Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Boyun Bantlı Kulaklıklar

    SHS8200/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ekstra Bas Ekstra Bas Ekstra Bas
      -{discount-value}

      Boyun Bantlı Kulaklıklar

      SHS8200/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ekstra Bas

      Büyük 32 mm hoparlör sürücüleri ve bass beat sistemi ile mükkemmel bir bass beat ses elde edilirken son derece düz katlanabilir boyun bandı saklamayı ve taşımayı kolaylaştırır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Boyun Bantlı Kulaklıklar

      Ekstra Bas

      Büyük 32 mm hoparlör sürücüleri ve bass beat sistemi ile mükkemmel bir bass beat ses elde edilirken son derece düz katlanabilir boyun bandı saklamayı ve taşımayı kolaylaştırır.

      Ekstra Bas

      Büyük 32 mm hoparlör sürücüleri ve bass beat sistemi ile mükkemmel bir bass beat ses elde edilirken son derece düz katlanabilir boyun bandı saklamayı ve taşımayı kolaylaştırır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Boyun Bantlı Kulaklıklar

      Ekstra Bas

      Büyük 32 mm hoparlör sürücüleri ve bass beat sistemi ile mükkemmel bir bass beat ses elde edilirken son derece düz katlanabilir boyun bandı saklamayı ve taşımayı kolaylaştırır.

      Benzer ürünler

      Tümünü gör kulak-ici-kulakliklar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Boyun Bantlı Kulaklıklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Ekstra Bas

        Kompakt boyutta katlanarak saklamayı kolaylaştırır

        32mm hoparlör sürücüsü yüksek ses performansı sunar

        32 mm hoparlör sürücüsü, her türlü giriş gücünde, bozulmasız ses verebilen kompakt ama güçlü bir elemandır.

        Bass beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar

        Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.

        Neodimyum mıknatıslar bas performansını ve hassasiyeti artırır

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.

        Sınıfında en iyi performansın ve optimum ses kalitesinin tadını çıkarın

        Akustik olarak ayarlanmış tasarım ve yüksek kalitede sürücüler, sınıfında en iyi ses performansını garantiler.

        24k altın kaplama fiş sayesinde olağanüstü güvenilir bağlantı

        Fişteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.

        Maksimum takma rahatlığı için ultra yumuşak kumaş

        Yumuşak bir dokunuş hissi sağlayan ultra yumuşak malzeme ile maksimum takma rahatlığı.

        Ergonomik olarak şekillendirilmiş kulaklık, kullanıcının rahatını artırır

        Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın etrafının şekline uygun olarak tasarlanmıştır.

        Katlandığında yamyassı olur ve kolayca seyahat çantanıza sığar

        Kulaklık yassı katlanabilecek şekilde tasarlandığından seyahat çantanıza kolayca sığar.

        Takviyeli kablo bağlantısı dayanıklılığı artırır

        Kulaklık modülündeki yumuşak, plastik bir bölüm bağlantıyı korur ve sürekli kıvrılmadan kaynaklanan hasarı önler.

        Tek taraflı kablo, karışıklığı azaltır ve rahatlığı artırır

        Kablo sıkıntı yaratmayacak şekilde tek taraftan bağlanmıştır. Böylece kablo karışması riski azaltılmış ve kulaklığın kaldırılması için kablonun sarılması kolaylaştırılmıştır.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          12 - 24 000  Hz
          Empedans
          24  ohm
          Maksimum güç girişi
          100  mW
          Hassasiyet
          106  dB
          Hoparlör çapı
          32  mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          tek taraflı
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          altın kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          23,2  cm
          Genişlik
          12,5  cm
          Derinlik
          3,2  cm
          Net ağırlık
          0,056  kg
          Brüt ağırlık
          0,14  kg
          Dara ağırlığı
          0,084  kg
          EAN
          87 10895 93689 7
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket

        • Dış Karton

          Uzunluk
          51  cm
          Genişlik
          30  cm
          Yükseklik
          56  cm
          Net ağırlık
          8,72  kg
          Brüt ağırlık
          9,4  kg
          Dara ağırlığı
          0,68  kg
          EAN
          87 10895 93691 0
          Ambalaj sayısı
          48

        • İç Karton

          Uzunluk
          24  cm
          Genişlik
          13,5  cm
          Yükseklik
          26  cm
          Net ağırlık
          0,84  kg
          Brüt ağırlık
          1,09  kg
          Dara ağırlığı
          0,25  kg
          EAN
          87 10895 93690 3
          Ambalaj sayısı
          6

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi