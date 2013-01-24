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Tam oturur
Bu kulaklıklarla mükemmel sesin keyfini mükemmel rahatlıkta çıkarın. Bu döner kulak kancaları, kulağınıza tam oturur ve yumuşak bir temas sağlar. Üç kapak boyutu arasından seçim yapabilme olanağı sayesinde dış seslere karşı mükemmel yalıtım sağlanır ve en iyi ses kalitesi elde edilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tam oturur
Bu kulaklıklarla mükemmel sesin keyfini mükemmel rahatlıkta çıkarın. Bu döner kulak kancaları, kulağınıza tam oturur ve yumuşak bir temas sağlar. Üç kapak boyutu arasından seçim yapabilme olanağı sayesinde dış seslere karşı mükemmel yalıtım sağlanır ve en iyi ses kalitesi elde edilir. Tüm faydaları görün
Tam oturur
Bu kulaklıklarla mükemmel sesin keyfini mükemmel rahatlıkta çıkarın. Bu döner kulak kancaları, kulağınıza tam oturur ve yumuşak bir temas sağlar. Üç kapak boyutu arasından seçim yapabilme olanağı sayesinde dış seslere karşı mükemmel yalıtım sağlanır ve en iyi ses kalitesi elde edilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tam oturur
Bu kulaklıklarla mükemmel sesin keyfini mükemmel rahatlıkta çıkarın. Bu döner kulak kancaları, kulağınıza tam oturur ve yumuşak bir temas sağlar. Üç kapak boyutu arasından seçim yapabilme olanağı sayesinde dış seslere karşı mükemmel yalıtım sağlanır ve en iyi ses kalitesi elde edilir. Tüm faydaları görün
Kulak Kancalı Kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
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Küçükten büyüğe, değiştirilebilir 3 kulak kapağı, bu Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel şekilde oturmasını sağlar.
Bu sayede düşük ses seviyelerinde dahi kulaklığınızın mükemmel ses kalitesinden faydalanabilir ve pil kullanım ömrünü uzatabilirsiniz.
Kulaklarınıza mükemmel ve stabil bir şekilde oturan kulaklıklar, müzikten aldığınız keyfi azaltan arka plandaki istenmeyen gürültüleri engeller. Yani kulaklıkların üstün ses kalitesinden düşük ses seviyelerinde dahi faydalanırken pil kullanım ömrünün de uzamasını sağlar.
Benzersiz bas tasarımı, düşük frekanslı tonları kulaklarınıza yönlendirerek 'turbo' güçlendirir. Sonuçta müthiş gerçekçi ve dinleyeni daha fazla içine alan bir ses ortaya çıkar.
Fişteki kıymetli altın kaplama, daha iyi kalitede güvenilir bağlantı sağlanır ve rahat edersiniz.
Kauçuk kulak çengelleri, kaymaz tasarımlarıyla daha güvenli bir kullanım sunarak kulaklıkların saatler boyunca, konforlu bir biçimde yerinde kalabilmesini sağlar. Aktif kullanım için idealdirler.
Hoparlör kablosu boyun bandının arkasına yakılır, böylece orada olduğunu dahi güçlükle fark edebilirsiniz.
Eşsiz tasarımı sayesinde sizi hareket ettiren ne olursa olsun kulaklılar güvenli ve rahat bir biçimde kulaklarınızın içinde kalacaktır. Kablo çekildiğinde bir araya toplanırlar.
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Ses
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