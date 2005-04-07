iPod'unuzu 3 şık renkte koruyun ve taşıyın
Bu koruyucu jel taşıma çantasıyla iPod'unuzu istediğiniz yere taşıyın. Şık üç renkle kıyafetlerinize uygun olmasını sağlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPod'unuzu 3 şık renkte koruyun ve taşıyın
Bu koruyucu jel taşıma çantasıyla iPod'unuzu istediğiniz yere taşıyın. Şık üç renkle kıyafetlerinize uygun olmasını sağlayın. Tüm faydaları görün
iPod'unuzu 3 şık renkte koruyun ve taşıyın
Bu koruyucu jel taşıma çantasıyla iPod'unuzu istediğiniz yere taşıyın. Şık üç renkle kıyafetlerinize uygun olmasını sağlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPod'unuzu 3 şık renkte koruyun ve taşıyın
Bu koruyucu jel taşıma çantasıyla iPod'unuzu istediğiniz yere taşıyın. Şık üç renkle kıyafetlerinize uygun olmasını sağlayın. Tüm faydaları görün
Jel muhafaza
Toplam:
Bu son derece hafif tasarım iPod'unuza tam olarak uygundur ve kontrollere ideal erişim sunar.
Tüm kontrollere, portlara ve ekranlara kolay erişim, iPod'unuzun özelliklerini kolayca kontrol etmenizi ve görmenizi sağlar.
Bu son derece hafif silikon çanta çizilmelere ve normal aşınmalara karşı koruma sağlar.
Üç şık renk, iPod'unuzun görünümünü istediğiniz şekilde değiştirmenizi sağlar.
Ambalaj
İç Karton
Dış Karton