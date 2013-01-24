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Akıllı ve basit kablosuz geniş bant
Philips Wi-Fi ürünleri, kablosuz sinyaller göndermenize, yönlendirmenize ve almanıza olanak sağlayarak, ev bağlantılarınızın potansiyelinden tam olarak yararlanmanızı sağlar. Bilgisayarlara, Wi-Fi uyumlu cihazlara ve bir geniş bant bağlantısına erişim sağlayarak en sevdiğiniz içeriğin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Akıllı ve basit kablosuz geniş bant
Philips Wi-Fi ürünleri, kablosuz sinyaller göndermenize, yönlendirmenize ve almanıza olanak sağlayarak, ev bağlantılarınızın potansiyelinden tam olarak yararlanmanızı sağlar. Bilgisayarlara, Wi-Fi uyumlu cihazlara ve bir geniş bant bağlantısına erişim sağlayarak en sevdiğiniz içeriğin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Akıllı ve basit kablosuz geniş bant
Philips Wi-Fi ürünleri, kablosuz sinyaller göndermenize, yönlendirmenize ve almanıza olanak sağlayarak, ev bağlantılarınızın potansiyelinden tam olarak yararlanmanızı sağlar. Bilgisayarlara, Wi-Fi uyumlu cihazlara ve bir geniş bant bağlantısına erişim sağlayarak en sevdiğiniz içeriğin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Akıllı ve basit kablosuz geniş bant
Philips Wi-Fi ürünleri, kablosuz sinyaller göndermenize, yönlendirmenize ve almanıza olanak sağlayarak, ev bağlantılarınızın potansiyelinden tam olarak yararlanmanızı sağlar. Bilgisayarlara, Wi-Fi uyumlu cihazlara ve bir geniş bant bağlantısına erişim sağlayarak en sevdiğiniz içeriğin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Kablosuz Kapsama Genişletici
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu Philips Kablosuz Aralık Genişletici kablolama masraflarınızdan tasarruf sağlayacak ve WiFi sinyallerini kablosuz kapsamanın tam olmadığı ve kablolamanın pratik olmadığı uzak konumlara, yansıtmalı köşelere ve ulaşılması güç alanlara doğru genişleterek kablosuz altyapınızın kurulumuna yardımcı olacak. Kablosuz aralık genişletici çok katlı evlerde, depolarda, kablosuz ağ için ekstra kapsamaya ihtiyacınız olan her yerde geniş alanları kapsamak için mükemmeldir.
Yüksek hızda performans, çok hızlı veri aktarımı ve erişimine olanak sağlar. Bu, her türlü veriye erişim için daha uzun bekleme sürelerini engeller.
Kurulum sihirbazı, Philips Kablosuz Baz İstasyonunuzun kurulumu sırasında size yardım edecek bir adım adım kılavuz sağlar. Kurulumdan sonra ev ağınız evdeki diğer tüm Wi-Fi ekipmanlarıyla bağlantı kurmaya hazırdır.
Ürünle ilgili her türlü sorunuzun yanıtını İnternet'te e-posta aracılığı ile öğrenebilirsiniz. Elektronik postalarınız için yerel diller desteklenmektedir. Philips İnternet destek sitesinin, ek bilgi bulabileceğiniz ya da sıkça sorulan sorulara yanıt alabileceğiniz bir forum sayfası vardır.
Philips Kablosuz Baz İstasyonu web tabanlı arayüzde temel ya da gelişmiş seçeneklerini gösterir. Bunlardan birini seçtiğinizde baz istasyonunun ayarları konusunda otomatik olarak yönlendirilirsiniz. Program size hızlı kurulum ve bağlantı sağlayacaktır. Gelişmiş kurulum sizi Kablosuz, Güvenlik Duvarı, ebeveyn kontrolü gibi çoklu ayarlar arasında yönlendirecektir.
WiFi tarafından sağlanan kablosuz güvenlik. Bazı durumlarda kablosuz verileri korumak için sadece WAP, WEP veya Tkip yeterli olabilir. WEP, 40 bit (64 bit de denir) veya 108 bit (128 bit de denir) şifreleme modunda bulunur. 108 bit şifreleme, çözülmesi daha uzun süren bir şifreleme algoritması olduğundan, temel 40 bit (64 bit) şifrelemeden daha fazla güvenlik sağlar.
Güvenlik duvarı, Philips Kablosuz Baz İstasyonunun arka tarafında sürekli olarak çalışan bir programdır. Bu güvenlik duvarı ağınızı İnternet'teki saldırılardan korur. FTP, DMZ ve daha birçok ayar, kolay kurulum sihirbazı üzerinden ayarlanabilir
Philips Kablosuz Baz İstasyonu, URL engelleme, alan engelleme ve IP adresi engelleme gibi temel ebeveyn kontrolü özelliklerini içerir. Philips Kablosuz Baz İstasyonu'nun rahat kullanımlı web tabanlı konfigürasyon ara yüzünden, kolayca ve verimli bir şekilde elde edilebilir. İnternet'e erişirken çoklu filtre özelliği, bir sitenin alan adı, URL'si ve/veya IP adresi temelinde desteklenir.
Kablosuz, size evinizin her istediğiniz yerine PC ya da istemci kurma olanağını sağlar. Dizüstü bilgisayar kullanıcıları, bahçede oturup ofis, İnternet ya da ev ağına on-line olabilirler.
Wi-Fi sertifikası, diğer tüm Wi-Fi ürünleri ile iletişim kurabileceğinizi garanti eder. Wi-Fi komitesinde endüstri standartlarını belirleyen Philips, Microsoft, IBM, Dell ve diğer şirket temsilcileri bulunur.
Philips Kablosuz Baz İstasyonu geniş bant İnternet'e bağlanabilir ve PC'nize ve diğer istemcilere; dosya paylaşımı, dosya aktarımı, müzik, video ve resimler gibi servislere kablolu ya da kablosuz erişim sağlar.
Bağlanabilirlik
Tuner/Alım/İletim
Sistem Gereksinimleri
Teknik spesifikasyonlar
Aksesuarlar