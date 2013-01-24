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    Kablosuz TV bağlantısı

    SLV3110/12
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Tüm TV kanallarınızı ikinci TV setinde izleyin Tüm TV kanallarınızı ikinci TV setinde izleyin Tüm TV kanallarınızı ikinci TV setinde izleyin
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      Kablosuz TV bağlantısı

      SLV3110/12
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Tüm TV kanallarınızı ikinci TV setinde izleyin

      Philips Kablosuz TV bağlantısı ile TV kanallarınızı, kablo bağlamadan veya duvarları delmeden ikinci TV'de izleyebilirsiniz.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kablosuz TV bağlantısı

      Tüm TV kanallarınızı ikinci TV setinde izleyin

      Philips Kablosuz TV bağlantısı ile TV kanallarınızı, kablo bağlamadan veya duvarları delmeden ikinci TV'de izleyebilirsiniz.

      Tüm TV kanallarınızı ikinci TV setinde izleyin

      Philips Kablosuz TV bağlantısı ile TV kanallarınızı, kablo bağlamadan veya duvarları delmeden ikinci TV'de izleyebilirsiniz.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Kablosuz TV bağlantısı

      Tüm TV kanallarınızı ikinci TV setinde izleyin

      Philips Kablosuz TV bağlantısı ile TV kanallarınızı, kablo bağlamadan veya duvarları delmeden ikinci TV'de izleyebilirsiniz.

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        Kablosuz TV bağlantısı

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        Tüm TV kanallarınızı ikinci TV setinde izleyin

        Duvarlardan ve tavandan kablo çekmek ve delmek yok

        Duvarlardan ve tavandan kablo çekmek ve delmek yok

        İhtiyacınız olan her şey kutuda

        Ürün, tüketicinin mağazaya tekrar giderek gerekli parçaları satın almasına gerek kalmadan ürünün keyfini çıkarmasına olanak verecek şekilde, gerekli tüm aksesuarlarla birlikte verilir.

        Kablolu set üstü kutusu, uydu alıcı ve diğer cihazlarla çalışır

        Kablolu set üstü kutusu, uydu alıcı ve diğer cihazlarla çalışır

        Uzaktan kumandanızı kullanabilirsiniz

        Uzaktan kumandanızı kullanabilirsiniz

        Teknik Özellikler

        • Ürün boyutları

          Genişlik
          22,5  cm
          Yükseklik
          12,1  cm
          Derinlik
          8  cm
          Ağırlık
          0,28  kg

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten konumu
          • Görüntü ve ses: Dahili
          • RC genişletici: Dahili
          TV sistemi
          • PAL
          • SECAM
          Tipik mesafe iç mekanda
          15-35 m
          Tipik mesafe dışarıda
          35 m
          Desteklenen IR taşıyıcı frekansı
          30-57 KHz
          Frekans aralığı
          görüntü ve ses: 2,4 GHz RC genişletici: 433 MHz  MHz
          Uzaktan kumanda genişletici
          Evet

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          2x 9VDC, 300mA
          SCART çoğaltıcı
          SCART giriş kablosunda

        • Boyutlar

          Isı (çalıştırma)
          +5ºC - +35ºC

        • Güç

          Güç kaynağı
          • AC/DC Adaptörü
          • 220-240V

        • Alıcı

          SCART çıkışı
          CVBS çıkışı, Audio L+R çıkışı

        • Verici

          SCART 1
          CVBS girişi, Audio L+R girişi

        • Dış Karton

          EAN
          87 12581 46878 1
          Brüt ağırlık
          4,6  kg
          Yükseklik
          26,6  cm
          Uzunluk
          36,9  cm
          Net ağırlık
          2,88  kg
          Ambalaj sayısı
          4
          Dara ağırlığı
          1,72  kg
          Genişlik
          28,7  cm

        • Ambalaj boyutları

          Raf yerleşimi tipi
          Sahte
          Derinlik
          12,4  cm
          EAN
          87 12581 44995 7
          Brüt ağırlık
          1,035  kg
          Yükseklik
          17,7  cm
          Net ağırlık
          0,72  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          0,315  kg
          Genişlik
          27,4  cm
          Ambalaj türü
          Sahte

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