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    Omuz çantası

    SJM2003/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dijital müzik çalarınızı rahatça taşıyın Dijital müzik çalarınızı rahatça taşıyın Dijital müzik çalarınızı rahatça taşıyın
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      Omuz çantası

      SJM2003/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Dijital müzik çalarınızı rahatça taşıyın

      Bu evrensel tasarımlı koruyucu taşıma çantasıyla dijital müziğinizi her yere taşıyın. Çift fermuarlı muhafaza kabloları kolayca yönetmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Omuz çantası

      Dijital müzik çalarınızı rahatça taşıyın

      Bu evrensel tasarımlı koruyucu taşıma çantasıyla dijital müziğinizi her yere taşıyın. Çift fermuarlı muhafaza kabloları kolayca yönetmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Dijital müzik çalarınızı rahatça taşıyın

      Bu evrensel tasarımlı koruyucu taşıma çantasıyla dijital müziğinizi her yere taşıyın. Çift fermuarlı muhafaza kabloları kolayca yönetmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Omuz çantası

      Dijital müzik çalarınızı rahatça taşıyın

      Bu evrensel tasarımlı koruyucu taşıma çantasıyla dijital müziğinizi her yere taşıyın. Çift fermuarlı muhafaza kabloları kolayca yönetmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

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        Omuz çantası

        Omuz çantası

        Toplam:

        Dijital müzik çalarınızı rahatça taşıyın

        • Evrensel

        Evrensel tasarım, çoğu müzik çalara uygundur

        Evrensel tasarım, çoğu müzik çalara uygundur. Dijital müzik çalarınızı yanınızda taşımanıza ve korumanıza olanak sağlar.

        Çift fermuarlı muhafaza

        Kolay kullanıma sahip ikili fermuar, dijital müzik çalarınıza kolay erişim sağlar.

        Kolay ortam düzenleme için geçme yuva

        Elastik geçme yuva, ortamınızı saklamak ve düzenlemek için kolayca genişler.

        Velcro gergiye sahip ayarlanabilir askı

        Velcro gergiye sahip ayarlanabilir askı, dijital müzik çalarınızı rahatça taşımanıza olanak sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj

          EAN/UPC/GTIN
          00 26616 02393 6
          Miktar
          1
          Uzunluk
          22,6  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Yükseklik
          4.5  cm
          Brüt Ağırlık
          ,10  kg
          Dara Ağırlığı
          0,02  kg
          Net Ağırlık
          0,08  kg

        • İç Karton

          EAN/UPC/GTIN
          1 00 26616 02393 3
          Miktar
          6
          Uzunluk
          335  mm
          Genişlik
          110  mm
          Yükseklik
          143  mm
          Brüt Ağırlık
          ,74  kg
          Dara Ağırlığı
          ,14  kg
          Net Ağırlık
          ,6  kg

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          2 00 26616 02393 0
          Miktar
          36
          Brüt Ağırlık
          4,87  kg
          Dara Ağırlığı
          4,76  kg
          Net Ağırlık
          ,11  kg
          Yükseklik (cm)
          31  cm
          Uzunluk (cm)
          36  cm
          Genişlik (cm)
          36  cm

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