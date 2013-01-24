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Ekstra Bas
Büyük 32 mm hoparlör sürücüleri ve bass beat sistemi ile mükkemmel bir bass beat ses elde edilirken son derece düz katlanabilir boyun bandı saklamayı ve taşımayı kolaylaştırır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra Bas
Büyük 32 mm hoparlör sürücüleri ve bass beat sistemi ile mükkemmel bir bass beat ses elde edilirken son derece düz katlanabilir boyun bandı saklamayı ve taşımayı kolaylaştırır.
Ekstra Bas
Büyük 32 mm hoparlör sürücüleri ve bass beat sistemi ile mükkemmel bir bass beat ses elde edilirken son derece düz katlanabilir boyun bandı saklamayı ve taşımayı kolaylaştırır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra Bas
Büyük 32 mm hoparlör sürücüleri ve bass beat sistemi ile mükkemmel bir bass beat ses elde edilirken son derece düz katlanabilir boyun bandı saklamayı ve taşımayı kolaylaştırır.
Boyun Bantlı Kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
32 mm hoparlör sürücüsü, her türlü giriş gücünde, bozulmasız ses verebilen kompakt ama güçlü bir elemandır.
Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.
Akustik olarak ayarlanmış tasarım ve yüksek kalitede sürücüler, sınıfında en iyi ses performansını garantiler.
Fişteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.
Yumuşak bir dokunuş hissi sağlayan ultra yumuşak malzeme ile maksimum takma rahatlığı.
Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın etrafının şekline uygun olarak tasarlanmıştır.
Kulaklık yassı katlanabilecek şekilde tasarlandığından seyahat çantanıza kolayca sığar.
Kulaklık modülündeki yumuşak, plastik bir bölüm bağlantıyı korur ve sürekli kıvrılmadan kaynaklanan hasarı önler.
Kablo sıkıntı yaratmayacak şekilde tek taraftan bağlanmıştır. Böylece kablo karışması riski azaltılmış ve kulaklığın kaldırılması için kablonun sarılması kolaylaştırılmıştır.
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Ses
Bağlantı
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton