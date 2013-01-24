Tam oturur

Bu kulaklıklarla mükemmel sesin keyfini mükemmel rahatlıkta çıkarın. Bu döner kulak kancaları, kulağınıza tam oturur ve yumuşak bir temas sağlar. Üç kapak boyutu arasından seçim yapabilme olanağı sayesinde dış seslere karşı mükemmel yalıtım sağlanır ve en iyi ses kalitesi elde edilir. Tüm faydaları görün