Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Boyun Bantlı Kulaklıklar

    SHS390/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dengeli Ses Dengeli Ses Dengeli Ses
      -{discount-value}

      Boyun Bantlı Kulaklıklar

      SHS390/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Dengeli Ses

      Dinamik bas sesli boyun bandı kulaklık.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Boyun Bantlı Kulaklıklar

      Dengeli Ses

      Dinamik bas sesli boyun bandı kulaklık.

      Dengeli Ses

      Dinamik bas sesli boyun bandı kulaklık.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Boyun Bantlı Kulaklıklar

      Dengeli Ses

      Dinamik bas sesli boyun bandı kulaklık.

      Benzer ürünler

      Tümünü gör kulak-ici-kulakliklar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Boyun Bantlı Kulaklıklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Dengeli Ses

        kıvrımları izleyen boyun bandı

        32mm hoparlör sürücüsü yüksek ses performansı sunar

        32 mm hoparlör sürücüsü, her türlü giriş gücünde, bozulmasız ses verebilen kompakt ama güçlü bir elemandır.

        Bass beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar

        Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.

        Neodimyum mıknatıslar bas performansını ve hassasiyeti artırır

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.

        Kulak yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır

        Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.

        Tek taraflı kablo, karışıklığı azaltır ve rahatlığı artırır

        Kablo sıkıntı yaratmayacak şekilde tek taraftan bağlanmıştır. Böylece kablo karışması riski azaltılmış ve kulaklığın kaldırılması için kablonun sarılması kolaylaştırılmıştır.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Diyafram
          Mylar dome
          Ses bobini
          bakır
          Frekans tepkisi
          12 - 22 000  Hz
          Empedans
          24  ohm
          Maksimum güç girişi
          100  mW
          Hassasiyet
          102  dB
          Hoparlör çapı
          32  mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, asimetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          nikel kaplama
          Kablo tipi
          bakır

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          1,265  kg
          Yükseklik
          24,5  cm
          Uzunluk
          38  cm
          Net ağırlık
          0,887  kg
          Dara ağırlığı
          0,378  kg
          Genişlik
          19,5  cm
          EAN
          87 10895 87985 9
          Ambalaj sayısı
          6

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          11,06  kg
          Yükseklik
          51,9  cm
          Uzunluk
          75,9  cm
          Net ağırlık
          2.208  kg
          Dara ağırlığı
          8,852  kg
          Genişlik
          41  cm
          EAN
          87 10895 87986 6
          Ambalaj sayısı
          48

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          5,7  cm
          Brüt ağırlık
          0,148  kg
          Yükseklik
          23,7  cm
          Net ağırlık
          0,046  kg
          Dara ağırlığı
          0,102  kg
          Genişlik
          17,5  cm
          EAN
          87 10895 87890 6
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi