Dijital müzik çalarınızı rahatça taşıyın
Bu evrensel tasarımlı koruyucu taşıma çantasıyla dijital müziğinizi her yere taşıyın. Çift fermuarlı muhafaza kabloları kolayca yönetmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dijital müzik çalarınızı rahatça taşıyın
Bu evrensel tasarımlı koruyucu taşıma çantasıyla dijital müziğinizi her yere taşıyın. Çift fermuarlı muhafaza kabloları kolayca yönetmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Dijital müzik çalarınızı rahatça taşıyın
Bu evrensel tasarımlı koruyucu taşıma çantasıyla dijital müziğinizi her yere taşıyın. Çift fermuarlı muhafaza kabloları kolayca yönetmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dijital müzik çalarınızı rahatça taşıyın
Bu evrensel tasarımlı koruyucu taşıma çantasıyla dijital müziğinizi her yere taşıyın. Çift fermuarlı muhafaza kabloları kolayca yönetmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Omuz çantası
Toplam:
Evrensel tasarım, çoğu müzik çalara uygundur. Dijital müzik çalarınızı yanınızda taşımanıza ve korumanıza olanak sağlar.
Kolay kullanıma sahip ikili fermuar, dijital müzik çalarınıza kolay erişim sağlar.
Elastik geçme yuva, ortamınızı saklamak ve düzenlemek için kolayca genişler.
Velcro gergiye sahip ayarlanabilir askı, dijital müzik çalarınızı rahatça taşımanıza olanak sağlar.
Ambalaj
İç Karton
Dış Karton