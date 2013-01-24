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    Kulak Kancalı Kulaklıklar

    SHS8100/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Tam oturur Tam oturur Tam oturur
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      Kulak Kancalı Kulaklıklar

      SHS8100/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Tam oturur

      Bu kulaklıklarla mükemmel sesin keyfini mükemmel rahatlıkta çıkarın. Bu döner kulak kancaları, kulağınıza tam oturur ve yumuşak bir temas sağlar. Üç kapak boyutu arasından seçim yapabilme olanağı sayesinde dış seslere karşı mükemmel yalıtım sağlanır ve en iyi ses kalitesi elde edilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 59,90 TL
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      Kulak Kancalı Kulaklıklar

      Tam oturur

      Bu kulaklıklarla mükemmel sesin keyfini mükemmel rahatlıkta çıkarın. Bu döner kulak kancaları, kulağınıza tam oturur ve yumuşak bir temas sağlar. Üç kapak boyutu arasından seçim yapabilme olanağı sayesinde dış seslere karşı mükemmel yalıtım sağlanır ve en iyi ses kalitesi elde edilir. Tüm faydaları görün

      Tam oturur

      Bu kulaklıklarla mükemmel sesin keyfini mükemmel rahatlıkta çıkarın. Bu döner kulak kancaları, kulağınıza tam oturur ve yumuşak bir temas sağlar. Üç kapak boyutu arasından seçim yapabilme olanağı sayesinde dış seslere karşı mükemmel yalıtım sağlanır ve en iyi ses kalitesi elde edilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 59,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Kulak Kancalı Kulaklıklar

      Tam oturur

      Bu kulaklıklarla mükemmel sesin keyfini mükemmel rahatlıkta çıkarın. Bu döner kulak kancaları, kulağınıza tam oturur ve yumuşak bir temas sağlar. Üç kapak boyutu arasından seçim yapabilme olanağı sayesinde dış seslere karşı mükemmel yalıtım sağlanır ve en iyi ses kalitesi elde edilir. Tüm faydaları görün

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        Kulak Kancalı Kulaklıklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Tam oturur

        Dinleme keyfi için güçlü hoparlörler

        • Siyah
        Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı

        Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı

        Küçükten büyüğe, değiştirilebilir 3 kulak kapağı, bu Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel şekilde oturmasını sağlar.

        Mükemmel uyum, mükemmel ses için Son derece küçük ve etkin sürücü

        Bu sayede düşük ses seviyelerinde dahi kulaklığınızın mükemmel ses kalitesinden faydalanabilir ve pil kullanım ömrünü uzatabilirsiniz.

        Daha düşük ses seviyelerinde daha iyi ses için pasif ses yalıtımı

        Kulaklarınıza mükemmel ve stabil bir şekilde oturan kulaklıklar, müzikten aldığınız keyfi azaltan arka plandaki istenmeyen gürültüleri engeller. Yani kulaklıkların üstün ses kalitesinden düşük ses seviyelerinde dahi faydalanırken pil kullanım ömrünün de uzamasını sağlar.

        Turbo Bas size süper derinlikte ve dinamik bas sesleri verir

        Benzersiz bas tasarımı, düşük frekanslı tonları kulaklarınıza yönlendirerek 'turbo' güçlendirir. Sonuçta müthiş gerçekçi ve dinleyeni daha fazla içine alan bir ses ortaya çıkar.

        24k altın kaplama fiş sayesinde olağanüstü güvenilir bağlantı

        Fişteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.

        Rahat ve tam oturabilmesi için esnek, kauçuk kulak çengelleri

        Kauçuk kulak çengelleri, kaymaz tasarımlarıyla daha güvenli bir kullanım sunarak kulaklıkların saatler boyunca, konforlu bir biçimde yerinde kalabilmesini sağlar. Aktif kullanım için idealdirler.

        Arka kablo çıkışı konforu ve kolaylığı artırır

        Hoparlör kablosu boyun bandının arkasına yakılır, böylece orada olduğunu dahi güçlükle fark edebilirsiniz.

        Daha güvenli şekilde oturması için çekiş engelleyici tasarım

        Eşsiz tasarımı sayesinde sizi hareket ettiren ne olursa olsun kulaklılar güvenli ve rahat bir biçimde kulaklarınızın içinde kalacaktır. Kablo çekildiğinde bir araya toplanırlar.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Diyafram
          Mylar dome
          Ses bobini
          CCAW
          Frekans tepkisi
          9 - 24.000  Hz
          Empedans
          16  ohm
          Maksimum güç girişi
          30  mW
          Hassasiyet
          107  dB
          Hoparlör çapı
          15  mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          altın kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,179  kg
          Yükseklik
          10,5  cm
          Uzunluk
          18  cm
          Net ağırlık
          0,045  kg
          Dara ağırlığı
          0,134  kg
          Genişlik
          8,6  cm
          EAN
          87 12581 52352 7
          Ambalaj sayısı
          3

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,707  kg
          Yükseklik
          25  cm
          Uzunluk
          38  cm
          Net ağırlık
          0,36  kg
          Dara ağırlığı
          1,347  kg
          Genişlik
          19,3  cm
          EAN
          87 12581 52351 0
          Ambalaj sayısı
          24

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,048  kg
          Yükseklik
          17,5  cm
          Net ağırlık
          0,015  kg
          Dara ağırlığı
          0,033  kg
          Genişlik
          9,5  cm
          EAN
          87 12581 52350 3
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          2,3  cm
          Yükseklik
          5  cm
          Ağırlık
          0,015  kg
          Genişlik
          3,4  cm

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