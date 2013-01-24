Tüm kablosuz cihazlarınızın aralığını genişletin

Bu Philips Kablosuz Aralık Genişletici kablolama masraflarınızdan tasarruf sağlayacak ve WiFi sinyallerini kablosuz kapsamanın tam olmadığı ve kablolamanın pratik olmadığı uzak konumlara, yansıtmalı köşelere ve ulaşılması güç alanlara doğru genişleterek kablosuz altyapınızın kurulumuna yardımcı olacak. Kablosuz aralık genişletici çok katlı evlerde, depolarda, kablosuz ağ için ekstra kapsamaya ihtiyacınız olan her yerde geniş alanları kapsamak için mükemmeldir.