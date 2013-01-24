Dahili ADSL modem

Dahili ADSL modem: ADSL2 Kablosuz Baz İstasyonu iki temel teknoloji içerir: ADSL2 ve Wi-Fi 802,11g. ADSL2 Baz İstasyonunda size yüksek hızda İnternet erişimi sağlayan bir dahili ADSL2 modemi bulunur. Bu ünite normal telefon hattınızla birlikte çalışır. Dahili Wi-Fi 802,11g modülü ADSL üyeliğiniz ile bir çok PC'den kablosuz olarak bağlanmanıza olanak sağlar. Bu sanat eseri teknoloji size, güvenlik duvarı, ebeveyn kontrolü, şifreleme ve daha birçok konuda en son sürümleri sunmaktadır. Bu, özel ev ağınızı güvenli kılacaktır.