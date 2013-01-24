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Tüm TV kanallarınızı ikinci TV setinde izleyin
Philips Kablosuz TV bağlantısı ile TV kanallarınızı, kablo bağlamadan veya duvarları delmeden ikinci TV'de izleyebilirsiniz.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm TV kanallarınızı ikinci TV setinde izleyin
Philips Kablosuz TV bağlantısı ile TV kanallarınızı, kablo bağlamadan veya duvarları delmeden ikinci TV'de izleyebilirsiniz.
Tüm TV kanallarınızı ikinci TV setinde izleyin
Philips Kablosuz TV bağlantısı ile TV kanallarınızı, kablo bağlamadan veya duvarları delmeden ikinci TV'de izleyebilirsiniz.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm TV kanallarınızı ikinci TV setinde izleyin
Philips Kablosuz TV bağlantısı ile TV kanallarınızı, kablo bağlamadan veya duvarları delmeden ikinci TV'de izleyebilirsiniz.
Kablosuz TV bağlantısı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Duvarlardan ve tavandan kablo çekmek ve delmek yok
Ürün, tüketicinin mağazaya tekrar giderek gerekli parçaları satın almasına gerek kalmadan ürünün keyfini çıkarmasına olanak verecek şekilde, gerekli tüm aksesuarlarla birlikte verilir.
Kablolu set üstü kutusu, uydu alıcı ve diğer cihazlarla çalışır
Uzaktan kumandanızı kullanabilirsiniz
Ürün boyutları
Tuner/Alım/İletim
Aksesuarlar
Boyutlar
Güç
Alıcı
Verici
Dış Karton
Ambalaj boyutları