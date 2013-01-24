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    Kablosuz Baz İstasyonu

    SNA6500/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Akıllı ve basit kablosuz geniş bant Akıllı ve basit kablosuz geniş bant Akıllı ve basit kablosuz geniş bant
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      Kablosuz Baz İstasyonu

      SNA6500/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Akıllı ve basit kablosuz geniş bant

      Philips Wi-Fi ürünleri, kablosuz sinyaller göndermenize, yönlendirmenize ve almanıza olanak sağlayarak, ev bağlantılarınızın potansiyelinden tam olarak yararlanmanızı sağlar. Bilgisayarlara, Wi-Fi uyumlu cihazlara ve bir geniş bant bağlantısına erişim sağlayarak en sevdiğiniz içeriğin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kablosuz Baz İstasyonu

      Akıllı ve basit kablosuz geniş bant

      Philips Wi-Fi ürünleri, kablosuz sinyaller göndermenize, yönlendirmenize ve almanıza olanak sağlayarak, ev bağlantılarınızın potansiyelinden tam olarak yararlanmanızı sağlar. Bilgisayarlara, Wi-Fi uyumlu cihazlara ve bir geniş bant bağlantısına erişim sağlayarak en sevdiğiniz içeriğin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Akıllı ve basit kablosuz geniş bant

      Philips Wi-Fi ürünleri, kablosuz sinyaller göndermenize, yönlendirmenize ve almanıza olanak sağlayarak, ev bağlantılarınızın potansiyelinden tam olarak yararlanmanızı sağlar. Bilgisayarlara, Wi-Fi uyumlu cihazlara ve bir geniş bant bağlantısına erişim sağlayarak en sevdiğiniz içeriğin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kablosuz Baz İstasyonu

      Akıllı ve basit kablosuz geniş bant

      Philips Wi-Fi ürünleri, kablosuz sinyaller göndermenize, yönlendirmenize ve almanıza olanak sağlayarak, ev bağlantılarınızın potansiyelinden tam olarak yararlanmanızı sağlar. Bilgisayarlara, Wi-Fi uyumlu cihazlara ve bir geniş bant bağlantısına erişim sağlayarak en sevdiğiniz içeriğin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz Baz İstasyonu

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Akıllı ve basit kablosuz geniş bant

        Eviniz için kablosuz geniş bant

        • 11b/g
        • ADSL

        Birçok PC tek Kablosuz Baz İstasyonuna bağlanır

        Tek bir İnternet üyeliğiyle birden çok PC bağlayarak, tek İnternet bağlantısından daha fazla faydalanın. Tüm Philips Kablosuz Baz İstasyonları, otomatik olarak evdeki tüm PC'leri İnternet'e erişebilir kılarlar!

        Birden çok kullanıcı aynı anda İnternet erişimi sağlayabilir

        Philips Kablosuz Baz İstasyonu kablolu/kablosuz geniş bant bağlantınızı ev ağınıza paylaştırabilir. PC, streamium ya da PC ilişkili cihazların İnternet bağlantısını sağlarken kablolu ya da kablosuz bağlantıları kullanabilirsiniz

        Dahili ADSL modem

        Dahili ADSL modem: ADSL2 Kablosuz Baz İstasyonu iki temel teknoloji içerir: ADSL2 ve Wi-Fi 802,11g. ADSL2 Baz İstasyonunda size yüksek hızda İnternet erişimi sağlayan bir dahili ADSL2 modemi bulunur. Bu ünite normal telefon hattınızla birlikte çalışır. Dahili Wi-Fi 802,11g modülü ADSL üyeliğiniz ile bir çok PC'den kablosuz olarak bağlanmanıza olanak sağlar. Bu sanat eseri teknoloji size, güvenlik duvarı, ebeveyn kontrolü, şifreleme ve daha birçok konuda en son sürümleri sunmaktadır. Bu, özel ev ağınızı güvenli kılacaktır.

        Sabit yüksek hızda kablosuz bağlantı

        Yüksek hızda performans, çok hızlı veri aktarımı ve erişimine olanak sağlar. Bu, her türlü veriye erişim için daha uzun bekleme sürelerini engeller.

        Kurulum sihirbazı sizi kurulum esnasında yönlendirir

        Kurulum sihirbazı, Philips Kablosuz Baz İstasyonunuzun kurulumu sırasında size yardım edecek bir adım adım kılavuz sağlar. Kurulumdan sonra ev ağınız evdeki diğer tüm Wi-Fi ekipmanlarıyla bağlantı kurmaya hazırdır.

        İnternet ve telefon desteği

        Ürünle ilgili her türlü sorunuzun yanıtını İnternet'te e-posta aracılığı ile öğrenebilirsiniz. Elektronik postalarınız için yerel diller desteklenmektedir. Philips İnternet destek sitesinin, ek bilgi bulabileceğiniz ya da sıkça sorulan sorulara yanıt alabileceğiniz bir forum sayfası vardır.

        Temel ya da gelişmiş kurulum için kurulum seçenekleri

        Philips Kablosuz Baz İstasyonu web tabanlı arayüzde temel ya da gelişmiş seçeneklerini gösterir. Bunlardan birini seçtiğinizde baz istasyonunun ayarları konusunda otomatik olarak yönlendirilirsiniz. Program size hızlı kurulum ve bağlantı sağlayacaktır. Gelişmiş kurulum sizi Kablosuz, Güvenlik Duvarı, ebeveyn kontrolü gibi çoklu ayarlar arasında yönlendirecektir.

        Yüksek Düzeyde Güvenlik

        WiFi tarafından sağlanan kablosuz güvenlik. Bazı durumlarda kablosuz verileri korumak için sadece WAP, WEP veya Tkip yeterli olabilir. WEP, 40 bit (64 bit de denir) veya 108 bit (128 bit de denir) şifreleme modunda bulunur. 108 bit şifreleme, çözülmesi daha uzun süren bir şifreleme algoritması olduğundan, temel 40 bit (64 bit) şifrelemeden daha fazla güvenlik sağlar.

        Gelişmiş güvenlik duvarı koruması

        Güvenlik duvarı, Philips Kablosuz Baz İstasyonunun arka tarafında sürekli olarak çalışan bir programdır. Bu güvenlik duvarı ağınızı İnternet'teki saldırılardan korur. FTP, DMZ ve daha birçok ayar, kolay kurulum sihirbazı üzerinden ayarlanabilir

        Ebeveyn kontrolü seçenekleri

        Philips Kablosuz Baz İstasyonu, URL engelleme, alan engelleme ve IP adresi engelleme gibi temel ebeveyn kontrolü özelliklerini içerir. Philips Kablosuz Baz İstasyonu'nun rahat kullanımlı web tabanlı konfigürasyon ara yüzünden, kolayca ve verimli bir şekilde elde edilebilir. İnternet'e erişirken çoklu filtre özelliği, bir sitenin alan adı, URL'si ve/veya IP adresi temelinde desteklenir.

        Evin her yerinden İnternet, dosya, müzik ve çok daha fazlasına erişim olanağı

        Philips Kablosuz Baz İstasyonu geniş bant İnternet'e bağlanabilir ve PC'nize ve diğer istemcilere; dosya paylaşımı, dosya aktarımı, müzik, video ve resimler gibi servislere kablolu ya da kablosuz erişim sağlar.

        Kablosuz ağlar esneklik sağlar

        Kablosuz, size evinizin her istediğiniz yerine PC ya da istemci kurma olanağını sağlar. Dizüstü bilgisayar kullanıcıları, bahçede oturup ofis, İnternet ya da ev ağına on-line olabilirler.

        Herhangi bir WiFi cihazına bağlanabilir

        Wi-Fi sertifikası, diğer tüm Wi-Fi ürünleri ile iletişim kurabileceğinizi garanti eder. Wi-Fi komitesinde endüstri standartlarını belirleyen Philips, Microsoft, IBM, Dell ve diğer şirket temsilcileri bulunur.

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          Frekans aralığı
          2,4 GHz hızda çalışır  MHz

        • Bağlanabilirlik

          Veri aktarım hızı
          54 Mb/s
          Tak ve Çalıştır
          Evet
          Kablosuz bağlantılar
          Kablosuz LAN (802,11b/g)
          Kablosuz LAN
          802.11b/g
          WLAN güvenlik desteği
          • WEP
          • WPA

        • Sistem Gereksinimleri

          CD-ROM sürücü
          Evet
          PC OS
          Windows 98SE, ME, 2000, XP
          Mac OS
          9-X ve üstü

        • Teknik spesifikasyonlar

          ile uyumludur
          WiFi Sertifikalı

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          Evet
          CD-ROM
          Kurulum CD-ROM'u
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          Kullanım Kılavuzu
          evet, CD-ROM üzerinde

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