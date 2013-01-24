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    Kablosuz Modem Yöneltici

    SNA6640/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kablosuz Yöneltici Kablosuz Yöneltici Kablosuz Yöneltici
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      Kablosuz Modem Yöneltici

      SNA6640/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kablosuz Yöneltici

      Bu yöneltici size, ek bir ADSL modeme gerek olmaksızın yüksek hızlı Kablosuz Internet erişimi sağlar; bu nedenle kurulumu son derece kolaylaştırır. Normal telefon hattınızla birlikte çalışır Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kablosuz Modem Yöneltici

      Kablosuz Yöneltici

      Bu yöneltici size, ek bir ADSL modeme gerek olmaksızın yüksek hızlı Kablosuz Internet erişimi sağlar; bu nedenle kurulumu son derece kolaylaştırır. Normal telefon hattınızla birlikte çalışır Tüm faydaları görün

      Kablosuz Yöneltici

      Bu yöneltici size, ek bir ADSL modeme gerek olmaksızın yüksek hızlı Kablosuz Internet erişimi sağlar; bu nedenle kurulumu son derece kolaylaştırır. Normal telefon hattınızla birlikte çalışır Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kablosuz Modem Yöneltici

      Kablosuz Yöneltici

      Bu yöneltici size, ek bir ADSL modeme gerek olmaksızın yüksek hızlı Kablosuz Internet erişimi sağlar; bu nedenle kurulumu son derece kolaylaştırır. Normal telefon hattınızla birlikte çalışır Tüm faydaları görün

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        Kablosuz Modem Yöneltici

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        Kablosuz Yöneltici

        dahili ADSL modemli

        • 108Mbps
        • 802.11b/g
        • ADSL

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          Frekans aralığı
          2,4 GHz hızda çalışır  MHz

        • Bağlanabilirlik

          Veri aktarım hızı
          108 Mbps
          Tak ve Çalıştır
          Evet
          Kablosuz bağlantılar
          Kablosuz LAN (802,11b/g)
          Kablosuz LAN
          802.11b/g
          WLAN güvenlik desteği
          • WPA
          • WPA2
          • WEP

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          Evet
          CD-ROM
          Kurulum CD-ROM'u
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          Kullanım Kılavuzu
          Evet, CD-ROM üzerinde

        • Sistem Gereksinimleri

          CD-ROM sürücü
          Evet
          Mac OS
          9-X ve üstü
          PC OS
          Windows 98SE, ME, 2000, XP

        • Teknik spesifikasyonlar

          ile uyumludur
          WiFi Sertifikalı

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