli.

        Kolay kuru tıraş veya ferahlatıcı ıslak tıraş arasında seçim yapın

        Kolay kuru tıraş veya ferahlatıcı ıslak tıraş arasında seçim yapın

        Islak ve kuru tıraş makinesi, tercihinize uyum sağlar. Rahat bir kuru tıraş deneyimi yaşayın ya da en sevdiğiniz köpük veya jelle birlikte ferahlatıcı ıslak tıraş olun.

        5 uzunluk ayarlı takıp çıkarılır sakal şekillendirici

        5 uzunluk ayarlı takıp çıkarılır sakal şekillendirici

        SmartClick Sakal Şekillendirici ile istediğiniz mükemmel sakal stilini oluşturmak için 5 uzunluk ayarından birini seçin. Sakal Şekillendiricinin yuvarlak uçları ve tarakları cilt tahrişini önlemek üzere tasarlanmıştır.

        Burun ve kulak kılları için takıp çıkarılabilir burun kılı düzeltici aparatı

        Burun ve kulak kılları için takıp çıkarılabilir burun kılı düzeltici aparatı

        ProtecTrim teknolojisi ve düzelticinin özel olarak tasarlanmış açısı, burun ve kulak kıllarını kolay ve rahat bir şekilde düzeltmenizi sağlar.

        Her şeyi düzenli ve koruma altında tutun

        Her şeyi düzenli ve koruma altında tutun

        S9000 Prestige Tıraş Makinesi, Qi şarj pedi ve aksesuarlarıyla birlikte saklama çantasında sizin için özenle hazırlanmış olarak gelir. Seyahatte veya kullanmadığınızda güvenle saklayabilirsiniz.

        Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

        Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

        Elektrikli tıraş makinenizi kolayca temizleyin. Tek bir düğmeye dokunarak tıraş makinesi başlığını kolayca çıkarın ve suda durulayın.

        Teknik Özellikler

        • Güç

          Pil Tipi
          Li-ion
          Çalışma süresi
          60 dakika
          Şarj
          • Qi şarj pedi
          • 3 saatte tam şarj
          • 18 dakikada hızlı şarj

        • Tasarım

          Renk
          Gri
          Kaplama
          Zamanın ötesinde zerafet
          Gövde
          Ergonomik tutuş ve kavrama

        • Kullanım kolaylığı

          Islak ve Kuru
          Islak ve kuru kullanım
          Ekran
          % Pil Seviyesi Göstergesi
          Temizleme
          • Tamamen yıkanabilir
          • Tek dokunuşla açılır

        • Aksesuarlar

          Kese
          Birinci sınıf kese
          SmartClick
          • Sakal şekillendirici
          • Burun kılı düzeltici

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          • NanoTech Dual Precision bıçaklar
          • Hidro SkinGlide Kaplama
          Yüz hatlarına uyum
          Ultraflex Askı Sistemi
          SkinIQ teknolojisi
          • Tam dönüşlü dijital motor
          • Güç Uyum sensörü
          • Kişisel Konfor ayarları

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yedek başlık
          2 yılda bir SH91 ile değiştirin

        • Dayanıklılık

          7 yıl motor ve pil ömrü
          Evet

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